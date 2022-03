Stasera in tv: “Parasite” su Rai 3

Cast e personaggi

Song Kang-ho: Kim Ki-taek

Lee Sun-kyun: Park Dong-ik

Cho Yeo-jeong: Choi Yeon-kyo

Choi Woo-shik: Kim Ki-woo

Park So-dam: Kim Ki-jung

Lee Jung-eun: Gook Moon-gwang

Park Myeong-hoon: Geun-se

Jang Hye-jin: Kim Chung-sook

Jung Ji-so: Park Da-hye

Jung Hyeon-jun: Park Da-song

Park Seo-joon: Min-hyuk

Doppiatori italiani

Dario Oppido: Kim Ki-taek

Massimo Bitossi: Park Dong-ik

Valentina Mari: Choi Yeon-kyo

Angelo Evangelista: Kim Ki-woo

Vittoria Bartolomei: Kim Ki-jung

Laura Mercatali: Gook Moon-gwang

Francesco Sechi: Geun-se

Roberta Greganti: Kim Chung-sook

Sara Labidi: Park Da-hye

Francesco Lucretti: Park Da-song

Stefano Sperduti: Min-hyuk

La trama

I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Arrivato a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica,

Ki-woo incontra la bella figlia Yeon-kyo. Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.

Curiosità

Nominato per sei Oscar, “Parasite” ne ha vinti quattro: miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura originale e miglior film internazionale. È stato anche nominato per il miglior montaggio di film e la migliore scenografia, ma non ha vinto in quelle categorie.

“Parasite” è il primo film in lingua straniera a vincere l’Oscar come “Miglior film”, e anche il primo film a vincere i premi sia per “Miglior film” che “Miglior film internazionale” (ex Miglior film straniero).

“Parasite” è il secondo film interamente non americano e non britannico a vincere l’Oscar per il miglior film, dopo The Artist (2011) della Francia.

La casa dei Park, che si dice nel film sia stata progettata da un architetto immaginario di nome Namgoong Hyeonja, era un set completamente costruito da zero.

Il lavoro di Ki-woo, tutor a domicilio, è stato scelto perché il regista Bong Joon Ho si è reso conto che purtroppo il lavoro è l’unico modo in cui le famiglie di due estremi dello spettro delle classi nella moderna Corea del Sud possono incrociare i loro percorsi in modo convincente per la storia.

Bong Joon Ho ha fatto molti schizzi delle strutture di base per la ricca casa. Ha inoltre rivelato che quando lo scenografo ha consultato un vero architetto per progettare questa casa, l’architetto ha visto gli schizzi e ha detto “nessun idiota costruirebbe case in questo modo. Questo è ridicolo”.

Bong Joon Ho è stato particolarmente contento delle nomination all’Oscar per il miglior montaggio e la migliore scenografia per il film poiché sentiva che i grandi tecnici e maestri che lavoravano nell’industria cinematografica coreana venivano riconosciuti per la prima volta. Tuttavia, queste erano le uniche categorie di Oscar per cui il film è stato nominato ma non ha vinto.

“Parasite” ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2019, primo film coreano a rivere il prestigioso premio.

Il montatore Jinmo Yang, ha montato “Parasite” utilizzando “Final Cut Pro 7”, un programma di montaggio che Apple ha smesso di supportare nel 2011, su un computer che non ha avuto un aggiornamento software dal 2014. Yang ha ricevuto una nomination all’Oscar per il suo lavoro.

In un’intervista alla rivista coreana Cine21, il regista Bong Joon Ho ha parlato della sua esperienza nelle riprese in una casa coreana extra lussuosa. Ha detto che la sua mano tremava letteralmente per l’ansia quando stava restituendo un bidone della spazzatura che veniva usato come oggetto di scena: il bidone della spazzatura era di un modello high-tech che rimaneva silenzioso anche quando il coperchio veniva chiuso e costava fino a 2.500 dollari. il regista Bong Joon Ho è rimasto sconcertato dal costo commentando: “Che razza di idiota comprerebbe un bidone della spazzatura che puzzerà comunque?”

