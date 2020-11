Dopo il The Predator di Shane Black, il franchise tenta la carta del reboot con un Predator 5 ufficialmente in sviluppo da Disney e 20th Century Studios. Il sito Deadline riporta che per dirigere il quinto film di Predator è stato assunto Dan Trachtenberg, noto al grande pubblico per aver diretto lo spin-off 10 Cloverfield Lane.

Secondo Deadline, “Predator 5” sarà basato su una sceneggiatura di Patrick Aison (Jack Ryan), ed essendo un reboot proverà a portare il franchise in una nuova direzione ignorando il finale aperto ad un proseguo della storia visto in “The Predator”.

“The Predator” diretto da Shane Black, che aveva recitato nell’originale nei panni di Rick Hawkins, non è stato all’altezza delle aspettative forse troppo elevate, poiché il Black sceneggiatore è un nome che riporta a classici degli anni ottanta e novanta come Arma letale, Scuola di mostri, L’ultimo boy scout e Last Action Hero.” The Predator” ebbe anche problemi durante la produzione, con lo studio che intervenne per richiedere di filmare nuovamente l’intero terzo atto; l’aggiunta di recensioni in gran parte negative, un deludente incasso di 160 milioni e la fusione Disney-Fox hanno messo il franchise in stand-by a tempo indeterminato, almeno fino ad oggi con la notizia di questo reboot in arrivo.

Il franchise di Predator dopo l’immarcescibile originale di John McTiernan con Arnold Schwarzenegger del 1987, ha fruito di un primo sequel a sfondo urbano anni novanta con protagonista il Danny Glover di “Arma Letale”, che deluse a livello d’incassi e non solo, portando ad un accantonamento del franchise fino agli anni 2000 con l’uscita degli spin-off / crossover Alien vs. Predator (2004) e Aliens vs. Predator 2 (2007). nel 2010 arriva un terzo sequel Predators (2010) con Adrien Brody e Laurence Fishburne braccati su un pianeta giungla alieno che però non convinse appieno, dando al franchise un ulteriore stop di otto anni che porterà al “The Predator” di Shane Black.

Dan Trachtenberg dopo l’esordio con “10 Cloverfield Lane” è stato collegato all’adattamento del fumetto Y – L’ultimo uomo sulla Terra poi accantonato e attualmente in sviluppo come serie tv, e il regista è stato tra i molti candidati alla regia del film di Uncharted. In questo lasso di tempo Trachtenberg si è dedicato al piccolo schermo dirigendo un episodio della serie tv Black Mirror, l’episodio pilota dell’acclamata serie tv The Boys e dirigerà il pilota della serie tv Langdon, un prequel che racconterà le prime avventure del famoso esperto di simbologia di Harvard Robert Langdon, creato dallo scrittore statunitense Dan Brown e interpretato sul grande schermo da Tom Hanks. In questa serie prequel Langdon, interpretato da Ashley Zukerman (Fear the Walking Dead), si ritrova coinvolto in una serie di enigmi mortali quando il suo mentore viene rapito e la CIA lo costringe ad entrare in una task force dove scopre una cospirazione agghiacciante.