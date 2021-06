Davvero curiosa la piega che ha preso la carriera di Nicolas Cage nell’ultimo decennio. L’ultimo suo lavoro, Pig, si mostra finalmente in un primo trailer, delineando in maniera ancora più netta una tipologia di personaggio che diventa sempre più difficile immaginare interpretata da qualcun altro: a tal punto oramai al vendicatore solitario Cage ha dato un volto e delle peculiarità così precise.

(Clicca sull’immagine per guardare il trailer)

Esordio per Michael Sarnoski, il cui Pig parla di un cercatore di tartufi che vive in solitudine nella campagna dell’Oregon, ma che si trova costretto a tornare a Portland dopo che il suo amato maiale gli è stato rapito. Da queste prime sequenze possiamo desumere qualche elemento in più relativo alla trama, come il passato mestiere del protagonista, che a quanto pare era uno chef. Il rapimento potrebbe perciò essere lo sgarbo di un rivale, e non mi sorprenderebbe se tutto ciò fosse collegato alle ragioni che l’hanno condotto all’eremitaggio.

Ad ogni modo, qui Nicolas Cage non interviene solo da attore principale ma pure da produttore, con la sua Saturn Pictures, che affianca Pulse Films, BlockBox Entertainment e Valparaiso Pictures. La sceneggiatura è invece scritta a quattro mani, oltre che dallo stesso Sarnoski, anche da Vanessa Block. L’uscita nelle sale statunitensi è invece fissata al 16 luglio, distribuito da NEON.