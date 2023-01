Nightmare at Precinct 84. Dark Cuts Label ha rivelato un primo teaser trailer di un nuovo film horror antologico indipendente ambientato alla vigilia di Natale e in uscita prossimamente. Il film presenta quattro episodi ambientati attorno ad un distretto di polizia, una donna sceriffo di una piccola città che riceve la visita di una donna misteriosa che le racconta quattro storie bizzarre.

Nightmare at Precinct 84 – Trama e cast

Ambientato in una notte tempestosa della vigilia di Natale, una donna sceriffo (Meredith Thomas) di una piccola città che è segretamente è un serial killer riceve la visita di una donna misteriosa (Jill Awbrey) che le racconta quattro storie bizzarre. Il primo riguarda un ragazzino che ha un terrificante incontro con il locale camioncino dei gelati. Il secondo parla di una giovane ragazza che accetta un lavoro come operatrice telefonica per passare il tempo, ma un certo chiamante (Bill Moseley) ha altre intenzioni. Il terzo parla di due donne che scoprono la strana realtà dietro una piccola città in cui sono intrappolate e il quarto parla di un uomo che fa una promessa con ripercussioni inquietanti.

Nightmare at Precinct 84 – Trailer e video

Curiosità sul film

“Nightmare at Precinct 84” è scritto e diretto dallo sceneggiatore, montatore e regista Samuel Gonzalez Jr., già regista dei drammi di guerra Railway Spine e Battle Scars e degli horror Junkie Monsters e The Retaliators – I Vendicatori.

Samuel Gonzalez Jr. dirige “Nightmare at Precinct 84” da una sua sceneggiatura è di Gonzalez Jr. basata su un racconto dell’attrice Gigi Gustin al suo debutto come autrice. Gustin recita anche enl film nel ruolo di Tammy Wright ed è apparsa negli horror “The Retaliators – I Vendicatori”, Titanic 666 e il recente film d’azione Tubi original Lord of the Streets.

Il cast include Bill Moseley (Non aprite quella porta – Parte 2, La notte dei morti viventi, L’armata delle tenebre), assiduo collaboratore di Rob Zombie apparso in La casa dei 1000 corpi , La casa del diavolo, Halloween – The Beginning, 3 from Hell.

Le musiche originali del film sono del compositore Chris Dudley (The Bray Road Beast, Whelm, God’s Waiting Room, Peace in the Valley, Breathing Happy, Bad Candy). Dudley è noto anche come autore di musiche per i videogiochi come Amped 3, FlatOut 2, Forza Horizon 4, Madden NFL (2007-2009).

Nightmare at Precinct 84 – Foto e poster