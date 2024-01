Stasera in tv: “On the Edge” su Rai 4

On the Edge (Entre la vie et la mort), su Rai 4 il thriller noir di Giordano Gederlini con Antonio de la Torre, Marine Vacth e Olivier Gourmet.

On the Edge – Cast e personaggi

Antonio de la Torre – Leo Castañeda

Marine Vacth – Virginie

Olivier Gourmet – Commissario di polizia

Fabrice Adde – Carl

Nessbeal – Ben

Tibo Vandenborre – Arsen

Alexandre Bouyer – Ralph

Lila Jonas – Malika

Marie Papillon – Magali

Noé Englebert – Hugo

Christophe Seureau – François

Vadiel Gonzalez Lardued – Farid

Wim Willaert – Collega della metro

On the Edge – Trama e trailer

Leo Castaneda (Antonio de la Torre) è spagnolo, vive a Bruxelles, dove guida la metropolitana linea 6. Una sera, incrocia l’attenzione di un giovane sul bordo della banchina. Occhi febbrili di angoscia, un volto familiare…Leo riconosce suo figlio Hugo (Noé Englebert) quando scompare tragicamente sui binari! Leo, che non lo vedeva da più di due anni, scoprirà che Hugo è stato coinvolto in una sanguinosa rapina. Dovrà affrontare criminali violenti per cercare di comprendere le ragioni della morte di suo figlio.

Curiosità sul film

Terzo lungometraggio per Giordano Gederlini dopo il film d’azione Samurai (2002) e il film per la TV A Saint’s War (2009).

Il film è noto anche con il titolo internazionale alternativo “Between Life and Death”.

Il film è una cooproduzione congiunta tra società francesi, belghe e spagnole, il film è stato prodotto da Frakas Productions insieme a Noodles Productions, Eyeworks e Fasten Films con la partecipazione di RTVE, Movistar Plus+ e il sostegno di ICEC ed Eurimages.

Intervista al regista

La storia raccontata in On the Edge è frutto totale della tua immaginazione o comprende elementi vissuti o osservati?

È una storia originale, scritta partendo da elementi che mi passavano per la testa. Vivo a Bruxelles, ma sono nato in Cile, ho vissuto a Barcellona e in Francia. Sono sempre stato straniero nelle metropoli dove mi sono stabilito. Volevo parlare di queste persone un po’ insolite, non proprio al loro posto.

Il personaggio principale, Leo Castaneda, ha quindi indirettamente un aspetto autobiografico?

Rispecchia la mia situazione: lui è in esilio, quello che ho vissuto con i miei genitori. Leo Castaneda è sicuramente legato alla figura di mio padre che, danneggiato dal colpo di stato in Cile, si ricostruì una vita in Europa. In un film noir, hai bisogno di personaggi molto incarnati. Qui sono anche abbastanza silenziosi. Non basta un attore carismatico, deve portare con sé una storia, qualcosa da raccontare. Ho parlato molto con Antonio De La Torre e Marine Vacth di cosa c’è dentro i loro personaggi. La narrazione crime è più interessante quando i personaggi non sono solo stereotipi di poliziotti e gangster. Ho cercato di far sì che non fossero ridotti ad una funzione ma che avessero qualcosa da difendere.

Il rapporto padre-figlio emerge gradualmente come il punto centrale del film. Castaneda cerca di ricucire questo rapporto, ma è troppo tardi. Sei stato influenzato dalla tragedia classica?

Quando ho presentato questo film a produttori e finanziatori, stavo chiaramente parlando di un film crepuscolare. Ovviamente c’è una tragedia nel film. Ecco perché amo il cinema di Jean-Pierre Melville, con questi personaggi oscuri che non riescono nemmeno a salvarsi. C’è un dramma esistenzialista in questa storia. Castaneda si chiede: Sarà stato un brav’uomo? Si sarà comportato bene come padre? Non ha avuto il tempo di spiegarsi con suo figlio, di mostrargli compassione, affetto, e questo lo perseguita. Il film noir ci permette di sopportare questo tipo di dolore ed è certo che i codici della tragedia si ritrovano nel film noir.

Il conflitto genitore-figlio si riflette anche nei due ispettori di polizia interpretati da Marine Vacht e Olivier Gourmet, che sono figlia e padre.

Sì, e Leo intuisce la loro relazione non appena li vede insieme. Prova empatia per loro, soprattutto perché scopriremo che Leo è lui stesso un ex agente di polizia, e quando li vede dice a se stesso “Un altro bambino che non trova il suo posto vicino a suo padre”. Quando Leo scopre un cadavere e apprende che è quello di un agente di polizia, fa un gesto rispettoso, si tocca il petto. Poi lo mette su una barca per portarlo via: nei suoi gesti si avverte il desiderio di riparare a qualcosa. Questo corpo di un poliziotto morto incarna anche quello di suo figlio che è già avvolto in una saccca per cadaveri e alla quale non può più accedere.

Il titolo del tuo film è molto appropriato perché Leo Castaneda lo è vivo ma sembra morto dentro.

Ecco, questa è l’idea del fantasma. Questo film è stato prodotto principalmente in Belgio e ho la sensazione che lì siamo più ricettivi a questo mondo del cinema noir, con la sua durezza, il suo rapporto con la morte.

“On the Edge” stilizza Bruxelles, una città raramente filmata al cinema.

