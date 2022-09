Stasera in tv: “Nessuno come noi” su Canale 5

Cast e personaggi

Alessandro Preziosi: Umberto Fioravanti

Sarah Felberbaum: Betty Bottone

Christiane Filangieri: Ludovica Martinelli

Elisa Di Eusanio: Susi

Vincenzo Crea: Vincenzo

Leonardo Pazzagli: Romeo Fioravanti

Sabrina Martina: Caterina

Davide Campagna: Sergio

Lorenza Veronica: commessa boutique

Dodi Conti: proprietaria osteria

La trama

Betty (Sarah Felberbaum) è un’insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto (Alessandro Preziosi) è un noto docente universitario, affascinante, strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontranoper la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica (Christiane Filangieri) decidono di iscrivere il figlio ribelle nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro scoppia una passione travolgente…Alla loro vicenda si intreccia quella di Vince (Vincenzo Crea), che è perdutamente innamorato di Cate (Sabrina Martina), la bellissima compagna di classe, che finisce a sua volta per perdere la testa per Romeo (Leonardo Pazzagli), il migliore amico di Vince nonché figlio di Umberto. La vita scolastica di un tranquillo liceo si trasforma improvvisamente in una triangolazione amorosa in cui tutti finiranno per scoprire che in amore e in amicizia ci sono sia gioia che dolore e per viverli appieno si deve essere disposti a compiere delle scelte, costi quel che costi…

Curiosità

Nessuno come noi è diretto da Volfango De Biasi (L’agenzia dei bugiardi) da una sua sceneggiatura scritta con Luca Bianchini (Io che amo solo te), Marco Ponti (Io che amo solo te) e Tiziana Martini (Una famiglia mostruosa), dal romanzo omonimo di Bianchini.

è diretto da Volfango De Biasi (L’agenzia dei bugiardi) da una sua sceneggiatura scritta con Luca Bianchini (Io che amo solo te), Marco Ponti (Io che amo solo te) e Tiziana Martini (Una famiglia mostruosa), dal romanzo omonimo di Bianchini. Il team che ha supportato il regista Volfango De Biasi dietro le quinta ha incluso il direttore della fotografia Roberto Forza (Una famiglia mostruosa, La cena di Natale) il montatore Stefano Chierchiè (Io e Marilyn, L’agenzia dei bugiardi), lo scenografo Giorgio Barullo (in un posto bellissimo, Spaccapietre) e la costumista Grazia Materia (Perfetti sconosciuti, L’agenzia dei bugiardi).

Il film è stato girato a Torino per un periodo di cinque settimane (novembre-dicembre 2017)

Chi è Volfango De Biasi?

Dopo aver studiato recitazione fra Parigi e Los Angeles, Volfango De Biasi inizia la propria carriera nel mondo del cinema dirigendo un segmento del film a episodi “Esercizi di stile” del 1996, intitolato “Senza uscita”. Dopo aver diretto alcuni cortometraggi, video musicali e documentari tra cui “Matti per il calcio” nel 2006, nel 2007 dirige il film con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, “Come tu mi vuoi”. Nel 2008 scrive e dirige il documentario “Solo amore”. Nel 2009, dirige nuovamente Nicolas Vaporidis insieme a Laura Chiatti nel film “Iago”. Nel 2010 è sceneggiatore del pluripremiato “Venti sigarette”. Nel 2012 è sceneggiatore del campione di incassi “Colpi di fulmine” di Neri Parenti, vincitore del Biglietto d’oro. Nel 2013 è sceneggiatore del campione di incassi “Colpi di fortuna” sempre di Neri Parenti, nuovamente vincitore del Biglietto d’oro. Nel 2014 scrive e dirige il film natalizio “Un Natale stupefacente” con Lillo & Greg e Ambra Angiolini. Nel 2015 scrive e dirige “Natale col boss” con Lillo & Greg, Paolo Ruffini, Francesco Mandelli e Peppino di Capri. Nel 2016 scrive e dirige “Natale a Londra – Dio salvi la regina” con Lillo & Greg, Nino Frassica e Paolo Ruffini. Sempre nel 2016 presenta alla Festa del Cinema di Roma “Crazy for Football” e con lo stesso vince il David di Donatello e la Menzione Speciale ai Nastri d’Argento per il Miglior Documentario 2017. In seguito nel 2018 partecipa all’organizzazione del secondo mondiale per persone con problemi di salute mentale Dream World Cup 2018. Nel 2018 gira “Bugiardi”, con Giampaolo Morelli e Massimo Ghini. Il film, distribuito da Medusa, è una commedia e l’uscita nelle sale è prevista per gennaio 2019. Ha insegnato sceneggiatura presso l’Università La Sapienza di Roma e l’Istituto Europeo di Design.

