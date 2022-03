Oscar 2022: Sean Penn chiede il boicottaggio se Zelensky non parlerà durante la cerimonia

Oscar Oscar 2022: le previsioni di Cineblog sui vincitori degli Academy Awards

Sean Penn si è esposto pubblicamente e durante una recente intervista con la CNN ha chiesto il boicottaggio degli Oscar 2022 se non sarà permesso a Volodymyr Zelensky di parlare durante la cerimonia di premiazione. Penn si è sempre esposto in prima persona nel sostenere il popolo ucraino con l’attore che si è recenemente recato di persona nel paese per documentare la loro difficile situazione durante l’invasione russa e per girare un documentario sulla drammatica situazione del paese.

C’è chi – e penso che a volte abbia validità – direbbe che la politica e lo spettacolo non dovrebbero occupare il medesimo posto. Credo che chiunque, come pubblico o professionista del cinema, capisca cosa sia questa espressione, che limitarla al solo cinema significhi dire che non può essere in televisione e non può essere sul palco. Limitarlo a nessuno di questi luoghi significa dire che non può essere incarnato all’interno di un essere umano, quel tipo di natura di coraggio ed espressione poetica che il cinema aspira al meglio ad essere.

Non c’è niente di più grande che l’Academy potrebbe fare che dare a Zelensky quell’opportunità, di parlare con tutti noi. E a proposito, questo è un uomo che capisce il cinema e ha avuto la sua carriera molto lunga e di successo in questo ambito.

Ora, mi risulta che sia stata presa la decisione di non farlo. Non sono io a commentare se il presidente Zelenskyy avrebbe voluto. Se l’Academy ha deciso di non farlo, se i presentatori hanno deciso di non perseguire la leadership in Ucraina che stanno prendendo proiettili e bombe per noi, insieme ai bambini ucraini che stanno cercando di proteggere, allora penso che ognuna di quelle persone e ogni parte di quella decisione saranno stati il momento più osceno di tutta la storia di Hollywood e spero che non sia quello che sta succedendo.

Se è questo che sta succedendo incoraggerei tutte le persone coinvolte, sebbene possa essere il loro momento, e capisco che celebrare i loro film è il momento più importante per loro di brillare, di protestare e boicottare gli Oscar. E io stesso, se ciò risultasse vero, quando tornerò, fonderò i miei in pubblico. Prego che non sia quello che è successo. Prego che non ci siano state persone arroganti che si considerano rappresentanti del bene superiore nel mio settore che non hanno deciso di confrontarsi con la leadership Ucraina. Quindi spero solo che non sia quello che è successo e spero che tutti se ne vadano se ciò risultasse vero.