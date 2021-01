Nuova aggiunta al cast del remake live-action Pinocchio in sviluppo per Disney + e diretto dal Robert Zemeckis di Ritorno al futuro e Forrest Gump. Il sito Deadline riferisce che l’attore Luke Evans ha firmato per interpretare il Cocchiere, il personaggio che guida il carro tirato da ciuchini su cui attira i bambini svogliati per condurli con l’inganno nel Paese dei Balocchi, dove vengono trasformati in asini e venduti al mercato.

Evans si unisce al già confermato Tom Hanks che reciterà nel film nei panni del falegname Geppetto, l’amorevole papà / creatore di Pinocchio. Il film è scritto da Zemeckis con Chris Weitz, che insieme hanno scritto il remake live-action di Cenerentola nel 2015. Weitz e Andrew Miano produrranno il film con la loro società di produzione, la Depth of Field.

Il primo adattamento del classico romanzo del 1881 “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Lorenzini detto Collodi risale al 1911 e in formato live-action in un mediometraggio diretto dal regista Giulio Antamoro. Successivamente, prima che Disney realizzasse il suo acclamato “Pinocchio” del 1940, ci fu un tentativo italiano di produrre un cartone animato nel 1935, tentativo che rimase incompiuto per mancanza di finanziamenti. La storia segue un burattino ribelle che prende vita e sogna di essere un bambino in carne e ossa. Il Pinocchio della Disney è stato un enorme successo e ha vinto due premi Oscar per la migliore canzone originale e la migliore colonna sonora originale. L’ultima versione di Pinocchio è stata quella live-action di Matteo Garrone con Roberto Benigni nei panni di Geppetto. Ricordiamo che in sviluppo c’è anche il Pinocchio in stop-motion di Guillermo del Toro ambientato durante il Fascismo.

Per Luke Evans sarà il secondo remake live-action della Disney, dopo il ruolo di Gaston in La bella e la bestia. Altri ruoli di Evans includono Vlad III di Valacchia in Dracula Untold, Bard l’Arciere nella trilogia Lo Hobbit e Owen Shaw nella saga di Fast & Furious 7. Inoltre vedremo Evans nella prossima miniserietv Nine Perfect Strangers e il suo nome è legato anche al dramma Bear Season, basato sull’omonimo romanzo di Bernie Hafeli che racconta di Wojtek, il leggendario orso soldato polacco.