Il romanzo originale

Luca Bianchini è nato a Torino nel 1970 e ha frequentato il liceo Majorana di Moncalieri. Con Mondadori ha pubblicato “Instant love” (2003), “Ti seguo ogni notte” (2004), la biografia di Eros Ramazzotti, “Eros – Lo giuro” (2005), “Se domani farà bel tempo” (2007), “Siamo solo amici” (2011) e “Dimmi che credi al destino” (2015). Nel 2013 le storie pugliesi di “Io che amo solo te” e “La cena di Natale” di “Io che amo solo te” hanno conquistato le classifiche e il cuore dei lettori. Da questi romanzi sono stati tratti due film di grande successo nel 2015 e nel 2016. Nel 2017 pubblica l romanzo “Nessuno come noi” da cui è liberamente tratto il film diretto da Volfango De Biasi.

La sinossi ufficiale del romanzo: Torino, 1987. Vincenzo, per gli amici Vince, aspirante paninaro e aspirante diciassettenne, è innamorato di Caterina, detta Cate, la sua compagna di banco di terza liceo, che invece si innamora di tutti tranne che di lui. Senza rendersene conto, lei lo fa soffrire chiedendogli di continuo consigli amorosi sotto gli occhi perplessi di Spagna, la dark della scuola, capelli neri e lingua pungente. In classe Vince, Cate e Spagna vengono chiamati “Tre cuori in affitto”, come il terzetto inseparabile della loro sit-com preferita. L’equilibrio di questo allegro trio viene stravolto, in pieno anno scolastico, dall’arrivo di Romeo Fioravanti, bello, viziato e un po’ arrogante, che è stato già bocciato un anno e rischia di perderne un altro. Romeo sta per compiere diciotto anni, incarna il cliché degli anni Ottanta e crede di sapere tutto solo perché è di buona famiglia. Ma Vince e Cate, senza volerlo, metteranno in discussione le sue certezze. A vigilare su di loro ci sarà sempre Betty Bottone, l’appassionata insegnante di italiano, che li sgrida in francese e fa esercizi di danza moderna mentre spiega Dante. Anche lei cadrà nella trappola dell’adolescenza e inizierà un viaggio per il quale nessuno ti prepara mai abbastanza: quello dell’amore imprevisto, che fa battere il cuore anche quando “non dovrebbe”. In un liceo statale dove si incontrano i ricchi della collina e i meno privilegiati della periferia torinese, Vince, Cate, Romeo e Spagna partiranno per un viaggio alla scoperta di se stessi senza avere a disposizione un computer o uno smartphone che gli indichi la via, chiedendo, andando a sbattere, scrivendosi bigliettini e pregando un telefono fisso perché suoni quando sono a casa. E, soprattutto, capendo quanto sia importante non avere paura delle proprie debolezze.

Il romanzo “Nessuno come noi” di Luca Bianchini è disponibile su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Michele Braga (Dogman, Arrivano i prof, Benedetta follia, Freaks Out, Cattivo Poeta, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Generazione 56k). Braga e il regista Volfango De Biasi sono collaboratori assidui sin da Come tu mi vuoi, esordio di De Biasi del 2007. Braga di De Biasi non ha musicato Natale col boss e Natale a Londra – Dio salvi la regina.

TRACK LISTINGS:

1. Umberto 1:03

2. Cate 2:02

3. Betty 1:20

4. Ciniscmo saccente 0:41

5. Cambiare la mia vita 1:14

6. In the Room of Love 1:18

7. Incontri inaspettati 2:01

8. Romeo Vs Vince 2:11

9. Andare a Milano 2:14

10. Sono come te 1:19

11. Ti Inviterò ad uscire 1:45

12. Nessuno come noi 3:21

13. Baby don’t Stop 2:05

14. Fast Food 2:04

15. Just an Illusion 3:28

16. My Name Is Romeo 1:06

17. Please don’t go 3:27

18. She Drives me Crazy 3:36

La colonna sonora di “Nessuno come noi” è disponibile su Amazon.