Tom Wheeler, creatore della serie tv The Cape andata in onda per una sola stagione e sceneggiatore del live-action Dora e la città perduta e dei film d’animazione Lego Ninjago: Il film e Il gatto con gli stivali sta per debuttare con “Cosmos”, una nuova serie di libri per ragazzi descritta come “Men in Black incontra Willy Wonka con un pizzico di Guida galattica per autostoppisti”.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Paramount Animation ha acquisito i diritti della serie di libri d’avventura per bambini di Wheeler, un’avventura epica e travolgente che “celebra la curiosità, la diversità e il potere della scienza per salvare il nostro mondo”.

Nel 2018 Wheeler ha iniziato una collaborazione con Frank Miller per un progetto chiamato Cursed, che nasce come un libro illustrato “YA” che reinventa la leggenda di Re Artù dal punto di vista della Dama del Lago. Wheeler ha scritto la prosa, mentre Miller ha fornito illustrazioni originali a colori e in bianco e nero. In simultanea Miller e Wheeler hanno adattato il libro in una serie tv da 10 episodi attualmente disponibile su Netflix. Wheeler ha anche lavorato alla sceneggiatura di B.O.O .: Bureau of Otherworldly Operations, film animato di Dreamworks poi cancellato, al film animato Trollhunters in collaborazione con Guillermo del Toro, progetto poi convertito in una serie tv, e sta attualmente scrivendo il film live-action di Mandrake il mago.

Paramount Animation oltre a SpongeBob – Amici in fuga uscito lo scorso anno su Netflix (tranne negli Stati Uniti, Canada e Cina che lo vedranno quest’anno) ha in uscita nell’ordine: il film animato Rumble che mixa mostri e wrestling in arrivo il 14 maggio 2021, il musical Under the Boardwalk previsto per il 22 luglio 2022 e The Tiger’s Apprentice, che adatta la serie di libri fantasy di Lawrence Yep, in uscita il 10 febbraio 2023.

Il primo libro della serie “Cosmos” è intitolato “The Doomsday Vault” e sarà disponibile dal 15 marzo 2022 quindi di tempo per sviluppare un adattamento.