Stasera in tv: “Passeggero 23” su Rai 2

Cast e personaggi

Lucas Gregorowicz: Martin Schwartz

Oliver Mommsen: Daniel Bonhoeffer

Kim Riedle: Naomi Lamar

Annalee Ranft: Anouk Lamar

Liane Forestieri: Julia Stiller

Judy Winter: Gerlinde Dobkowitz

Finnlay Berger: Timmy

India Antony: Sheela

Aurel Manthei: Diesel

Pjotr Olev: Yegor Kalinin

André Röhner: Tom Schiwy

Martin Lindow: Armin Kramer

Anna Rot: Nadja

Rainer Laupichler. Dr. Prygga

Jule Gartzke: Dr. Bader – Psicologa della polizia

Kazim Demirbas: attore

Lynn Grabowski: Diesels Schwester

Mercedes Müller: Lisa

Picco von Groote: Naomi Lamar

La trama

Sono passati cinque anni da quando la famiglia di Martin (Lucas Gregorowicz) è scomparsa senza lasciare traccia da una nave da crociera. Da allora, lo psicologo della polizia è torturato dal pensiero che sua moglie abbia commesso un omicidio-suicidio, portando con sé il figlio. È l’unico a non crederci. Improvvisamente, una nuova pista lo riporta a bordo dello stesso lussuoso incrociatore, dove ancora una volta una madre e suo figlio sono scomparsi. Ma questa volta, la ragazza riappare – con in mano un orsacchiotto che apparteneva al figlio di Martin. Martin scopre presto che le cose vengono gestite diversamente in mare aperto. Per non disturbare il godimento dei suoi passeggeri dei lussi sontuosi della loro crociera, il ricco proprietario dell’incrociatore vuole tenere la bambina nascosta alla vista e la nasconde in profondità sotto coperta nell’area di quarantena. Qui, Martin cerca di convincere la ragazzina traumatizzata a parlargli. Ma ancora più in profondità nell’oscuro ventre della nave c’è qualcosa in agguato. E tutti i segnali indicano un serial killer, che aspetta solo di colpire di nuovo.

Curiosità

“Passeggero 23” è diretto dal regista spagnolo Alexander Dierbach (Un fiuto speciale, Linea di separazione, Squadra Speciale Cobra 11).

Alexander Dierbach dirige “Passeggero 23” da una sceneggiatura di Sebastian Fitzek (The Child) e Miriam Rechel (Biohackers). basata sul bestseller “Passagier 23: Psychothriller” di Sebastian Fitzek.

Lucas Gregorowicz che interpreta il protagonista Martin ha recitato anche nell’acclamata commedia Soul Kitchen di Fatih Akin, nel dramma sportivo Il miracolo di Berna, nel dramma Cattolica e nelle serie tv I cercatori di conchiglie, Hamburg Distretto 21 e La pellegrina.

Il film è stato girato a Barcelona, Catalogna, Spagna e in North Rhine-Westphalia (Germania).

Le musiche originali di “Passeggero 23” sono del compositore tedesco Sebastian Pille (Run & Jump, About a Girl, Il labirinto del silenzio, Il segreto di Marta, Il diario di Anna Frank).

Il romanzo originale

Sebastian Fitzek (Berlino, 13 ottobre 1971) è uno scrittore tedesco autore di numerosi thriller. Il suo primo romanzo, La terapia, ha avuto un grandissimo successo in Germania nel 2006, arrivando a contendere al bestseller Il Codice Da Vinci il primo posto nelle classifiche di vendita. In Italia i suoi romanzi sono stati pubblicati da Elliot Edizioni fino al 2012, anno in cui i diritti sono passati a Einaudi con la pubblicazione de Il cacciatore di occhi. Altri titoli disponibili in italiano: Il ladro di anime (Elliot, 2009 – Einaudi, 2019), Il bambino (Elliot, 2009), Schegge (Elliot, 2010), Il gioco degli occhi (Elliot, 2011), Il sonnambulo (Einaudi, 2013), Noah (Einaudi, 2014).

La trama ufficiale del romanzo: Martin Schwartz, psicologo della polizia, ha perso moglie e figlio cinque anni fa. È successo durante una vacanza sulla nave da crociera Sultan of the Seas: nessuno poteva dirgli esattamente cosa fosse successo. Da allora, Martin è stato un relitto mentale e si intorpidisce con pericolose missioni come poliziotto sotto copertura. Nel bel mezzo di una missione, riceve una telefonata da una strana anziana signora che si descrive come una scrittrice di thriller: deve salire a bordo del “Sultan” perché ci sono prove di quanto accaduto alla sua famiglia. Martin non ha mai più voluto mettere piede su una nave, eppure segue l’indizio e scopre che una ragazza scomparsa settimane fa sul “Sultan” è ricomparsa di nuovo. Con l’orsacchiotto di suo figlio tra le braccia…

