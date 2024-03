One Life: la colonna sonora del film con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter

Portato lo scorso anno nei cinema italiani da Eagle Pictures, è disponibile la colonna sonora di One Life, il dramma di James Hawes basato su una storia vera. Il film interpretato dal premio Oscar Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter, è il racconto di un’impresa monumentale tenuta nascosta per anni e sepolta in casa nella valigetta di pelle di un agente di cambio britannico.

La trama segue Nicholas Winton in due momenti della sua vita: da giovane (Johnny Flynn), a Praga nel 1938, mentre si sforza di salvare la vita di innumerevoli bambini durante la Seconda Guerra Mondiale, e da anziano (Anthony Hopkins), quando a Londra, ossessionato dal non aver aiutato abbastanza, vedrà il suo sforzo prendere forma davanti ai suoi occhi.

10 curiosità sul film

Il film è basato sulla storia vera di Sir Nicholas Winton che salvò la vita di 669 bambini tra il 1938 e il 1939.

Anche il nonno materno di Helena Bonham Carter, Eduardo Proper de Callejon, salvò molti ebrei dall’Olocausto, falsificando visti di uscita spagnoli.

Il regista James Hawes ha diretto anche il film per la TV biografico Lawrence of Arabia: The Battle for the Arab World e diversi episodi di popolari serie tv tra queste Black Mirror, Doctor Who, Genius, L’alienista, Snowpiercer, Genius, Penny Dreadful, Merlin.

James Hawes dirige “One Life” da una sceneggiatura di Lucinda Coxon (The Danish Girl, L’ospite) & Nick Drake (Meno male che c’è papà) basata sul libro “One life. La vera storia di come Nicholas Winton ha salvato centinaia di bambini” di Barbara Winton, figlia di Sir Nicholas.

La Cecoslovacchia venne creata nel 1918 in seguito alla lotta dei cechi contro il dominio austriaco e del dominio degli ungheresi e degli slovacchi contro la magiarizzazione (la politica di assimilazione culturale adottata dalle autorità del Regno d’Ungheria nella seconda metà del XIX secolo fino al 1918, anno del collasso dell’Impero austro-ungarico a seguito della prima guerra mondiale).

Al momento della creazione della Cecoslovacchia nel 1918, e fino al 1938, questo nuovo paese dell’Europa centrale era diviso tra almeno tre cittadini minoritari; Ungheresi [Ungheria], Ruteni [Russia] e tedeschi dei Sudeti [Germania; I tedeschi dei Sudeti non erano affiliati al Reich tedesco ma solo all’Austria]. La maggioranza dei cittadini erano slovacchi, che formarono un quarto dello stato cecoslovacco.

Il cast del film comprende un vincitore dell’Oscar: Anthony Hopkins; e tre candidati all’Oscar: Helena Bonham Carter, Jonathan Pryce e Lena Olin.

Il titolo “One Life”si riferisce alla citazione “Chi salva una vita, salva il mondo intero”. Questa frase è stata citata in Schindler’s List (1993), dove si affermava, accuratamente, che proveniva dal Talmud. La frase appare anche nel Corano.

Nei necrologi dei giornali successivi alla morte di Nicholas Winston, avvenuta il 1 luglio 2015, i titoli della stampa britannica lo hanno soprannominato “Lo Schindler britannico”.

Nicholas Winton era un comunista e sostenitore di Joseph Stalin negli anni ’30.

One Life – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Volker Bertelmann che ha ricevuto una candidatura all’Oscar nel 2017 per la colonna sonora del dramma biografico Lion – La strada verso casa e vinto una statuetta nel 2023 per le musiche di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Bertelmann ha musicato anche Quando Hitler rubò il coniglio rosa, The Old Guard, Ammonite – Sopra un’onda del mare, Giorni d’estate, Barbari e più recentemente il reboot The Crow – Il Corvo in uscita entro l’anno e la miniserie tv Dune: la sorellanza attualmente in post-produzione.

Volker Bertelmann è un pianista, compositore e musicista sperimentale tedesco noto anche con lo pseudonimo Hauschka. Nel 2023 è stato insignito di un Academy Award e di un BAFTA nella categoria Miglior colonna sonora per il suo lavoro in Niente di nuovo sul fronte occidentale (diretto da Edward Berger). La sua colonna sonora per il film candidato all’Oscar di Garth Davis, Lion, che ha composto in collaborazione con Dustin O’Halloran, è stata nominata per numerosi premi: Oscar per la migliore colonna sonora originale, Golden Globe per la migliore colonna sonora originale, Miglior colonna sonora ai Critics’ Choice Awards. e per la migliore musica da film ai BAFTA. Bertelmann ha fornito musica per diversi film e serie televisive importanti. Ha composto la colonna sonora di Patrick Melrose, The Old Guard, Stowaway, l’episodio “Red Book” di Black Mirror e Life After Life per la BBC. Ha anche composto colonne sonore per Adrift, il dramma romantico del 2018 diretto da Baltasa Kormákur, e, sempre in collaborazione con O’Halloran, per Ammonite, che è stato selezionato per gli Academy Awards nel 2020. Nel 2022, ha composto le colonne sonore di War Sailor, che era una selezione ufficiale al Toronto International Film Festival. Bertelmann collaborerà nuovamente con il regista Berger nel 2023 nel film Conclave. Bertelmann, che nel suo lavoro solista si chiama Hauschka, è un pianista straordinariamente innovativo; è rinomato sia per il suo caratteristico suono, che ottiene preparando il pianoforte con vari piccoli oggetti, sia per la sua capacità di improvvisare intere esecuzioni. La sua produzione è prodigiosa: è in tournée estensiva e ha prodotto oltre venti album ed EP, sia da solista che in collaborazione con altri. Ha lavorato, tra molti altri, con la MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra, dove è stato artista residente, con i Múm, il gruppo musicale sperimentale islandese, e con la violinista vincitrice di un Grammy Hilary Hahn.Bertelmann è un membro attivo dell’Academy of Motion Pictures, Arts, and Sciences.

La colonna sonora include i brani: Così fan tutte, K. 588 / Act II: Donne mie, la fate a tanti (Wolfgang Amadeus Mozart) eseguita da Adam Plachetka, Chamber Orchestra of Europe, Yannick Nézet-Séguin / 2 Minuets, Op. 28 (B. 58): No. 1 in A-Flat Major (Antonín Dvorák) eseguito da Stefan Veselka / I Wanna Be Famous di Grant Baynham, Adrian Mills, Gavin Campbell, Ronnie Price & Sam Kelly / That’s Life eseguita da The Hanwell Band / White Christmas interpretato da Ella Fitzgerald.

1. Photographs (2:12)

2. Let Go & Remembrance (1:28)

3. Children’s Shipment (3:50)

4. Getting By (1:22)

5. Persuasion (1:11)

6. Change of Plan (2:30)

7. Should I Jump In? (1:51)

8. Looking for Funds (2:12)

9. Children Need to Be Saved (3:20)

10. Time Is Running Out (1:24)

11. Children’s Goodbye (1:17)

12. Arrival (1:35)

13. Memories (2:17)

14. Be Careful (1:30)

15. Largest Transport (1:33)

16. Anything You Can Do (3:36)

17. Document Control (1:23)

18. Urgent Case (1:14)

19. Burning Documents (1:42)

20. Radio Car 1 (0:53)

21. Last Train (1:54)

22. A Very Important Story (1:11)

23. Revelations (1:36)

24. Notes of Thanks (1:56)

25. Finale (4:41)

26. One Life End Credits (2:57)

