Stasera in tv: “Per sempre la mia ragazza” su Rai 1

Cast e personaggi

Alex Roe: Liam

Jessica Rothe: Josie

Abby Ryder Fortson: Billy

Travis Tritt: Walt

Peter Cambor: Sam

Gillian Vigman: Doris

Judith Hoag: Dr. Whitman

Tyler Riggs: Jake

John Benjamin Hickey: Pastore Brian

Morgan Alexandria: Kiera

Lauren Gros: Laura

Terayle Hill: Mason

James Rackley: Johnny

La trama

A Saint Augustine, in Louisiana, Josie (Jessica Rothe) viene lasciata all’altare dal suo fidanzato Liam (Alex Roe). Otto anni dopo, Liam è un cantante country di successo. Il giorno dopo un concerto a New Orleans, Liam viene a sapere che Mason (Terayle Hill), uno dei suoi testimoni del matrimonio, è rimasto ucciso in un incidente d’auto. Liam ritorna a St. Augustine e partecipa al funerale di Mason. Sebbene Liam cerchi di essere discreto, Josie lo riconosce. Dopo la sepoltura di Mason, Josie si avvicina a Liam e incapace di trattenere la rabbia lo colpisce con un pugno nello stomaco. Liam dopo l’increscioso episodio decide di restare qualche giorno in città ospitato da suo padre, il pastore Brian (John Benjamin Hickey), anche se suo padre è amareggiato per il fatto che Liam non sia mai rimasto in contatto dopo essere diventato una celebrità.

Curiosità

“Per sempre la mia ragazza” è liberamente basato sull’omonimo romanzo di Heidi McLaughlin. L’autrice del libro appare in un cameo nel film, è una delle comparse nella scena del funerale.

Nel libro, scritto da Heidi McLaughlin, Liam fa parte di una band chiamata 4225 West. Nel film è un cantautore solista.

La Wolf ha portato il suo attore protagonista Alex Roe al CMA fest a Nashville 5 mesi prima delle riprese. Non era mai stato a Nashville e lei voleva che avesse l’opportunità di sperimentare e immergersi nella vera scena della musica country da vicino e in modo personale. Ha anche organizzato un’incursione nel backstage dell’ultima notte di esibizioni con i suoi amici, i Little Big Town, per far provare a Roe cosa si prova ad essere una vera star country, trascorrendo del tempo sul loro bus prima dello spettacolo, nel backstage, e poi come ci si sente ad esibirsi dal vivo davanti a 60.000 fan. Sia Roe che Wolf hanno detto che è stata un’esperienza entusiasmante e irripetibile.

Alex Roe si è preparato ad interpretare Liam Page in “Per sempre la mia ragazza” come cantante, musicista e performer per 5 mesi prima che iniziassero le riprese con il produttore musicale Boyett e la regista Wolf. Ha superato rigorose prove di canto, si è esibito sul palco in jam session con una band dal vivo ogni settimana in spazi di prova privati, e poi ha registrato a Nashville. Wolf e Roe hanno ritenuto che fosse una parte fondamentale della sua preparazione essere in grado di incarnare appieno la star country Liam Page. Wolf voleva che Roe non solo fosse un grande cantante e musicista, e lei dice di essere, ma voleva anche che si sentisse davvero come se potesse comandare un palcoscenico come una star del country che si esibisce davanti a 20.000 fan. Wolf ha ritenuto che esibirsi sul palco con una band dal vivo ogni settimana nelle jam session precedenti alla produzione fosse una parte importante del suo processo di preparazione per il ruolo.

Il berretto che Roe indossa nella scena quando è sul palco a Londra, cantando la canzone “Smokin & Cryin”, è il berretto da baseball preferito della regista. Pochi secondi prima delle riprese, Wolf ha deciso che il cappello indossato da Roe per la scena non era adatto, così gli ha lanciato il suo cappellino da baseball.

L’attrice Abby Ryder Fortson che interpreta Billy in “Per sempre la mia ragazza”, a volte portava un geode sul set. Per divertimento, lei e la regista Wolf lo aprivano dopo la fine della giornata nel cortile sul retro del luogo in cui stavano girando, e poi seppellivano insieme alcuni dei cristalli del geode in quel cortile.

