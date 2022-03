Stasera in tv: “Odio l’estate” su Canale 5

Aldo Baglio: Aldo Baglio

Giovanni Storti: Giovanni Storti

Giacomo Poretti: dottor Giacomo Poretti

Lucia Mascino: Barbara Poretti

Carlotta Natoli: Paola Storti

Roberto Citran: Rudi Contrada

Maria Di Biase: Carmen Baglio

Davide Calgaro: Salvo Baglio

Ilary Marzo: Ilary Baglio

Melissa Marzo: Melissa Baglio

Sabrina Martina: Alessia Storti

Edoardo Vaino: Ludovico

Massimo Ranieri: se stesso

Michele Placido: Maresciallo

Carlo De Ruggieri: Pirola

Valeria Colombo: Sonia l’infermiera

Francesco Brandi: Gerolin

Pietro Ragusa: poliziotto stradale toscano

Millie Fortunato Asquini: Else

Harald Ottesen Nødtvedt: Helmut

Roberto Giorgi: uomo al campeggio Tahiti

Emanuel Caserio: medico

Monica Contini: signora Caracciolo

Film Italiani Odio l'estate, recensione - la rinascita di Aldo, Giovanni e Giacomo

La trama ufficiale: Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.