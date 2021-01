Willy’s Wonderland, trailer ufficiale dell’horror con Nicolas Cage

Ne avevamo parlato novembre scorso, ma ecco che, per spingere l’uscita on demand di febbraio, Screen Media getta nella mischia il trailer ufficiale di Willy’s Wonderland. Un taciturno Nicolas Cage che squarta pupazzi inquietanti ci pare una premessa interessante, per questa sorta di mix tra horror demenziale ed action diretto da Kevin Lewis (The Drop) e scritto da G.O. Parsons.

L’incipit è non meno sopra le righe, con un inserviente (Cage) tratto in inganno a lavorare presso un parco giochi oramai in disuso; come si vede in quest’ultimo trailer, in realtà è stato condotto lì per essere sacrificato, qualunque cosa tutto ciò voglia significare. Lo scrupoloso ed apparentemente svagato inserviente non ci sta ed allora reagisce, col risultato di dare inizio ad una carneficina.



(Clicca sull’immagine per guardare il trailer)

Insomma, il ruolo adatto per un attore che oramai sembra essersi focalizzato su progetti del genere, tutti interessanti, borderline se vogliamo; su tutti, per stare ai più recenti potremmo citare Mandy (2018) e Il colore venuto dallo spazio (2019), che hanno riscosso un discreto consenso. Willy’s Wonderland, per quanto ci riguarda, tendiamo a vederlo come una sorta di antipasto in attesa di vedere Cage alle prese col primo film in lingua inglese di Sion Sono, Prisoners of the Ghostland, che verrà presentato al Sundace a fine mese.

Quanto al resto del cast, troviamo anche Emily Tosta (Party of Five), Beth Grant (Non è un paese per vecchi), Ric Reitz (The Resident) e Chris Warner (Machete). L’uscita di Willy’s Wonderland, come già accennato, è fissata solo on demand per il 12 febbraio.