Le pietre dello studioso o le rocce del paesaggio sono conosciute come “suseok” in coreano, hanno una storia profonda nell’Asia orientale. Il padre del regista li raccoglieva quando era più giovane. La pratica di raccogliere queste pietre dalla forma attraente risale a migliaia di anni fa, ma divennero un appuntamento fisso della società coreana durante la dinastia Joseun (1392-1897), quando venivano comunemente esposte sulle scrivanie degli studiosi confuciani – da qui il loro nome inglese: “scholars rocks”.

“Parasite” fa diversi cenni ad Alfred Hitchcock. Le scale sono usate come motivo, il voyeurismo è usato quando i personaggi guardano le scene attraverso le finestre 14 volte e (ovviamente) c’è un breve scorcio di una collezione fuori posto di Alfred Hitchcock nella casa dei Park.

La casa è stata progettata per caratterizzare le linee che dividono nettamente i Park e i Kim.

Interrogato sul significato della pietra che il suo personaggio possiede nel film, Choi Woo-sik ha risposto che Bong Joon Ho non ha detto che significasse qualcosa, e gli ha semplicemente detto di prendersene cura.

Bong Joon Ho inizialmente concepì “Parasite” come un’opera teatrale, ma la prima battuta stessa gli fece pensare alle posizioni della macchina da presa e che era più giusto farne un film.

Terzo film a vincere sia la Palma d’Oro al Festival di Cannes che l’Oscar al miglior film, dopo Giorni perduti (1945) e Marty – Vita di un timido (1955). Dei tre film, solo questo e quest’ultimo hanno vinto all’unanimità a Cannes.

Parlando dell’uscita in bianco e nero del film, Bong Joon Ho sperava che, senza i colori, gli spettatori potessero vedere più chiaramente il contrasto nelle condizioni di vita tra le famiglie ricche e quelle povere.

Il regista Bong Joon Ho ha scelto i suoi collaboratori di lunga data Kang-ho Song e Choi Woo-sik, che erano nel suo ultimo film Okja (2017), prima di scegliere qualsiasi altro attore del film e mentre stava ancora scrivendo la sceneggiatura. Bong ha anche detto che se Song avesse rifiutato, non avrebbe fatto il film, poiché non poteva pensare a un altro attore che recitasse la parte.

La prima produzione tutta coreana di Bong Joon Ho dai tempi di Madre (2009).

Il regista Bong Joon Ho ha detto che per una scena che vedeva la madre e la figlia, la migliore interpretazione della madre è stata la terza ripresa e la figlia la quinta, quindi il montatore Jinmo Yang ha diviso l’inquadratura a metà per mettere insieme la migliore interpretazione per ogni attore.

Nella versione sudcoreana, Ki-jung crea per Ki-woo un diploma falso per l’Università di Yonsei, l’alma mater del regista Bong Joon Ho, mentre nelle versioni internazionali, il diploma falso è per l’università di Oxford. Bong Joon Ho sentiva che il pubblico internazionale aveva bisogno di capire l’immacolato pedigree promesso dal falso curriculum.

Gli alberi veri sono costosi, quindi metà di quelli visti circondare il cortile dei Park sono creati con l’ausilio di CG.

I Park sono a loro modo parassiti: ogni membro della famiglia ha un disperato bisogno di un compagno, poiché non possono fare affidamento l’uno sull’altro a dovere.

Ai Critics’ Choice Awards, un imbarazzato Bong Joon Ho è arrossito quando il regista Todd Phillips (Joker) si è avvicinato e ha detto di aver visto il film tre volte e di aver provato molte cose guardandolo.

Bong Joon-ho non è sicuro del motivo per cui ha chiamato la compagnia del padre ricco Another Brick, ma pensa che potrebbe essere stato perché era un grande fan dei Pink Floyd quando era al liceo.

La palestra in “Parasite” è lo stesso luogo in cui Bong Joon-ho ha girato la sequenza della quarantena in The Host (2006). Il regista non se ne è reso conto fino a quando non gli è stato stato ricordato da un membro della troupe. “Oh ca**o!” è stata la sua reazione.

