Stasera in tv: “Non sposate le mie figlie 2” su Rai 1

Christian Clavier: Claude Verneuil

Chantal Lauby: Marie Verneuil

Ary Abittan: David Benichou

Frédéric Chau: Chao Ling

Frédérique Bel: Isabelle Verneuil

Élodie Fontan: Laure Verneuil

Medi Sadoun: Rachid Benassem

Noom Diawara: Charles Koffi

Julia Piaton: Odile Verneuil

Emilie Caen: Ségolène Verneuil

Pascal N’Zonzi: André Koffi

Tatiana Rojo: Viviane Koffi

Claudia Tagbo: Nicole

Doppiatori italiani

Dario Oppido: Claude Verneuil

Dania Cericola: Marie Verneuil

Ruggero Andreozzi: David Benichou

Paolo De Santis: Chao Ling

Debora Magnaghi: Isabelle Verneuil

Gea Riva: Laure Verneuil

Lorenzo Scattorin: Rachid Benassem

Luca Ghignone: Charles Koffi

Chiara Francese: Odile Verneuil

Jasmine Laurenti: Ségolène Verneuil

Rufin Doh Zeyenouin: André Koffi

Cristiana Rossi: Viviane Koffi

Beatrice Caggiula: Nicole

Claude e Marie sembrano ormai essersi rassegnati al matrimonio delle loro adorate quattro figlie con uomini di origini e culture molto distanti dalla loro: Rachid, musulmano di origini algerine, Chao, ateo e figlio di cinesi, l’ebreo David e il senegalese Charles. Ma la loro tranquillità familiare viene messa ancora una volta a dura prova quando scoprono che i loro generi hanno deciso di lasciare la Francia con mogli e figli in cerca di fortuna all’estero. Come se non bastasse, atterrano in Francia anche i consuoceri Koffi per il matrimonio della loro unica figlia femmina. Incapaci di immaginare la loro famiglia lontana e di non vedere crescere i propri nipoti, Claude e Marie sono pronti a tutto pur di trattenerli e dimostrare loro che la Francia è il posto migliore in cui possano vivere.

Christian Clavier parla della sceneggiatura e del suo personaggio: Sono rimasto innanzitutto colpito dalla meravigliosa qualità dei dialoghi di Philippe de Chauveron. E ho percepito che le varie situazioni sarebbero state semplici e molto divertenti da interpretare. Motivo per cui ho ovviamente accettato il progetto! Vuole descriverci il suo personaggio? Innanzitutto è un uomo della mia età, con le certezze che ha un uomo della mia età. È un individuo che ha le sue pecche, è un conservatore, ma si salva grazie a un’ironia mordace. Adoro i suoi difetti. Se avessi provato il minimo disprezzo per lui, non avrei mai scelto di interpretato. Invece, ho immediatamente pensato al personaggio incarnato da Robert De Niro in “Ti presento i miei” e “Mi prersenti i tuoi?”, benché nel suo modo di essere mi ricordi Louis De Funès in Le Folli avventure di Rabbi Jacob, quello che cadeva dalle nuvole scoprendo: «Salomon, lei è ebreo?». Claude Verneuil ha i tipici problemi di un padre reale, ma ogni situazione è affrontata con leggerezza da Philippe de Chauveron, la cui scrittura è intessuta di empatia nei confronti di tutti i suoi personaggi in generale e del mio in particolare. Per un attore, un simile approccio equivale alla possibilità di divertirsi, di dare libero sfogo, persino di esplodere in certe scene, senza mai scivolare nel caricaturale.

Chantal Lauby parla del suo personaggio e del collega di set Christian Clavier: È una madre gentile, sempre d’accordo con tutti perché le hanno insegnato a non sollevare questioni. È immancabilmente educata, dunque incassa le cose che non le fanno piacere e finisce con l’andare un po’ in depressione nel suo cantuccio. È un classico! Trovo che Philippe de Chauveron racconti tutto questo con un’eguale dose di umorismo e di delicatezza. Marie Verneuil è un personaggio a cui ci si affeziona, sia per i suoi difetti sia per i suoi pregi. Christian Mi piace tantissimo. Tuttavia, quando mi hanno proposto di diventare sua moglie il tempo di girare un film, una commedia, ho esitato perché avevo ancora in mente un ricordo che risale all’epoca del programma Les Nuls L’émission: era nostro ospite ed eravamo in diretta. Ci eravamo tutti sbellicati dalla risate recitando gli sketch insieme a lui, travolti dalla potenza della sua verve comica a cui stavamo assistendo, ridendo fino alle lacrime. Me lo ricordavo bene e avevo paura che mi succedesse la stessa cosa sul set del film. Ma ogni volta che abbiamo sentito di essere sul punto di scoppiare in una risata incontenibile, abbiamo fatto un bel respiro e ci siamo detti «conteniamoci, conteniamoci!». E siamo riusciti a contenerci!