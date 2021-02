Annunciata la shortlist in lizza per un posto nella rosa finale della categoria Migliore canzone originale ai prossimi Oscar 2021. La lista include la surreale “Wuhan Flu” dal sequel Borat – Seguito di film cinema di Amazon, la meravigliosa “Husavik” dalla sorprendente commedia Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga di Netflix con protagonisti Will Ferrell e Rachel McAdams, e c’è anche Laura Pausini con il brano “Io Si” tratto dal dramma La vita davanti a se di Netflix che ha visti il ritorno alla recitazione di Sophia Loren.

La shortlist include anche “Loyal Brave True” di Christina Aguilera dal remake live-action Mulan della Disney, “Turntables” di Janelle Monáe dal documentario All In: The Fight for Democracy, “See What You’ve” di Mary J. Blige dal documentario a sfondo carcerario Belly of the Beast, “Never Break” di John Legend dal documentario Giving Voice e “Fight for You” di HER dal film Judas and the Black Messiah.

A seguire trovate la shortlist ufficiale completa di video musicali. La cerimonia di premiazione degli “Oscar 2021” si terrà il 25 aprile 2021.

“Turntables”

Janelle “Django Jane” Monáe, Nathaniel Irvin III & George “George 2.0.” A. Peters II

All In: The Fight for Democracy (Amazon Studios)



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“See What You’ve Done”

Mary J. Blige, Nova Wav & DJ Camper

Belly of the Beast (Independent Lens)



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Wuhan Flu”

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines & Erran Baron Cohen

Borat – Seguito di film cinema. Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan, (Amazon Studios)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Husavik”

Savan Kotecha, Rickard Göransson & fat max Gsus

Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga (Netflix)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Never Break”

John Legend, Nasri Atweh, Benjamin Hudson McIldowie & Greg Wells

Giving Voice (Netflix)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Make It Work”

John Legend

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia (Netflix)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Fight For You”

H.E.R., Dernst Emile II & Tiara Thomas

Judas and the Black Messiah (Warner Bros)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Io sì (Seen)”

Diane Warren, Laura Pausini & Niccolò Agliardi

The Life Ahead (La Vita Davanti a Se) (Netflix)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Rain Song”

Emile Mosseri

Minari (A24)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Show Me Your Soul”

Robert Glasper, Muhammad Ayers

Mr. Soul! – The Movie (Shoes In the Bed Productions, LLC)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Loyal Brave True”

Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan & Billy Crabtree

Mulan (Disney+)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Free”

Diane Warren

L’unico e insuperabile Ivan (Disney+)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Speak Now”

Leslie Odom, Jr. & Sam Ashworth

One Night in Miami… (Amazon Studios)



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Green”

Abraham Marder

Sound of Metal (Amazon Studios)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Hear My Voice”

Daniel Pemberton & Celeste

Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Fonte: Billboard