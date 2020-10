Qualcuno salvi il Natale 2: nuovo trailer italiano del film Netflix con Kurt Russell e Goldie Hawn

Netflix ha reso disponibile un nuovissimo trailer sottotitolato in italiano di Qualcuno salvi il Natale 2 (The Christmas Chronicles 2), sequel diretto da Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter, Percy Jackson), interpretato da Kurt Russell e Goldie Hawn e disponibile in streaming dal 25 novembre.

La trama ufficiale:

Sono ormai passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate. Kate ora è un’adolescente cinica e sta trascorrendo controvoglia il Natale a Cancun in compagnia del nuovo fidanzato della madre e del figlio di lui, Jack (Jahzir Bruno). Lei non ha alcuna intenzione di accettare questa famiglia e decide di scappare, ma quando un misterioso piantagrane con poteri magici minaccia di distruggere il Polo Nord e di mettere per sempre fine al Natale, Kate e Jack si ritrovano a vivere una nuova avventura assieme a Babbo Natale (Kurt Russell). “Qualcuno salvi il Natale: Seconda Parte” è un’avventura per tutta la famiglia piena di azione, sentimenti, umorismo e spirito natalizio.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Columbus ha scritto la sceneggiatura di “Qualcuno salvi il Natale 2” con Matt Lieberman che ha scritto l’originale Qualcuno salvi il Natale, la commedia Non si scherza col fuoco, i film d’animazione La famiglia Addams e Scooby! e la commedia d’azione Free Guy – Eroe per gioco. Lieberman sta anche scrivendo il reboot di Corto Circuito e il sequel Chi ha incastrato Roger Rabbit 2.

Il cast include anche Julian Dennison (il Firefist di Deadpool 2) nei panni di Belsnickel, il Tyrese Gibson di Fast & Furious, Kimberly Williams-Paisley, Patrick Gallagher, Amanda Cleghorn, Michel Issa Rubio, Megan Serena Trainer, Christy St. John, Danny Dworkis e Andrew Kyrzyk.

L’originale “Qualcuno salvi il Natale” era incentrato su un fratello e una sorella che decidono di beccare Babbo Natale in flagrante durante la vigilia di Natale, ma finiscono per intraprendere un’avventura che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare. Il film, diretto da Clay Kaytis e con protagonisti Kurt Russell, Darby Camp, Judah Lewis, Oliver Hudson, Kimberly Williams-Paisley e Goldie Hawn è stato un successo di Netflix mentre la critica si è divisa.