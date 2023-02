Dopo il debutto al Sundance e la recente presentazione al Festival di Berlino, dal 19 maggio 2023 arriva nei cinema americani con A24 Past Lives, debutto alla regia di Celine Song, un dramma romantico che segue due amici d’infanzia profondamente legati che si separano per ritrovarsi due decenni dopo a New York dove faranno i conti con amore e destino.

Past Lives – Trama e cast

La trama ufficiale: Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legate, si separano dopo che la famiglia di Nora è emigrata dalla Corea del Sud al Canada. Due decenni dopo, si ritrovano a New York City per una fatidica settimana mentre affrontano il significato di destino, amore e le scelte che fanno una vita, in questa struggente moderna storia d’amore.

Greta Lee (vista nelle serie tv “Russian Doll” e “What We Do in the Shadows”) interpreta Nora, mentre Teo Yoo (Decision to Leave) nei panni di Hae Sung, l’amre di gioventù che torna e John Magaro (I molti santi del New Jersey) è invece Arthur, il nuovo amore che Greta si è costruita a New York. Il cast include anche Moon Seung-ah, Leem Seung-min, Ji Hye Yoon, Won Young Choi, Ahn Min-Young, Jojo T. Gibbs, Emily Cass McDonnell, Federico Rodriguez, Conrad Schott, Kristen SiehJi.

Past Lives – Trailer e video

Curiosità sul film

La regista Celine Song si è fatta un nome soprattutto come drammaturga. La sua opera teatrale “Endlings” è stata presentata in anteprima mondiale all’American Repertory Theatre di Cambridge, USA nel 2019, prima di trasferirsi al New York Theatre Workshop nel 2020. È stata finalista per il Susan Smith Blackburn Prize e semifinalista per l’American Premio implacabile della Playwriting Foundation. Ha anche lavorato come sceneggiatrice nella prima stagione della serie Amazon “La ruota del tempo”.

La regista Celine Song non ha permesso a Teo Yoo e John Magaro di incontrarsi prima di girare la loro prima scena insieme. Quindi, quando Arthur e Hae Sung si incontrano per la prima volta, sono anche gli attori che si incontrano per la prima volta. La ripresa che alla fine è stata inclusa nel film è stata la prima ripresa filmata.

John Magaro è noto al grande pubblico per il ruolo di Leonard Peabody nella serie tv The Umbrella Academy.

Il film è prodotto da David Hinojosa, Christine Vachon e Pamela Koffler.

Past Lives – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Christopher Bear & Daniel Rossen, rispettivamente batterista e voce e chitarra della band indie rock “Grizzly Bear”. Rossen è alla sua seconda colonna sonora dopo aver musicato il dramma Valedictorian, mente Bear ha musicato il documentario Soul of Soho e il recente horror Swallowed.

Past Lives – Foto e poster