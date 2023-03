Nirvana: Al via il crowdfunding per la nuova versione restaurata del film di Gabriele Salvatores

CG Entertainment annuncia la partenza del crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta la versione restaurata di Nirvana di Gabriele Salvatores, in edizione da collezione numerata contenente il film in 4K Ultra HD e in Blu Ray, accompagnato da un libro inedito di 120 pagine con foto di Fabrizio Marchesi*, il making of “Nothing is real – Appunti sul Nirvana” di Bruno Bigoni e Giuseppe Baresi e nuove interviste al regista e al cast. Il progetto è realizzato da CG Entertainment grazie alla collaborazione di Colorado Film, Mediaset RTI e Mustang Entertainment.

Il Restauro di Nirvana

In occasione del 25° anniversario dall’uscita nelle sale di “Nirvana”, CG entertainment ha curato il restauro che è stato eseguito presso il laboratorio Reel One nel 2022, da scansione del negativo in 4K e color correction 4K. Questa versione non è mai stata pubblicata in nessun paese fino ad oggi.

Come partecipare al crowdfunding Start Up

La campagna START UP è attiva in esclusiva sulla piattaforma CG tv all’indirizzo https://www.cgtv.it/film-dvd/nirvana/ e solo al raggiungimento di 500 preacquisti effettuati entro il 24 aprile 2023 Nirvana Limited Edition 4K sarà pubblicato in edizione numerata con 1 disco 4K UHD, 1 Blu Ray, 1 Libro da 120 pagine ed extra esclusivi. Questa edizione è un’esclusiva del sito www.cgtv.it di CG entertainment e non sarà disponibile altrove.

L’edizione conterrà

BOX ESCLUSIVO CON 4K UHD, BLU RAY, LIBRO DA 120 PAGINE / NUOVE INTERVISTE E IL MAKING OF “NOTHING IS REAL – APPUNTI SUL NIRVANA”

4K UHD e Blu Ray del film nella nuova versione restaurata da scansione del negativo in 4K e color correction 4K. Restauro a cura di CG entertainment eseguito presso il laboratorio Reel One nel 2022.

EXTRA: “La fantascienza dell’intimità” nuove videointerviste a Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono, Amanda Sandrelli, Maurizio Totti, a cura di Lucia Pavan ed Elisa Baldini. Il making of “Nothing is real – Appunti sul Nirvana” di Bruno Bigoni e Giuseppe Baresi (42 min ca.), presentato a Torino al 14° Festival Internazionale Cinema Giovani 1996.

LIBRO: “Nirvana: la creazione di un universo. Scatti dal set”, libro testuale e fotografico esclusivo di 120 pagine (in formato 260x170mm), con foto di Fabrizio Marchesi e testi a cura di Lucia Pavan. ©Photomovie/foto Fabrizio Marchesi.

PACKAGING: Ecolbox di cartone con nuovo artwork di 17,7cm x 26,7cm; all’interno digipack con artwork alternativo; numerazione della copia (1000 pz); nome dei partecipanti al crowdfunding Start UP.

Nirvana – Il Film

Con “Nirvana” Gabriele Salvatores affronta una delle più importanti e spettacolari produzioni sci-fi italiane degli ultimi decenni, immaginando un futuro prossimo, che oggi – 25 anni dopo l’uscita del film – non sembra poi così distante dal nostro presente.

2023 – Bif&st Bari International Film&Tv Festival. 2022 – Ciné Giornate estive di Cinema. 2013 – Trieste Science+Fiction, premio alla carriera Urania d’Argento a Gabriele Salvatores. 1997 – Festival di Cannes, Special Screenings. 1997 – David di Donatello 11 nomination, Premio miglior suono in presa diretta a Tullio Morganti. 1997 – Nastri d’argento 5 nomination. 1997 – Premio Flaiano a Gabriele Salvatores. 1997 – Ciak d’Oro a Sergio Rubini come miglior attore non protagonista, a Stefania Rocca come miglior attrice non protagonista, a Giancarlo Basili per la miglior scenografia, Miglior manifesto

In un futuro non troppo lontano, nell’Agglomerato del Nord, la neve cade incessante dal cielo. Jimi (Christopher Lambert), programmatore di videogiochi, è stato lasciato ormai da un anno da Lisa (Emmanuelle Seigner). A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo progetto, “Nirvana”, un virus infetta il programma: il protagonista, Solo (Diego Abatantuono), prende improvvisamente coscienza della propria esistenza e chiede aiuto a Jimi.

CAST: Christopher Lambert, Diego Abatantuono, Sergio Rubini, Stefania Rocca, Amanda Sandrelli, Emmanuelle Seigner, Gigio Alberti, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Paolo Rossi, Antonio Catania

REGIA: Gabriele Salvatores Sceneggiatura: Gabriele Salvatores, Pino Cacucci, Gloria Corica Organizzatore: Antonio Tacchia Direttore della fotografia: Italo Petriccione Scenografia: Giancarlo Basili Costumi: Patrizia Chericoni e Florance Emir Suono in presa diretta: Tullio Morganti Montaggio: Massimo Fiocchi Musiche: Federico De Robertis, Mauro Pagani Una co-produzione Italo-francese C.G.G. Tiger CIN.CA Colorado Film Production Davis Film Prodotto da Vittorio e Rita Cecchi Gori e Maurizio Totti

*©Photomovie/foto Fabrizio Marchesi