Il romanzo è ambientato a Beaumont, in Texas, ma il film è ambientato in una piccola città della Louisiana nota informalmente come Saint.

“Per sempre la mia ragazza” è stato girato in Georgia ad agosto con temperature che socillavano tra i 36 e i 46 gradi con un programma di riprese di 24 giorni, a volte interrompendo la produzione a causa di temporali. A causa del breve programma di riprese, del budget modesto, delle scene ambiziose, dei temporali occasionali e del caldo intenso, con la troupe e il cast che si muovevano a velocità di curvatura per girare 154 scene, Wolf ha realizzato lo storyboard dell’intero film da sola con immagini in movimento scena per scena, inquadraturea dopo inquadratura invece dei tradizionali storyboard fissi. La regista ha spiegato che lo fa per ogni suo film; che fa parte del suo processo fornire un’immagine tattile e in movimento che tutti i reparti possano vedere in modo che tutti abbiano un linguaggio comune da cui lavorare come modello. Spiega di averlo sviluppato come parte del suo processo creativo all’inizio della sua carriera di regista indipendente.

L’ultima audizione di Jessica Rothe per “Per sempre la mia ragazza” è stata il giorno del suo compleanno, un sabato a casa della regista Wolf, con Wolf e il suo direttore del casting, Jeanie Bacharach. Rothe era in una serie tv in quel momento, e quello era l’unico giorno che aveva libero per essere richiamata. La Wolf adorava lavorare con Rothe e il suo lavoro in quell’audizione le piacque così tanto che Wolf voleva dirle subito che aveva la parte, ma non poteva; ha dovuto aspettare che l’intera squadra avesse visto la sua audizione e condiviso i propri pensieri. Invece Wolf fece scivolare un quarzo rosa nella tasca dei jeans di Rothe e disse che le stava dando qualcosa di propizio per il suo compleanno, per la salute, l’amore e la prosperità. Quel lunedì, tutti nella società di produzione hanno adorato l’audizione di Rothe quando l’hanno vista, e Rothe ha scoperto che aveva la parte quello stesso giorno.

Nel libro Josie e Liam hanno un figlio di nome Noah, ma nel film hanno una figlia di nome Billy.

Wolf e la costumista Eulyn Hufkie, hanno iniziato a creare il concept visivo per l’abito che Josie indossa per il suo romantico appuntamento notturno con Liam 5 mesi prima dell’inizio delle riprese. Wolf aveva già in mente il look per il vestito dal momento in cui aveva scritto la scena, e lei ed Euyln hanno collaborato all’abito sin dal loro primo incontro. Eulyn ha disegnato lo splendido abito, realizzato su misura per l’attrice protagonista Jessica Rothe. Hufkie e il suo reparto costumi hanno poi decorato a mano quell’abito, ogni singola perla e gioiello, giorno e notte, per 2 mesi consecutivi prima dell’inizio delle riprese.

“Per sempre la mia ragazza” costato 3 milioni e mezzo di dollari ne ha incassati nel mondo circa 16.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Per sempre la mia ragazza” sono del compositore Brett Boyett (Seeker & Fetch, New York Doll, The Guerrero Project).

(Seeker & Fetch, New York Doll, The Guerrero Project). La regista Bethany Ashton Wolf ha raccontato di aver scoperto il cantante / cantautore, Jackson Odell , letteralmente nel suo cortile. Ha detto che Odell è uno degli amici intimi di suo figlio, e che Odell stava cantando e suonando “Smokin & Cryin” nel suo cortile una notte 3 anni prima dell’inizio delle riprese, quando il film era ancora in fase di sviluppo. Wolf ricorda di essere andata nel cortile sul retro e di aver chiesto a Odell se poteva chiamare i suoi genitori la mattina perché voleva inserire la canzone in un film su cui stava lavorando. Odell aveva 17 anni all’epoca. Quella canzone è presente nel film con Roe che la canta sul palco in una scena di un concerto che si svolge a Londra. Odell ha continuato a scrivere molte delle canzoni del film con il produttore musicale e cantautore Brett Boyett: “Don’t Water Down My Whisky”, “Enough”, “Wings of an Angel” e “Finally Home”.