“Come sceneggiatore”, dice Bong Joon-ho, odia davvero elementi come le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso, i telefoni cellulari e altri progressi tecnologici che interferiscono con la storia.

“Parasite” è il quarto film a cui hanno collaborato il regista Bong Joon Ho e l’attore Kang-ho Song.

Gli architetti in Asia utilizzano il Feng shui nei loro progetti. I primi minuti del film sono dedicati a mostrare come la famiglia Kim vive in un incrocio a T, una formazione stradale che può portare a povertà estrema o ricchezza estrema.

La casa della famiglia benestante è stata costruita per il film, ma solo il primo piano è reale poiché il secondo piano dell’esterno è in CG. L’interno del secondo piano, insieme al seminterrato, è un set.

Lee Jeong-eun, che interpreta la governante, aveva collaborato due volte con Bong Joon Ho prima di questo film. Ha interpretato un ruolo di supporto in Madre (2009) e ha anche doppiato il maiale in Okja (2017).

Quando si tratta di scene con lunghe conversazioni tra i personaggi, Bong Joon-ho si ispira alle opere di Martin Scorsese e dei fratelli Coen che considera maestri in questo genere di cose.

Numero totale delle sessioni fotografiche principali: 77. Budget di produzione dichiarato: 13-15 miliardi di KRW (11-13 milioni di dollari USA a maggio 2019).

Anatomia di un rapimento (1963) di Akira Kurosawa è uno dei film preferiti di Bong Joon-ho e alcuni elementi di esso hanno ispirato questo film.

Bong Joon-ho crea storyboard di tutto e ciò significa che non deve mai girare riprese extra poiché tutto è pianificato con precisione.

“Parasite” è il film sudcoreano di maggior successo di tutti i tempi in Indonesia, con circa 500.000 biglietti venduti.

Il nome “ram-don” è stato inventato esclusivamente per il film e progettato per gli anglofoni, essendo una combinazione di ramen e undon. Quindi questo spiegherebbe perché la governante non conosceva il piatto, che per lei avrebbe avuto un altro nome, “jjapaguri”.

Q”Parasite” è il 12° film a vincere l’Oscar al miglior film senza essere nominato per alcun premio di recitazione, dopo Ali (1927), All’ovest niente di nuovo (1930), Grand Hotel (1932), Un americano a Parigi (1951), Il più grande spettacolo del mondo (1952), Il giro del mondo in 80 giorni (1956), Gigi (1958), L’ultimo imperatore (1987), Braveheart – Cuore impavido (1995), Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003) e Il milionario (2008).

Parlando delle pesche nel film, Bong Joon Ho ha rivelato che mentre era al college, ha fatto un viaggio in cui uno dei suoi amici ha detto di essere gravemente allergico alle pesche. Bong pensava che stesse scherzando, ma quando un altro ragazzo è andato in un negozio di alimentari vicino e ha lanciato scherzosamente una pesca al ragazzo, è diventato rosso vivo e ha avuto un attacco, anche se non lo ha colpito direttamente. Bong ha scoperto che le pesche erano belle da vedere ma potevano anche essere usate per attaccare qualcuno in modo molto cinematografico.

(a circa 2 ore di film) Kim Ki-taek racconta come la casa è stata venduta agli stranieri. Ci sono riferimenti visivi alla Svizzera, ma nei sottotitoli americani pensa che siano tedeschi: “Si scopre che i tedeschi mangiano più che salsicce e birra”. Nel doppiaggio tedesco dice che sono americani: “non hanno solo hamburger e Coca in frigo”.

La casa della famiglia Kim, il vicolo e l’intero quartiere sono stati tutti costruiti su un enorme set che fungeva anche da serbatoio d’acqua, in modo che l’intera struttura potesse essere allagata. Per la scena dell’alluvione della casa “povera”, è stata utilizzata una maschera di fango facciale per conferire all’acqua di scarico un aspetto brunastro.

(a circa 53 minuti) La madre Kim Chun-sook (Jang Hye-jin) viene vista lanciare un martello nel prato della casa del parco. Aveva vinto una medaglia in questo evento atletico. Questa medaglia può essere vista all’inizio del film a casa sua e raccolta dal signor Kim durante l’alluvione.

