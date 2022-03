Oscar 2022: trailer e anticipazioni sui candidati al Miglior cortometraggio live-action

Oscar Oscar 2022: trailer e anticipazioni sui candidati al Miglior cortometraggio documentario

Il miglior cortometraggio live-action sarà una delle otto categorie che saranno tagliate dalla diretta tv della cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. A seguire scendiamo nel dettaglio e vi proponiamo schede dei cortometraggi candidati agli Oscar 2022 completi di trailer e ove possibile dove poterli visionare.

Ala Kachuu – Take and Run di Maria Brendle

Paese: Svizzera

Anno: 2019

Regista: Maria Brendle

Produttore: Nadine Lüchinger & Flavio Gerber

Cast: Alina Turdumamatova. Nurbek Esengazy Uulu, Madina Talipbekov, Aybike Erkinbekova, Jandat Djamanbaeva, Taalaykan Abazova, Sheker Joomartova

Direttore della fotografia: Gabriel Sandru

Montaggio: Luca Zuberbühler

Musica: Martin Skalsky

Durata (minuti): 38

Il film candidato agli Oscar 2022 è disponibile QUI.

Sezim (19 anni) vuole realizzare il suo sogno di studiare nella capitale del Kirghizistan quando viene rapita da un gruppo di giovani e portata nell’entroterra. Lì, è costretta a sposare uno sconosciuto. Se rifiuta il matrimonio, è minacciata di stigmatizzazione sociale ed esclusione. Divisa tra il suo desiderio di libertà e i vincoli della cultura kirghisa, Sezim cerca disperatamente una via d’uscita.

Maria Brendle è una pluripremiata regista e sceneggiatrice con sede a Zurigo, in Svizzera. Ha conseguito la laurea in cinematografia presso l’Università delle arti di Zurigo e il master in neuroscienze cognitive (aon) presso l’Accademia delle neuroscienze di Colonia. Maria si è laureata al rinomato Drehbuchwerkstatt di Monaco. Lavora con un focus sulle donne

Note di regia: Ala Kachuu – Take and Run racconta la storia di una giovane donna kirghisa vittima del rapimento di una sposa. Sebbene questa usanza sia vietata dalla legge in Kirghizistan, è ancora diffusa in altre regioni del mondo sotto le spoglie della tradizione. Solo poche ragazze riescono a sfuggire al matrimonio dopo il rapimento. Molti accettano il loro destino, per paura di essere rifiutati e ostracizzati. Il film è basato sul vero destino delle giovani donne che mi hanno confidato le loro esperienze durante i miei molti anni di ricerca. Sono convinta che le storie di queste donne meritino attenzione. Come regista, vorrei contribuire alla sensibilizzazione della società per i diritti delle donne e dare a voce a coloro che raramente vengono ascoltati. Il nome kirghiso del rapimento della sposa è «Ala Kachuu». Il mio obiettivo era quello di rappresentare il suo consueto corso degli eventi, ma con un carattere forte che ha il coraggio di difendersi. Produrre il film in un paese straniero è stata una grande avventura. Oltre alla barriera linguistica, è stato anche necessario unire due culture completamente diverse. L’interazione rispettosa tra loro, lo spirito di squadra interculturale e l’apertura del popolo kirghiso mi hanno colpito profondamente e hanno portato a una delle esperienze più preziose della mia vita.

The Dress di Tadeusz Lysiak

Paese: Polonia

Anno: 2020

Regista: Tadeusz Lysiak

Produttore: Ewa Brzózka, Blazej Kafarski, Monika Ossowska, Maciej Slesicki

Cast: Anna Dzieduszycka, Dorota Pomykała, Szymon Piotr Warszawski, Andrzej Glazer, Lea Oleksiak

Direttore della fotografia: Gabriel Sandru

Montaggio: Mariusz Gos

Musica: Jan Królikowski

Durata (minuti): 30

Julia vive nella campagna polacca. La sua musica è il death metal. Il suo passatempo preferito: giocare alle slot machine. Lavora in un motel lungo la strada per autisti. È sola, non ha mai avuto un uomo, non ha mai sperimentato la fisicità. Julia è bassa statura e tutta la sua vita è dettata dalla sua altezza: la comunità locale sembra non accettare il suo aspetto diverso. Tutto cambia, quando incontra un bel camionista. I loro occhi si incontrano. Il cuore di Julia batte più forte. L’uomo diventa presto l’oggetto della sua ossessione amorosa, quasi erotica…

Tadeusz Łysiak – nato nel 1993, laureato in Studi Culturali all’Università di Varsavia, studente di regia alla Warsaw Film School. Creatore di due cortometraggi pluripremiati in Polonia e all’estero: “Techno” (con Leszek Abrahamowicz, Danuta Stenka, Michalina Olszańska) e “The Dress” (Anna Dzieduszycka, Dorota Pomykała, Szymon Piotr Warszawski). Partecipa al prestigioso programma FUTURE FRAMES – Generation NEXT of European Cinema Within Eastern Promises al Festival di Karlovy Vary. Vincitore del premio “Discovering Eye” per giovane regista di talento al Polish Film Festival di Chicago.