Adoro Bruxelles. Credo che questa sia la prima volta che filmiamo l’Atomium, un monumento che i belgi non osano filmare perché gli sembra molto brutto. Sembra sbucare dal nulla, sta lì, circondato da parcheggi…Bruxelles è molto cinematografica, molto piena di energia cinematografica. È una città molto “anglosassone”, con edifici in mattoni, quartieri abbandonati, altri ricostruiti, è costruita male, ci sono cantieri ovunque, dà un’estetica urbana molto particolare che fa pensare anche a Berlino, con le sue terre desolate industriali e alla sua terra di nessuno. È una città molto grafica. Volevo un’immagine molto elaborata che ci ricordasse costantemente che siamo al cinema, in un genere che è il thriller. Abbiamo scelto lunghezze focali vintage che scandiscono la luce: questo significa che la pellicola viene vista attraverso una macchina fotografica, non dall’occhio umano. Ci sono accenni a John Carpenter, negli anni ’80, quando facevamo un cinema totalmente disinibito. Con Christophe Nuyens, il direttore della fotografia, abbiamo fatto un lungo lavoro di montaggio, cercando di non essere pigri. La scena dell’esplosione della granata, l’avevo scritta così, cioè che sapevo dalla scrittura come volevo realizzarla. Sono stato anche fortunato che abbia piovuto molto, il che è servito all’estetica da film noir a cui miravo.

Il film è piuttosto maschile, ma non virilistico, mostra uomini esausti.

Non mostro supereroi. I miei personaggi sono uomini fragili, non fanno i prepotenti, non tirano fuori facilmente le pistole, non si mettono in posa davanti alla telecamera. Nei romanzi di David Goodis i personaggi non possono sopravvivere alle condizioni in cui li pone lo scrittore. Mi piace molto questo tipo di universo in cui i personaggi hanno mal di testa, dove cerchiamo respiro. Questo è quello che ad esempio cerco di raccontare in queste scene in cui Castaneda è sofferente.

Il film ovviamente deve molto agli attori, a cominciare da Antonio De La Torre che ritrae un Castaneda forte e fragile allo stesso tempo, spezzato dentro. Hai pensato a lui mentre scrivevi il film?

Ho vissuto in Spagna, ero immerso nella narrativa crime spagnola contemporanea e Antonio è uno di quegli attori che ha una presenza estremamente potente. Ma quando inizio un progetto, cerco di evitare di chiudermi in un personaggio troppo definito, in una figura che mi perseguiterà troppo. Poi ho incontrato Antonio, vicino a San Sebastian, e ovviamente gli veniva proposto un thriller, che gli sembrava quasi troppo ovvio. Abbiamo parlato tanto, poi l’ho rivisto a casa sua, vicino a Siviglia, abbiamo stretto un legame. Devi sapere che non parla francese e che ha imparato a memoria i suoi dialoghi. Ha perso anche nove chili, ha girato tutte le scene d’azione da solo, ha imparato a guidare l’autobus, insomma è un gran lavoratore. È molto preciso, molto esigente. Nella squadra eravamo gli unici due a parlare spagnolo, cosa che ci ha unito molto. Mi ha fatto dei grandi doni recitativi, come la scena di apertura.

Il film assume un tono onirico, un brutto sogno, un look sonnambulo che ben risuona con il titolo originale del film “Tra la vita e la morte”.

Questo è proprio ciò che indica la prima sequenza, con il suono che si interrompe, che sembra disturbato. Poi continuiamo con la metro che ha un lato ipnotico. Questo aspetto sonnambulo viene bruscamente interrotto con il figlio che si getta sotto il treno. Tutto il film funziona così, tra realismo e discrepanze con la realtà. Leo Castaneda si chiede sempre se valga la pena continuare, questa è la domanda posta dal titolo del film. Questa è la dimensione esistenzialista del film: Leo non ha alcun motivo importante per continuare a vivere.

Sei nella migliore vena del film noir, un genere che serve a descrivere le disfunzioni della società o a mostrare personaggi in piena discussione esistenziale.

Mi ha colpito Little Odessa di James Gray. È un film che rimane modesto nella messa in scena, che non è particolarmente spettacolare, ma che solleva la questione della sopravvivenza. Troviamo questo tipo di interrogativi nei recenti thriller spagnoli, con un’oscurità che si attacca a tutto e personaggi che non possono sopravvivere. È questo cinema che mi fa venir voglia di dirigere, di interagire con gli attori o con il direttore della fotografia o con gli attori.

Giordano Gederlini – Note biografiche

Gederlini è nato in Cile, vive a Bruxelles. Come sceneggiatore ha co-scritto I Miserabili di Ladj Ly (Premio della Giuria al Festival di Cannes, Miglior Sceneggiatura ai Lumière Awards 2020, César del Miglior Film 2020 e nominato a due Oscar), Duelles di Olivier Masset-Depasse (tra gli altri Miglior Sceneggiatura e Miglior Film al Magritte 2020) e Killer di François Troukens e Jean-François Hensgens.

On the Edge – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Laurent Garner (Play, May Allah Bless France!, The Bastard King).

(Play, May Allah Bless France!, The Bastard King). Il regista Giordano Gederlini sulla colonna sonora di Laurent Garner: “Siamo su livelli piuttosto ipnotici, una musica molto psicologica. Abbiamo lavorato sull’idea che la musica è l’anima del film, di cui è parte il modo di raccontare la storia. Laurent ha composto la musica guardando le immagini del film. Laurent non voleva comporre nulla prima, non lo sentiva. È stato quando si è immerso nelle sequenze del film che abbiamo potuto discutere davvero…”

1. Entre la vie et la mort (Opening Credits) 3:06

2. Hello Spycam 1:47

3. The Fight 4:11

4. Le trèfle 2:09

5. Tchao Bye Bye 1:11

6. S.D.B 1:53

7. L’adieu 4:24

8. Révélations 2:03

9. Where the Hell Are You ? 2:48

10. Rooftop 2:09

11. Atonium 10:43

12. C.D.B 2:38

13. I’m After You 2:06

14. Entre la vie et la mort (End Credits) 7:21