, letteralmente nel suo cortile. Ha detto che Odell è uno degli amici intimi di suo figlio, e che Odell stava cantando e suonando “Smokin & Cryin” nel suo cortile una notte 3 anni prima dell’inizio delle riprese, quando il film era ancora in fase di sviluppo. Wolf ricorda di essere andata nel cortile sul retro e di aver chiesto a Odell se poteva chiamare i suoi genitori la mattina perché voleva inserire la canzone in un film su cui stava lavorando. Odell aveva 17 anni all’epoca. Quella canzone è presente nel film con Roe che la canta sul palco in una scena di un concerto che si svolge a Londra. Odell ha continuato a scrivere molte delle canzoni del film con il produttore musicale e cantautore Brett Boyett: “Don’t Water Down My Whisky”, “Enough”, “Wings of an Angel” e “Finally Home”. Wolf ha sviluppato tutte le canzoni originali di “Per sempre la mia ragazza” con Brett Boyett e Jackson Odell due anni prima dell’inizio delle riprese. Ha lavorato con loro sulle specifiche senza dire a nessun altro cosa stava facendo, poi, come sorpresa, ha portato tutte le canzoni con una band dal vivo in un incontro di sviluppo con la società di produzione e la band ha suonato tutte le canzoni per il film nella loro sala conferenze con Wolf che spiegava ogni canzone e dove sarebbe stata inserita nel film. È andato tutto bene. Il film, che all’epoca era già stato approvato ma non aveva una data di inizio per la produzione, ha avuto una data di inizio dopo quell’incontro. Brett Boyett è stato assunto come produttore musicale di Wolf e tutte quelle stesse canzoni sono nel film. La Wolf ha detto di averlo fatto in quel modo perché è molto difficile presentare la visione di film a livello di musica e che sapeva quanto sarebbe stata importante la musica country per questo particolare film. Sentiva che la musica era altrettanto importante del film e che voleva svilupparle entrambe durante la pre-produzione, la produzione e la post-produzione. Sentiva che era qualcosa che la società di produzione aveva bisogno di vedere / sentire piuttosto che Wolf che cercava di spiegare con semplici parole quanto vitale fosse; voleva mostrarglielo e non solo raccontarglielo. Non lo ha detto a nessuno perché sapeva che era una cosa non convenzionale e coraggiosa quella che aveva intenzione di fare, ma che sentiva nella sua anima che sarebbe andato tutto nel modo giusto e sarebbe stata un’esperienza di potere e di trasformazione.

Wolf voleva appassionatamente e con veemenza che Travis Tritt recitasse un ruolo cameo in “Per sempre la mia ragazza” e cantasse anche una canzone originale. Wolf consapevole che Tritt era una delle più grandi star country di tutti i tempi, una leggenda vivente, e lei voleva rendere omaggio a quello stile di musica country nel film, così ha chiamato e inviato un’e-mail al team di Tritt per 3 mesi consecutivi prima dell’inizio delle riprese. Quando la notizia ha raggiunto Tritt, il musicista ha accettato il ruolo di Walt e di cantare la canzone originale “Slowin ‘Down”, scritta da Brett Boyett e Paul Overstreet per la colonna sonora di “Per sempre la mia ragazza” .

TRACK LISTINGS:

1. Little White Church – Little Big Town

2. Don’t Water Down My Whiskey – Alex Roe

3. Enough – Alex Roe

4. Can’t Tame A Fire – Dan Tyminski

5. Can’t Go Back – Little Big Town

6. Back From Gone – Josh Turner

7. Who Needs Mexico – Mason James

8. Silver And Gold – Little Big Town

9. Wings Of An Angel – Lauren Alaina

10. Live Forever – Little Big Town

11. Little Red Wagon – Miranda Lambert

12. Caught Up In Your Storm – Mickey Guyton

13. Slowing Down – Travis Tritt

14. Wild And Free – Destin Bennett

15. Solid Ground – Brett Boyett

16. Smokin’ And Cryin’ – Alex Roe

17. Finally Home – Alex Roe & Abby Ryder Fortson

18. Always And Forever – Canaan Smith

19. Enough (Reprise) – Lauren Alaina & Phillip Sweet



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]