The Long Goodbye di Aneil Karia

Paese: Regni Unito / Olanda

Anno: 2020

Regista: Aneil Karia

Produttore: Tom Gardner

Cast: Riz Ahmed, Sudha Bhuchar, Nikkita Chadha

Direttore della fotografia: Stuart Bentley

Montaggio: Amanda James

Musica: Riz Ahmed

Durata (minuti): 13

Il film candidato agli Oscar 2022 è disponibile QUI.

Riz Ahmed offre una performance straordinaria in questa esperienza travolgente ed esplosiva che ci pone in prima linea come testimoni delle conseguenze estreme di ciò a cui possono portare alla fine l’incitamento all’odio e il razzismo. Una fetta di distopia visivamente accattivante, ritmicamente potente e stimolante.

Aneil Karia è una scrittrice e regista con un’acuta pratica di osservazione. Il suo interesse naturale per la vita cittadina e i codici sociali ha portato a pezzi potenti ed esplorativi del cinema narrativo.

Il film d’esordio di Aneil Surge è stato recentemente presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020, dove il protagonista Ben Whishaw ha vinto il premio della giuria del miglior attore del cinema mondiale. Il film è stato prodotto da Rooks Nest per BBC Films e BFI. Nel 2020, Aneil ha diretto The Long Goodbye per Riz Ahmed, un acclamato cortometraggio ambientato in un immaginario incubo alt-right della Gran Bretagna. Il film, realizzato in collaborazione con WeTransfer, ha vinto il premio come miglior cortometraggio britannico al Raindance e miglior progetto speciale agli UK Music Video Awards 2020. “The Long Goodbye” ha vinto il miglior cortometraggio britannico al BIFA, una matita di grafite ai D&AD Awards e un Leone d’oro per la regia a Cannes nel 2021. Aneil ha studiato alla National Film and Television School. Ha sede a Londra.

On My Mind di Martin Strange-Hansen

Paese: Danimarca

Anno: 2020

Regista: Martin Strange-Hansen

Produttore: Kim Magnusson

Cast: Rasmus Hammerich, Camilla Bendix, Ole Gorter, Adam Brix, Anne-Marie Bjerre, Sissel Bergfjord

Direttore della fotografia: Ian Hansen

Montaggio: Thomas Engell

Musica: Sune Kølster

Durata (minuti): 18

La maggior parte del film si svolge in un bar danese verso l’orario di chiusura, quando l’irascibile proprietario Preben (Ole Boisen) viene interrotto mentre conta gli incassi delle vendite della serata. La persona che lo interrompe è Henrik (Rasmus Hammerich), un cliente trasandato in cerca di un bicchierino. La moglie di Preben, Louise (Camilla Bendix), convince il marito a tenere aperto il bar in modo che Henrik possa bere qualcosa. Più tardi, Henrik vede una macchina per il karaoke ed è determinato a cantare “On My Mind” di Elvis Presley mentre Louise registra la performance, il motivo viene rivelato nella scena finale.

Martin Strange-Hansen è un regista e sceneggiatore danese. Ha esordito come regista nel 2001 con il film Feeding Desire con Jesper Asholt nel ruolo principale. Nel 2002 scrive e dirige il cortometraggio This Charming Man, interpretato da Martin Buch, vincitore di un Oscar per il miglior cortometraggio live action. Nel 2006 ha scritto e diretto sezioni della serie TV “Hum”. Nel 2008, è stato dietro il primo webisode della serie di animazione danese “Pinly & Light”. La serie, basata su esperienze reali e imbarazzanti pubblicate da oltre 300 giovani provenienti da tutta la Danimarca, ha vinto nel 2009 il riconoscimento dei Webby Awards, gli Academy Awards del web.

Please Hold di K.D. Dávila

Paese: Danimarca

Anno: 2020

Regista: KD Dávila

Produttore: Levin Menekse, Marc Mounier, Diego Najera

Cast: Erick Lopez, Daniel Edward Mora, Doreen Calderon, Ruben Dávila

Direttore della fotografia: Ian Hansen

Montaggio: Thomas Engell

Musica: David Boman

Durata (minuti): 18

Mateo (20 anni, ispanico) viene arrestato da un drone della polizia senza spiegazioni. Trovandosi rinchiuso in una prigione completamente automatizzata senza possibilità di ricorso, Mateo si rende conto di essere caduto in una sorta di crepa nel sistema. Per uscirne vivo, dovrà confrontarsi con la labirintica burocrazia computerizzata del sistema giudiziario americano privatizzato, alla ricerca di un vero essere umano che possa sistemare le cose. Questa pungente satira sociale esamina il sistema penale sempre più orientato al profitto e disumanizzante in cui le comunità emarginate sono lasciate a farsi carico dei costi.

KD Dávila è una sceneggiatrice chicana di Los Angeles. Dopo aver conseguito la laurea in Studi del Vicino Oriente presso la Princeton University e il Master in sceneggiatura presso la USC, nel 2016 è diventata una giovane autrice emergente di Universal Pictures. Ha scritto il cortometraggio Emergency, che ha vinto il premio come miglior cortometraggio narrativo al SXSW 2018, e il premio speciale della giuria al Sundance Film Festival 2018. Di recente è stata una scrittrice dello staff dello show di fantascienza della CBS Salvation ed è attualmente al lavoro su una serie televisiva in arrivo. Please Hold è il suo debutto alla regia.