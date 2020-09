Proseguono i casting per il remake live-action di Peter Pan & Wendy della Disney, il sito Deadline riporta che l’attrice Yara Shahidi, volto noto della serie tv Black-ish, interpreterà Campanellino. Shaidi si unisce ad un cast che già include Jude Law nei panni di Capitan Uncino, Alexander Molony come Peter Pan e Ever Anderson come Wendy.

Disney prosegue con la fortunata serie di rifacimenti live-action per il grande schermo dei suoi amati classici animati con Mulan che è stato l’ultimo film uscito direttamente su Disney+ a causa della pandemia di Covid-19. Questa nuova interpretazione di Peter Pan che ricalcherà, vedremo quanto, il classico animato del 1953 sarà diretta da David Lowery, regista di Storia di un fantasma e del remake Il drago invisibile.

Shahidi sul grande schermo ha recitato nel thriller Alex Cross – La memoria del killer e come protagonista nel dramma romantico Il sole è anche una stella, mentre in tv ha vestito i panni di Zoey Johnson nella sitcom Black-ish e negli spin-off Grown-ish e Mixed-ish. Con questo casting, Shahidi sarà la prima attrice di colore ad interpretare Campanellino, dopo le versioni di Julia Roberts in Hook – Capitano Uncino di Steven Spielberg, Ludivine Sagnier nel Peter Pan di P. J. Hogan e Rose McIver nella serie tv C’era una volta.