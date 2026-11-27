Quasimodo, l’anima di Parigi è disponibile da oggi su Netflix. La trama, il cast e l’ipotesi storica dietro il film con Vincent Cassel diretto da Jean-François Richet.

Da oggi, 27 novembre, Netflix porta nella Parigi del 1830 Vincent Cassel nei panni di Quasimodo, il tagliapietre che il film immagina all’origine del personaggio di Victor Hugo.

In Quasimodo, l’anima di Parigi, la capitale francese è attraversata dalla paura del colera e dalle tensioni che precedono la rivoluzione di luglio. La polizia dà la caccia a un uomo che potrebbe essere utile alla ricerca di una cura. Lui cerca di proteggere Agnès, una ballerina di cui è innamorato. Il regista Jean-François Richet parte da un’ipotesi sulla figura che avrebbe ispirato il romanzo e la trasforma in un dramma storico.

La trama di Quasimodo nella Parigi del 1830

Sotto il regno di Carlo X, la città del film si avvicina alla rivolta mentre il colera minaccia gli abitanti. Cassel interpreta un tagliapietre che lavora a Notre-Dame. La sua condizione richiama l’attenzione di chi vuole usarlo per degli esperimenti medici, e l’uomo diventa un bersaglio per la polizia. A quel punto la sopravvivenza conta quanto la possibilità di restare vicino alla donna che ama.

Agnès, interpretata da Daphné Patakia, è una ballerina. Nella presentazione di Netflix, la cattedrale diventa un riparo per i due, lontano almeno per un momento dalla caccia che si svolge nelle strade. La vicenda privata corre insieme alla crisi politica. Richet usa quel contrasto per dare al suo Quasimodo un conflitto diverso da quello che i lettori ricordano dal romanzo.

Il lavoro di un tagliapietre ottocentesco

Vincent Cassel, il cast e le riprese in Francia

Accanto a Vincent Cassel e Daphné Patakia ci sono Karim Leklou nel ruolo di Coco-Lacour, Benjamin Voisin in quello di Gaspard Tournier de Vaillac e Noémie Lvovsky. La regia è di Jean-François Richet, che aveva già diretto Cassel nei film su Jacques Mesrine e in L’imperatore di Parigi. La sceneggiatura porta le firme di Éric Besnard ed Edgar Marie, mentre la produzione è di Radar Films.

Netflix racconta che per trasformare Cassel servivano tre ore e mezza di trucco al giorno. L’Atelier 69 ha realizzato circa quaranta maschere in silicone su misura. Anche la cattedrale sullo schermo nasce da una scelta di produzione: per rappresentare l’interno di Notre-Dame, la troupe ha girato nella cattedrale di Bourges. La Sorbona ha fornito invece gli ambienti per la facoltà di medicina dell’Hôtel-Dieu.

Da dove viene l’idea e quando vedere il film su Netflix

Il romanzo Notre-Dame de Paris, pubblicato nel 1831, è ambientato nel Medioevo. Richet colloca invece la vicenda alla vigilia della rivoluzione del 1830. Lo spunto, secondo la produzione, viene dalle memorie dello scultore inglese Henry Sibson, che ricordano un tagliapietre con una gobba al lavoro sul cantiere di Notre-Dame negli anni Venti dell’Ottocento. Che Victor Hugo lo abbia incontrato resta un’ipotesi da cui il film ricava la sua storia.

Quasimodo, l’anima di Parigi è disponibile da oggi su Netflix. Si può cercare il titolo direttamente nel catalogo con il proprio abbonamento. Chi conosce già la storia del campanaro può partire proprio dal salto d’epoca: l’ambientazione ottocentesca mette al centro un artigiano coinvolto in una rivolta e in una caccia per le strade di Parigi.