(a circa 19 minuti) Il peculiare autoritratto, realizzato dal suo giovane figlio, che la signora Park (Yeo-jeong Cho) mostra con orgoglio a Ki-Woo (Choi Woo-sik) durante la sua prima visita ai Park, mostra una fortissima somiglianza (alterata, ovviamente, per assomigliare all’opera di un bambino) con il dipinto stravagante dell’eccentrica signora Antony (Marion Lorne) di San Francisco, che il suo folle figlio Bruno (Robert Walker) trova divertente, nel classico film di Alfred Hitchcock, L’altro uomo (1951). Che questa somiglianza non sia probabilmente una coincidenza è attestato dai numerosi temi e tropi hitchcockiani sparsi in questo film, nonché dal posizionamento molto importante di un video di Hitchcock in un’unica inquadratura.

(a circa 1 ora e 35 minuti) Quando il personaggio di Kang-ho Song (il padre) corre per le strade sotto la pioggia, si può vederlo ruotare leggermente la caviglia e sussultare per il dolore.

“Parasite” ha incassato nel mondo un totale di 263 milioni di dollari.

Note di regia e dichiarazioni

Per gente di diversa estrazione sociale vivere assieme nello stesso spazio non è semplice. Succede sempre più spesso in questo triste mondo che le relazioni umane basate sulla coesistenza o sulla simbiosi non reggano, e che un gruppo sia costretto ad instaurare una relazione parassitica con un altro. In un mondo del genere, chi può puntare il dito contro una famiglia in difficoltà, intrappolata in una lotta per la sopravvivenza, e definirli tutti parassiti? Non erano parassiti all’inizio. Sono i nostri vicini di casa, amici e colleghi, spinti fino all’orlo del precipizio. Ritratto di persone comuni che precipitano in un inevitabile tumulto, questo film è: una commedia senza clown, una tragedia senza cattivi, che ci conduce ad un intreccio violento, ad un tuffo a capofitto giù dalle scale. Siete tutti invitati in questa tragicommedia inarrestabilmente feroce. [Bong Joon Ho]

Bong Joon Ho sul titolo “Parasite”.

All’inizio, tutti si aspettavano che Parasite fosse un film di mostri o di fantascienza. In molti pensano ad un collegamento con il mio film precedente, The Host. Ma come ho spiegato prima, protagonisti del film sono i membri di una famiglia che vive nel mondo reale. Ci sono persone che aspirano a vivere con gli altri in armonia o quasi, in una sorta di simbiosi, ma se questo non funziona, sono spinti ad entrare in una relazione parassitaria. Definirei il mio film una tragicommedia che rappresenta l’ironia, l’orrore e la tristezza che emergono dal voler vivere e prosperare in armonia con gli altri, salvo poi scontrarti con la realtà di come tutto questo sia impossibile da realizzare. È un titolo ironico, non dissimile dal titolo originale coreano del mio film Memories of Murder, che ha una connotazione confortante quasi piacevole. Come si può essere confortato da simili ricordi, provare nostalgia per un omicidio? È una cosa sbagliata? Così come quel film rappresenta il ricordo di un’epoca attraverso il caso degli omicidi seriali di Hwaseong, anche Parasite ha una sfumatura ironica nel titolo.

Bong Joon Ho spiega quale immagine della società contemporanea ha voluto restituire attraverso il suo film.

