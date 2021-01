Prisoners of the Ghostland: nuova immagine ufficiale dell’action horror di Sion Sono

Prisoners of the Ghostland è il nuovo bizzarro action-horror del giapponese Sion Sono, regista di Suicide Club, Tokyo Tribe e Tokyo Vampire Hotel. Il film vede protagonista Nicolas Cage che ultimamente ha inanellato una serie di titoli horror che includono l’acclamato Mandy, il lovecraftiano Il colore venuto dallo spazio e l’intrigante Willy’s Wonderland in arrivo il 12 febbraio.

Il sito Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova immagine del film, che trovate a seguire, in occasione del debutto del film al Sundance Film Festival il prossimo 1° febbraio. La foto vede Cage ritratto al fianco di Sofia Boutella (La mummia, Atomica bionda, Hotel Artemis).

Nicolas Cage's wild new action film #PrisonersOfTheGhostland premieres at the Sundance Film Festival. https://t.co/hmjhJQYm5K — Entertainment Weekly (@EW) January 27, 2021

Il delirante mash-up di thriller western, samurai e postapocalittico di Sion Sono è un’astuta parodia del viaggio del mitico eroe. Cage, in una delle sue performance più sconvolgenti fino ad oggi, ed entra spavaldo in una terra desolata popolata da temibili pistoleri, spadaccini letali, fantasmi vendicativi e uno squilibrato culto del deserto.

Nella pericolosa città di frontiera di Samurai Town, dove uno spietato rapinatore di banche (Nicolas Cage) viene tirato fuori di prigione dal ricco signore della guerra il Governatore (Bill Moseley), la cui nipote adottiva Bernice (Sofia Boutella) è scomparsa. Il Governatore offre al prigioniero la sua libertà in cambio del recupero della fuggitiva. Legato ad un abito di pelle che si autodistruggerà entro tre giorni, il bandito parte per un viaggio alla ricerca della giovane donna e del suo percorso verso la redenzione.

Sono ha parlato del film, scritto dagli attori Aaron Hendry e Reza Sixo Safai, durante una recente chat con EW commentando alcune dichiarazioni di Cage sul fatto che Prisoners of the Ghostland potrebbe essere il film più folle che l’attore abbia mai girato.

Ci sono samurai, ci sono ninja e anche i fantasmi fanno parte della storia…Preferirei lasciare questa domanda al pubblico. Tuttavia, so che Nicolas Cage ha fatto molti grandi lavori e anche alcuni lavori sono folli. Se il pubblico pensa che questo sia il film più folle che abbia mai realizzato, il film più pazzo che abbia mai realizzato, allora sarei davvero felice di sentirlo.

Il cast è completato da Nick Cassavetes, Tak Sakaguchi, Jai West, Takato Yonemoto, Narisa Suzuki, Charles Glover, Grace Santos, Canon Nawata, Shin Shimizu, Saki Ohwada, Jeffrey Rowe e Yurino.