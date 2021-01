Trevor Noah sta sviluppando un nuovo film animato con Paramount Pictures

Trevor Noah sta sviluppando un film d’animazione senza titolo con Paramount Pictures e Paramount Animation. Il sito Variety riporta che il progetto si basa su un’idea originale di Noah definita “tempestiva, toccante e comica” di cui non ci sono ulteriori dettagli.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Jonathan Groff (Black-ish) e Jon Pollack (Modern Family). Noah servirà come produttore tramite la sua Day Zero Productions, con il suo presidente di produzione Haroon Saleem.

Trevor Noah è un conduttore televisivo, attore e comico sudafricano. Nel 2012 diventa il primo cabarettista sudafricano a comparire al The Tonight Show. Nel 2013 è ospite al Late Show presentato da David Letterman. Nel 2014 diventa un collaboratore ricorrente del The Daily Show di cui da marzo 2015 è conduttore dopo aver sostituito l’uscente Jon Stewart.

Lo studio Paramount Animation fondato nel 2011 e attualmente gestito da Mireille Soria è in cerca di un successo originale che vada oltre il franchise di SpongeBob, con l’ultimo lungometraggio “Amici in fuga” già uscito a livello internazionale e in arrivo negli Stati Uniti in streaming il 4 marzo. Paramount Animation sinora ha prodotto l’ibrido live-action / CG per famiglie Monster Trucks che si è rivelato un sonoro flop, idem per i film d’animazione Sherlock Gnomes e Wonder Park tutti titoli dai budget sostanziosi ma deludenti al box-office. Lo studio punta quindi tutto sulle prossime uscite che includono Rumble, film animato che miscela wrestling e mostri, il musical Under the Boardwalk che uscirà nel 2022 e The Tiger’s Apprentice, adattamento dei racconti fantasy di Laurence Yep in arrivo nel 2023. In uscita quest’anno ci sono anche PAW Patrol: The Movie, lungometraggio animato basato sulla popolare serie tv animata canadese in arrivo ad agosto e un nuovo film della serie Mio Mini Pony la cui uscita è fissata per settembre. Altri titoli in sviluppo includono adattamenti della serie di libri per ragazzi C.O.S.M.O.S. di Tom Wheeler e di The Shrinking of Treehorn di Florence Parry Heide e della serie per il web Hanazuki: Full of Treasures; ci sono anche un film con protagonista Mighty Mouse aka Supermouse, un film ispirato alle Spice Girls, e due nuovi film animati delle Tartarughe Ninja e dei Transformers.