Il comico Conan O’Brien è ufficialmente il nuovo presentatore degli Oscar 2025. O’Brien raccoglie il testimone dal collega Jimmy Kimmel che ha presentato le ultimi due edizioni della cerimonia di premiazione.

Il commento di O’Brien dopo l’annuncio: “L’America lo ha chiesto e ora sta succedendo: il nuovo Cheesy Chalupa Supreme di Taco Bell. Altre notizie, condurrò gli Oscar”.

Il CEO dell’Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang hanno detto in una dichiarazione congiunta:

Siamo entusiasti e onorati di avere l’incomparabile Conan O’Brien a presentare gli Oscar quest’anno. È la persona perfetta per guidare la nostra celebrazione globale del cinema con il suo umorismo brillante, il suo amore per i film e la sua competenza in TV in diretta. La sua straordinaria capacità di entrare in contatto con il pubblico unirà gli spettatori per fare ciò che gli Oscar sanno fare meglio: onorare i film e i registi spettacolari di quest’anno.

Il presidente del Disney Television Group Craig Erwich ha affermato:

Conan è una voce comica preminente, il cui successo decennale è caratterizzato dal suo umorismo e dalla sua prospettiva distintivi. Si unisce a un elenco iconico di grandi comici che hanno ricoperto questo ruolo e siamo così fortunati ad averlo al centro della scena per gli Oscar.

I produttori esecutivi Raj Kapoor e Katy Mullan hanno elogiato l’esperienza di O’Brien nella TV in diretta insieme al suo stile unico di umorismo:

Conan ha tutte le qualità di un grande presentatore degli Oscar: è incredibilmente spiritoso, carismatico e divertente e ha dimostrato di essere un maestro della televisione di eventi dal vivo. Non vediamo l’ora di lavorare con lui per offrire uno spettacolo fresco, emozionante e celebrativo per la notte più importante di Hollywood.

O’Brien porta con sé 20 anni di esperienza come presentatore di late-night agli Oscar, avendo diretto programmi come Late Night With Conan O’Brien, The Tonight Show With Conan O’Brien e Conan.

Un’occhiata alla passata edizione…

L’edizione 2024 degli Oscar ha visto Kimmel molto apprezzato dalla critica, con il Los Angeles Times che lo ha definito “una presenza affidabile e riconoscibile, in grado di non suscitare polemiche in un luogo che ha una bassa tolleranza per le polemiche. Allo stesso tempo è abbastanza acuto da non essere noioso”. Variety ha osservato che nonostante la mancanza di sorprese tra i vincitori, “lo spettacolo ha offerto intrattenimento ed emozione a palate, ma senza sorprese”. Ha anche elogiato l’interpretazione di Gosling di “I’m Just Ken” dal film Barbie come “un canto massimalista e contagiosamente sciocco, il modo ideale per incanalare l’energia positiva di un Oscar in cui nessuna delle bonarietà sembrava forzata, come spesso accade”. Hollywood Reporter ha lodato Kimmel come “Un tipo di cui ti puoi fidare per fare un monologo e poi terrà insieme i componenti disparati e riempirà i momenti morti e generalmente manterrà l’atmosfera leggera”.

Per quanto riguarda gli ascolti, la messa in onda su ABC della cerimonia degli Oscar 2024 ha attirato una media di 19,5 milioni di persone nel corso della sua durata, con un aumento del 4% rispetto alla cerimonia dell’anno precedente. Lo spettacolo è rimasto stabile anche negli ascolti Nielsen rispetto alla cerimonia precedente con il 9,9% delle famiglie che hanno guardato la cerimonia. Tuttavia, ha ottenuto un punteggio demografico inferiore tra i 18 e i 49 anni con un punteggio di 3,8 tra gli spettatori in quella fascia demografica. È stato lo spettacolo di premiazione più visto sulla televisione statunitense dall’inizio della pandemia di COVID-19. A luglio 2024, la trasmissione è stata nominata per sette premi ai 76° Primetime Emmy e ai corrispondenti Creative Arts Emmy Awards con quattro vittorie: Miglior speciale varietà live, Miglior regia per uno speciale varietà, Miglior direzione musicale e Miglior direzione artistica per un programma non-fiction, varietà o reality.

Fonte: THR