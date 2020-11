Willy’s Wonderland: trailer e poster del film horror con Nicolas Cage

Screen Media ha reso disponibile un trailer ufficiale per Willy’s Wonderland, un bizzarro horror d’azione in arrivo il prossimo anno che vede Nicolas Cage aggirarsi nottetempo in un parco di divertimenti abbandonato e infestato da inquietanti personaggi animatronici posseduti che prendono vita.

La trama ufficiale:

Un tranquillo vagabondo viene indotto con l’inganno ad un lavoro di pulizie nell’ormai inagibile Willy’s Wonderland. I compiti banali diventano improvvisamente una lotta a tutto campo per la sopravvivenza contro ondate di animatronic demoniaci. I pugni volano, i calci atterrano, i titani si scontrano e solo una parte ne uscirà viva.

Il cast include anche Emily Tosta (Party of Five), Beth Grant (Non è un paese per vecchi), Ric Reitz (The Resident) e Chris Warner (Machete).

Willy’s Wonderland è diretto dall’americano Kevin Lewis (The Drop) e scritto da G.O. Parsons. Lewis in una dichiarazione ha descritto il film come “Il cavaliere pallido vs Killer Klowns di Outer Space”.

Per me c’è stato sempre un attore e un solo attore che poteva far funzionare questo film e quell’attore è Nic Cage. Sono elettrizzato all’idea di lavorare con lui e non vedo l’ora di vederlo affrontare Wally e la sua banda di strambi psicopatici. Vedo questo film come Il cavaliere pallido vs Killer Klowns from the Outer Space.

Willy’s Wonderland è prodotto da Jeremy Davis, Bryan Lord, Michael Nilon, David Ozer e Grant Cramer che ha prodotto anche “Killer Klowns From Outer Space”.