Stasera in tv: “Operazione 6 12 Attacco al Presidente” su Italia 1

Su Italia 1 Operazione 6 12 Attacco al Presidente, thriller d’azione finlandese del 2021 diretto da Aku Louhimies e basato sul romanzo “6/12” di Ilkka Remes del 2006 che racconta la storia di un attacco pianificato dai terroristi serbi al Palazzo Presidenziale durante il ricevimento per le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza.

Cast e personaggi

Jasper Pääkkönen: Max Tanner

Nanna Blondell: Sylvia Madsen

Sverrir Gudnason: Vasa Jankovic

Cathy Belton: Marie LeClair

Nika Savolainen: Anya

Pertti Sveholm: Peter Nylund

Juhan Ulfsak : Leonid Titov

Zijad Gracic: Jean Morel

Miodrag Stojanovic: Borislav Jankovic

Dragomir Mrsic: Zlatko

Slaven Spanovic: Toma

Märt Pius: Slobodan

Priit Pius: Stanko

Michael Yare: Jonesy

Andrei Alén: Sinclair

Robert Enckell: Presidente Koskivuo

Gaila Järvsalu: Mrs. Koskivuo

Mirtel Pohla : Raisa

Trama e trailer

La celebrazione del Giorno dell’Indipendenza della Finlandia il 6 dicembre è brutalmente interrotta da un attacco al Palazzo Presidenziale. Una serie di illustri ospiti vengono presi come ostaggi. L’ufficiale dei servizi di sicurezza Max Tanner (Jasper Pääkkönen) viene scelto come negoziatore della crisi degli ostaggi e presto è chiaro che l’obiettivo principale dell’attacco terroristico è un piano per destabilizzare la sicurezza dell’Europa. Tanner deve prendere decisioni audaci e persino dolorose per capire chi c’è dietro l’attacco. Dopotutto, non ci sono solo vite umane da proteggere, ma il futuro dell’Europa nel suo insieme.

Curiosità sul film

Uscito in Finlandia come Omerta 6/12 e negli Stati Uniti con il titolo internazionale Attack on Finland.

La sceneggiatura finale è di Jari Olavi Rantala (Unknown Soldier, serie tv Deadwind) basata su bozze precedenti di Antti J. Jokinen (The Resident) e Mika Karttunen (Vares – Sheriffi) basate a loro volta sul romanzo “6/12” drllo specialista in thriller Ilkka Remes.

Alla fine degli anni 2000, il produttore Markus Selin di Solar Films e l’autore Ilkka Remes hanno concordato un’opzione sul libro “6/12” (2006) per farne un film. Il regista Aleksi Mäkelä (95) era originariamente coinvolto nel film, prima che il progetto fosse trasferito ad Antti J. Jokinen (The Resident) che all’epoca lavorava ancora alla Solar Films. I piani per il film sono stati poi accantonati per diversi anni. Nel 2018, Jokinen ha lasciato la Solar Films e ha iniziato a sviluppare il film attraverso la sua società di produzione, Cinematic. Dopo alcune settimane di riprese nel novembre 2020, Jokinen ha lasciato la produzione ed è stato sostituito dal regista Aku Louhimies (Senza fiato). L’attore Ville Virtanen si è ritirato subito dopo Louhimies

Gli attori finlandesi Krista Kosonen ed Eero Aho (che doveva apparire solo nella serie televisiva) hanno lasciato il progetto a causa di conflitti di programmazione. Nonostante le voci, l’attore Peter Franzén non è mai stato scelto per il film.

E’ la seconda volta che il nome del regista Aku Louhimies è legato ad un film basato su un libro dell’autore Ilkka Remes. Nel luglio 2019, Louhimies ha annunciato che stava sviluppando un film internazionale basato sul libro “Jäätyvä helvetti” (2015).

L’attore Jasper Pääkkönen: (Max Tanner) ha recitato anche in BlacKkKlansman e Da 5 Bloods – Come fratelli diretto da Spike Lee ed è noto al grande pubblico per il ruolo di Hálfdan il Nero nella serie tv Vikings.

Il direttore della fotografia originale Rauno Ronkainen si è ritirato dal progetto dopo che il regista Aku Louhimies è stato assunto nel dicembre 2020. Ronkainen è stato sostituito da Mika Orasmaa.

“Operazione 6 12 Attacco al Presidente” vede protagonista Jasper Pääkkönen nei panni del personaggio principale Max Tanner, un agente che rappresenta la SUPO nelle operazioni di polizia congiunte europee. La Suojelupoliisi, conosciuta in ambito internazionale come Finnish Security Intelligence Service, è la forza di polizia finlandese incaricata della sicurezza nazionale e agenzia di intelligence del Paese.

La produzione del film è andata incontro a numerosi problemi, uno dei quali rappresentato da problemi di sicurezza che hanno portato l’allora regista Jokinen a non essere autorizzato filmare nell’area scelta per le riprese. Louhimies è stato sostituito poi da Jokinen, con la sceneggiatura è stata completamente riscritta. Il film doveva essere la prima parte della serie “Omerta” che doveva consistere in due film (“Omerta 6/12” & “Omerta 7/12) e una serie tv in sei parti. A causa della produzione problematica del film, il sequel è stato abbandonato e la serie tv è stata ridotta in quattro episodi.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Operazione 6 12 Attacco al Presidente” sono di Lasse Enersen (Thomas, Tom of Finland, The Misfits) un compositore finlandese-norvegese, nato in Germania nel 1978. Ha iniziato ad assistere compositori per film (Desplat, Korzeniowski, Pereira, ecc.) per poi iniziare la sua carriera di compositore cinematografico lavorando a numerosi film documentari internazionali. Il suo primo film di finzione è stato il dramma di guerra Unknown Soldier di Aku Louhimies, diventato il più grande successo al botteghino in Finlandia in 60 anni e poi ampliato in una miniserie tv. Enersen è stato quindi scelto dal regista Renny Harlin per la colonna sonora di due film cinesi: Legend of the Ancient Sword e Bodies and Rest.

TRACK LISTINGS:

1. Regular Weekend Mission (4:27)

2. Orchestrated Storm (2:16)

3. Mission Starts (1:52)

4. Becoming Military (5:31)

5. Helsinki Chase (4:38)

6. Red Father (3:00)

7. Hostage Situation (1:24)

8. Malmi Airport (4:46)

9. Speechless (1:56)

10. Armoured Vehicles (3:30)

11. Belarus (2:09)

12. Bad Crew (1:35)

13. Trauma (1:34)

14. Tanner and Sylvia (1:46)

15. Hostages Run (4:32)

16. Leaving the Country (1:18)

17. Advancing in Snow (3:06)

18. Factory (4:16)

19. Tanner Meets Vasa (3:06)

20. The Rise (1:26)

21. Last Push (9:13)

22. Finale (1:06)

La colonna sonora di “”Operazione 6 12 Attacco al Presidente” è disponibile su Amazon.

