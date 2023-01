Ocean Boy: nuovo trailer, colonna sonora e anticipazioni del film “Bosch & Rockit” con Luke Hemsworth

Dal 3 febbraio 2023 nei cinema americani con Gravitas Pictures debutta Ocean Boy (Bosch & Rockit), dramma australiano di formazione ispirato a fatti realmente accaduti e ambientato alla fine degli anni ottanta. Il film narra una avvincente storia padre-figlio sulle luci e le ombre della vita e riflette su forza e vulnerabilità dell’essere genitori. Una paio attori hanno visto il film e lo hanno voluto promuovere come si può vedere nel trailer in cui appaiono le reazioni di Matt Damon (“Ho amato questo film”) e Charlie Hunnam (“Tocca le corde del cuore”).

Ocean Boy – Trama e cast

La trama ufficiale: Nella tarda estate lungo la costa, Bosch, un giovane padre è in fuga, ricercato per spaccio di droga con la sua banda di surfisti. Al seguito c’è suo figlio, Rockit, che crede di essere in una vacanza magica. Girato nell’iconica Byron Bay, sullo sfondo delle famose spiagge per il surf della costa orientale australiana e delle foreste pluviali, Ocean Boy è un’esplorazione cruda e impenitente della genitorialità inconscia e dei temi più profondi dell’amore.

“Ocean Boy” è interpretato da Luke Hemsworth, fratello maggiore degli attori Chris e Liam Hemsworth che veSte i panni del padre Bosch e l’esordiente Ramsus King nei panni del figlio adolescente Rockit. Il cast è completato da Isabel Lucas (The Water Diviner), Martin Sacks, Savannah La Rain, Heather Mitchell, Michael Sheasby, Paul Thomas Hunt, Kaeng Chan, Ryan Oliver Gelbart, Pearl Spring Voss, Lauren Keane, Barry Tukz Kopua.

Ocean Boy – Trailer e video

Nuovo trailer ufficiale in lingua originale pubblicato il 15 gennaio 2023

Curiosità sul film

“Ocean Boy” è diretto dall’esordiente Tyler Atkins, all’attivo per lui il corto musicale Andrew Stockdale: Slipstream Andrew con il cantante e chitarrista australiano fondatore dei Wolfmother. Atkins dirige “Ocean Boy” da una sceneggiatura di Drue Metz (Boots).

Il film è prodotto da Jamie Arscott, Tyler Atkins, Cathy Flannery e John Schwarz,

Ocean Boy – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore australiano Brian Cachia (Gabriel – La furia degli angeli, Terminus, Better Watch Oust, Blood Vessel – Nave assassina, Bloody Hell).

(Gabriel – La furia degli angeli, Terminus, Better Watch Oust, Blood Vessel – Nave assassina, Bloody Hell). La colonna sonora include brani del cantautore, musicista e surfer australiano Ry Cuming noto come RY X.

1. Rockit Safe with the Ocean 1:35

2. Hot Chips and Whale Watching 2:02

3. Ocean Cleansing 1:44

4. Surfing Tallows 1:39

5. A New Journey Begins 1:52

6. I’ll Always Love You 1:16

7. Love or Betrayal 1:51

8. Father and Son Surf 1:32

9. The Abandonment 2:46

10. Running from the Cops 1:33

11. Forgiveness 3:37

12. We Did Love Each Other 2:33

13. Young Love 2:21

14. Bosch Escapes the Hospital 4:09

15. Rockit Crosses Over 1:56