Penso che un modo di raccontare la progressiva polarizzazione e le diseguaglianze della nostra società sia la commedia amara. Viviamo in un’epoca in cui il capitalismo regna sovrano, e non abbiamo alternative. È così non solo in Corea, ma in tutto il mondo affrontiamo una situazione in cui i principi del capitalismo non possono essere ignorati. Nel mondo reale, i percorsi di una famiglia come quella composta dai nostri quattro protagonisti disoccupati e della famiglia Park non si incrocerebbero mai. L’unica possibilità di un incontro tra queste classi è un rapporto di lavoro, come quando qualcuno viene assunto come tutor o lavoratore domestico. In queste situazioni ci sono momenti in cui le due classi sociali sono così a stretto contatto da poter sentire l’uno il respiro dell’altro. In questo film anche se non c’è alcuna intenzione malevola né verso una parte né verso l’altra, le due classi sociali vengono trascinate in una situazione in cui anche il più piccolo passo falso può portare a fratture ed esplosioni. Nella società capitalista contemporanea ci sono ranghi e caste che sono invisibili ai nostri occhi. Le teniamo nascoste e lontane dalla vista, superficialmente si può pensare alle gerarchie di classe come ad una reliquia del passato, ma la realtà è che ci sono linee di separazione tra le classi sociali che non possono essere attraversate. Credo che questo film descriva le inevitabili fratture che si creano quando due classi sociali entrano in contatto nella società di oggi, sempre più polarizzata.

Chi è Bong Joon Ho?

Nato a Daegu, Korea, il 14 settembre 1969 Parasite è il settimo film del regista Bong Joon Ho, arriva dopo Barking Dogs Never Bite (2000), Memories of Murder (2003), The Host (2006), Madre (2009), Snowpiercer (2013), e Okja (2017). Il classico contemporaneo Memories of Murder approfondisce le indagini dietro un noto omicidio seriale che non è mai stato risolto. The Host parte dalla storia del rapimento di una giovane ragazza, compiuto da una strana creatura che striscia fuori dal fiume Han,

ribaltando il genere di film di mostri con una critica sociale pungente. Madre, la storia di una donna che cerca di proteggere il figlio dall’accusa di omicidio, un ritratto a tinte fosche dell’amore materno portato all’estremo, mentre il film fantascientifico Snowpiercer ritrae quel che resta dell’umanità, in un mondo futuro che è stato congelato per evitare le conseguenze del riscaldamento globale. E infine Okja racconta le avventure di Mija, una ragazza di campagna che cerca di salvare il super maiale geneticamente modificato dalle grinfie della multinazionale che lo ha allevato.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Parasite” sono del compositore Jung Jae-il , all’attivo per lui colonne sonore per il thriller d’azione Take Point e la serie tv Squid Game. Jung Jae-il e il regista Bong Joon Ho hanno già collaborato per Okja.

, all’attivo per lui colonne sonore per il thriller d’azione Take Point e la serie tv Squid Game. Jung Jae-il e il regista Bong Joon Ho hanno già collaborato per Okja. “A Glass of Soju”, la prima canzone dei titoli di coda, è scritta da Bong Joon Ho e cantata da Choi Woo-sik. Il titolo originale era “564 anni”, che è il numero di anni che Ki-woo avrebbe dovuto lavorare per guadagnare i soldi per comprare la casa.

Gianni Morandi ha commentato in un’intervista di essere felicissimo che il film con la sua interpretazione della canzone “In Ginocchio Da Te” abbia vinto l’Oscar per il miglior film. Morandi ha definito il film “eccezionale” e il regista Bong Joon Ho “un genio”. Morandi ha anche lodato il leggendario Ennio Morricone, che non compose il pezzo (i suoi autori furono Migliacci e Zambrini) ma fu responsabile dell’arrangiamento.

TRACK LISTINGS:

1. Opening 2:07

2. Conciliation I 1:04

3. On the Way to Rich House 0:55

4. Conciliation II 1:10

5. Plum Juice 0:55

6. Mr. Yoon and Park 1:51

7. Conciliation III 1:17

8. The Belt of Faith 7:13

9. Moon Gwang Left 0:56

10. Camping 3:05

11. The Hellgate 1:15

12. Heartrending Story of Bubu 1:35

13. Zappaguri 1:47

14. Ghost 2:00

15. The Family is Busy 1:09

16. Busy to Survive 1:53

17. The Frontal Lobe of Ki Taek 2:42

18. Water, Ocean 4:41

19. Water, Ocean Again 1:36

20. It is Sunday Morning 4:03

21. Blood and Sword 3:02

22. Yasan 1:15

23. Moving 1:44

24. Ending 0:53

25. Soju One Glass (Jung Jae Il & Choi Woo Shik) 3:20

