Pinocchio, Cenerentola, Bambi, Peter Pan: l’universo horror dei realizzatori di “Winnie the Pooh – Blood and Honey 2”

I realizzatori di “Winnie the Pooh – Sangue e miele” sono in piena fase creativa e stanno ampliando il loro contorto universo horror ispirato a classici personaggi delle fiabe. Scopriamo a partire dal saccheggiatissimo Pinocchio di Collodi con Pinocchio: Unstrung come sta prednendo forja questo universo condiviso che include anche classico Cenerentola di Charles Perrault, Bambi: The Reckoning e Peter Pan’s Neverland Nightmare e il sequel “Winnie the Pooh – Sangue e miele 2”.

Titti questi adattamenti sono prodotti da Jagged Edge Productions che in un commento ha annunciato: “I personaggi non annunciati dell’universo verranno rivelati in schizzi nei titoli di coda di Pooh 2, quindi tenete gli occhi aperti!”

“I Teletubbies sono strani.” Il regista di Winnie The Pooh: Blood and Honey, Rhys Frake-Waterfield, afferma: “Li ho sempre trovati davvero, davvero strani, e sembrano alieni, e sembrano davvero bizzarri. E penso che ci sia qualcosa che potresti fare con loro per renderli dannatamente inquietanti”.



Pinocchio Unstrung

Di questa versione horror di Pinocchio sono stati pubblicati solo un logo ufficiale e un artwork davvero molto promettente. Il film uscirà nel 2024.

Cinderella’s Curse

Di questa versione horror di Cenerentola è stato pubblicato un primo poster e alcuni screenshot. Cinderella’s Curse è diretto da Louisa Warren e scritto da Harry Boxley.

Warren ha commentato il progetto: “Il film è CARRIE incontra CENERENTOLA. Cenerentola attraverserà l’inferno e nessuno ne uscirà facilmente! C’è una scena incredibile in cui una carrozza esplode in fiamme. Sarà una versione divertente! Questa è una versione incredibilmente unica della Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo. Ci saranno delle morti davvero orribili per mano sua. Penso che i segugi del sangue avranno una sorpresa nella mia rivisitazione oscura.”

Il cast del film comprende Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna e Danielle Scott. Il film uscirà nel 2024.

Bambi: The Reckoning

Quetsa versione horror del classico personaggio d’animazione Disney, Bambi: The Reckoning, trasformerà l’amato cervo in una “feroce macchina per uccidere”.

Il film racconterà la storia di un cervo in cerca di sangue dopo l’omicidio di sua madre. Il Bambi horror sarà prodotto da Rhys Frake-Waterfield, che ha diretto “Winnie the Pooh – Sangue e miele”, e sarà diretto dal produttore di “Sangue e miele” Scott Jeffrey che ha apralto del progetto al sito Dread Central:

Il film sarà una rivisitazione incredibilmente oscura della storia del 1928 che tutti conosciamo e amiamo. Prendendo ispirazione dal design utilizzato in Il rituale di Netflix, Bambi sarà una feroce macchina per uccidere che si nasconde nella natura selvaggia. Preparatevi per Bambi con la rabbia!

Peter Pan’s Neverland Nightmare

In questa versione horror di Peter Pan ci sarà una versione di Campanellino che è “fortemente obesa” e “in riabilitazione dalla droga”.

L’idea alla base di queste versioni horror è creare un universo cinematografico contorto e orribile pieno di personaggi amati con il desiderio di versare sangue. Il regista Rhys Frake-Waterfield ha spiegato:

L’idea è che proveremo a immaginare che siano tutti nello stesso mondo, in modo da poter avere dei crossover. Le persone hanno inviato messaggi dicendo che vogliono davvero vedere Bambi contro Pooh…Ci sono molte, molte, molte altre idee là fuori che non sono legate alla Disney, un sacco di vecchie favole e leggende metropolitane, concept che sono sinonimi della tua infanzia, e sono quelli che voglio costruire in una realtà alternativa contorta.

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2

Prime immmagini per Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, sequel di “Winnie the Pooh: Sangue e Miele” che offrono un primo sguardo al ritorno di Winnie The Pooh in versione sadico assassino.

“Winnie the Pooh: Blood and Honey 2” presenterà anche i personaggi Christopher Robin (nella foto), Pimpi e Gufo, naturalmente in una versione da brividi.

THR riporta: “Attualmente in produzione, il sequel avrà un budget maggiore, più omicidi e persino una star vincitrice dell’Olivier Award e nominata ai BAFTA nella forma di Simon Callow (Quattro matrimoni e un funerale), che si è unito al cast. ”

Lo scrittore e regista Rhys Frake-Waterfield: “Più grande e più cattivo. Il sequel presenterà nuovi design delle creature, un nuovo cast e un numero elevato di morti. Tuttavia, questa volta Pooh e i suoi amici lasceranno il Bosco dei 100 Acri per combattere nella tranquilla comunità di Ashdown!…Il numero due è migliore del numero uno in ogni singolo aspetto, ad esempio l’aspetto delle creature è una cosa piuttosto importante. Prima compravamo una maschera online, dei guanti per la pulizia dal negozio al piano di sotto e una maglietta rossa da boscaiolo di Amazon. L’intero mostro costava circa 630£ (770$). Ma questa volta abbiamo persone che si occupano delle protesi: è un’azienda che ha lavorato su Voldemort di Harry Potter e Star Wars. E sono stati incaricati della riprogettazione della creatura. Ed è per questo che Pooh sembra un po’ più spaventoso. C’è un extra livello di dettaglio.”

Il produttore Scott Jeffrey ha aggiunto: “Per il nostro sequel abbiamo un budget sostanzialmente più alto, quindi Rhys è davvero in grado di creare un film scioccante, esplosivo e pieno di sangue. Penso davvero che le persone apprezzeranno davvero ciò che stiamo creando.

Il cast di “Winnie the Pooh: Blood and Honey 2” comprende anche Tallulah Evans, Scott Chambers (Dottor Jekyll) nei panni di Christopher Robin, Ryan Olivia (Seasoning House) nei panni di Winnie-the-Pooh e Peter DeSouza-Feighoney (L’esorcista del papa) nei panni del giovane Pooh. La sceneggiatura del film è di Matt Leslie (Summer of 84).

Le Tartarughe Ninja Horror

Il regista e produttore Rhys Frake-Waterfield sta ampliando il suo universo cinematografico horror con amati personaggi dell’infanzia in versioni da incubo e pare abbia messo gli occhi su un franchise molto amato, quello delle Tartarughe Ninja. Sì, Frake-Waterfiel vorrebbe realizzare un film horror sulle Tartarughe Ninja. Parlando con il sito Collider ha spiegato meglio questo suo desiderio:

Sono davvero entusiasta delle Tartarughe Ninja ultimamente perché penso che la storia abbia comunque un sottofondo terrificante perché sono metà umane e metà tartarughe, vivono nelle fogne e seguono un re dei topi, e poi escono dalle fogne armati. [Ride] Tutto inizia a collegarsi a me. Quindi mi piacerebbe farlo. Mi piacerebbe vederli in un vicolo che tagliano a pezzi le persone, dandole da mangiare al loro re dei topi sulla pizza o qualcosa del genere. Spero di riuscire a ottenere i diritti d’autore, ma non so se posso.

Questo sembra un sogno che rimarrà tale vista l’imponenza del franchise e il suo immarcescibile successo, ma cosa costa sognare?