Oscar 2022: torna l’opzione conduttore, Pete Davidson in trattative

Dopo tre anni gli Oscar 2022 tornano alla modalità conduzione, l’ultimo conduttore designato è stato Kevin Hart che si è dimesso dalla posizione dopo alcune polemiche legate a suoi vecchi tweet omofobi. l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha mantenuto questa modalità per altri due anni con il conduttore singolo sostituito da vari ospiti e intermezzi a base di musica e performance varie.

Dopo l’annuncio l’Academy ha fatto il nome Glen Weiss come regista della cerimonia per il settimo anno consecutivo. Craig Erwich, capo di ABC e Hulu, si è invece astenuto dall’annunciare chi condurrà la 94a edizione degli Oscar dopo Jimmy Kimmel, ultimo presentatore della cerimonia nel 2018.

Tra i primi nomi circolati per la conduzione degli Oscar c’è stato quello di Tom Holland, il nuovo Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel reduce dal successo globale di Spider-Man No Way Home e giovane versione live-action del cacciatore di tesori dei videogiochi Nathan Drake nell’imminente film Uncharted. Il sito THR riportava che l’Academy: “ha contattato [Holland] per esplorare questa possibilità” dopo che l’attore britannico di 25 anni ha espresso interesse nella conduzione degli Oscar.

Alla notizia di Holland potenziale conduttore ha fatto seguito un tweet del 12 gennaio in cui il regista Judd Apatow, noto per una serie di commedie di successo tra cui 40 anni vergine e Molto incinta, ha annunciato gli attori Steve Martin e Martin Short come sua scelta per condurre gli Oscar 2022. Il duo comico ha recentemente collaborato alla serie tv Only Murders in the Building di Hulu, creata da Martin con John Hoffman. La coppia è anche apparsa insieme anche in I tre amigos!, Il padre della sposa e come doppiatori nel film d’animazione Il principe d’Egitto. Steve Martin ha già presentato gli Oscar nel 2001 e nel 2003 in solitaria e affiancato da Alec Baldwin nel 2010.

I would like to see @SteveMartinToGo and Martin Short host. It would be pure joy and we need that. @TheAcademy https://t.co/xcNzcIp6Vh — Judd Apatow (@JuddApatow) January 12, 2022

Ora apprendiamo dal sito Page Six che il comico Pete Davidson, protagonista della recente commedia Il re di Staten Island diretta proprio da Apatow è in trattative per presentare gli Oscar 2022. Dopo tre anni senza un presentatore, l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences sembra in cerca di una faccia nuova per condurre la 94a edizione degli Academy Awards, che andrà in onda su ABC il 27 marzo 2022.

I PRESENTATORI DAL 1989

29 aprile 1989 – Nessuno

26 marzo 1990 – Billy Crystal

25 marzo 1991 – Billy Crystal

30 marzo 1992 – Billy Crystal

29 marzo 1993 – Billy Crystal

21 marzo 1994 – Whoopi Goldberg

27 marzo 1995 – David Letterman

25 marzo 1996 – Whoopi Goldberg

24 marzo 1997 – Billy Crystal

23 marzo 1998 – Billy Crystal

21 marzo 1999 – Whoopi Goldberg

26 marzo 2000 – Billy Crystal

25 marzo 2001 – Steve Martin

24 marzo 2002 – Whoopi Goldberg

23 marzo 2003 – Steve Martin

29 febbraio 2004 – Billy Crystal

27 febbraio 2005 – Chris Rock

5 marzo 2006 – Jon Stewart

25 febbraio 2007 – Ellen DeGeneres

24 febbraio 2008 – Jon Stewart

22 febbraio 2009 – Hugh Jackman

7 marzo 2010 – Steve Martin, Alec Baldwin

27 febbraio 2011 – James Franco, Anne Hathaway

26 febbraio 2012 – Billy Crystal

24 febbraio 2013 – Seth MacFarlane

2 marzo 2014 – Ellen DeGeneres

22 febbraio 2015 – Neil Patrick Harris

28 febbraio 2016 – Chris Rock

26 febbraio 2017 – Jimmy Kimmel

4 marzo 2018 – Jimmy Kimmel

24 febbraio 2019 – Nessuno

9 febbraio 2020 – Nessuno

25 aprile 2021 – Nessuno