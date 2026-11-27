Stavolta il detective interpretato da Daniel Craig deve fare i conti con un omicidio nella chiesa di una piccola comunità religiosa dello Stato di New York, dove fede, potere e segreti personali finiscono presto per mescolarsi.

Dopo la villa di Cena con delitto – Knives Out e l’isola privata di Glass Onion, Benoit Blanc entra in un luogo più stretto, più silenzioso, quasi soffocante: una parrocchia nello Stato di New York. Qui tutti si conoscono, tutti hanno abitudini precise, tutti sembrano sapere più di quanto dicano. È in questa cornice che esplode il nuovo mistero: un delitto durante una celebrazione religiosa, difficile da spiegare secondo una logica normale.

Il cambio di scenario si sente subito. Niente salotti di famiglia, niente lusso da vacanza esclusiva. In Wake Up Dead Man il giallo nasce tra panche di legno, corridoi della canonica e fedeli che si incrociano da anni. Benoit Blanc, con il suo modo obliquo di guardare le cose, viene chiamato a distinguere la devozione dalla menzogna. E lì, in mezzo a parole misurate e gesti all’apparenza innocui, ogni dettaglio comincia a pesare.

Father Duplenticy e Monsignor Wicks: lo scontro che accende il mistero

Al centro della storia c’è il rapporto teso fra Father Jud Duplenticy, interpretato da Josh O’Connor, e Monsignor Jefferson Wicks, affidato a Josh Brolin. Il primo è un giovane sacerdote appena arrivato nella comunità. Il secondo guida la parrocchia con un’autorità forte, carismatica, difficile da mettere in discussione. Tra loro, fin dall’inizio, la frattura è evidente.

Atmosfera investigativa in una chiesa: indizi tra le panche e figure in controluce vicino all’altare, come nel mistero di Wake Up Dead Man.

Le tensioni riguardano la fede, certo. Ma anche il modo di tenere insieme una comunità, di guidarla, di decidere cosa dire e cosa lasciare sepolto. Poi Monsignor Wicks viene trovato morto durante una funzione, e quel contrasto diventa uno dei punti chiave dell’indagine. Non basta chiedersi chi avesse un movente. In una storia così, bisogna capire chi ha mentito, quando lo ha fatto e per quale motivo.

Come già accaduto nei capitoli precedenti, Rian Johnson gioca con le apparenze. Il caso sembra chiuso e aperto nello stesso momento, perché ogni versione lascia intravedere una crepa. Father Duplenticy, figura centrale e possibile testimone decisivo, resta in una zona d’ombra. Blanc ascolta, incalza, aspetta. Poi, poco alla volta, l’omicidio impossibile nella chiesa comincia ad avere una forma.

Da Daniel Craig a Glenn Close: tutti i sospettati del cast stellare

Accanto a Daniel Craig, di nuovo nei panni di Benoit Blanc, Wake Up Dead Man mette in fila un cast costruito come una vera galleria di sospettati. Ci sono Josh O’Connor, Josh Brolin, Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington e Andrew Scott. A loro si aggiungono Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church e Jeffrey Wright.

La formula della saga ormai è chiara: un caso autonomo, un luogo nuovo, molti personaggi con qualcosa da nascondere. Il meccanismo funziona proprio perché mette in dubbio tutto: uno sguardo, una risposta troppo pronta, una presenza nel posto sbagliato. Glenn Close e gli altri volti del cast entrano così in un racconto corale, dove nessuno sembra davvero marginale.

Regia e sceneggiatura sono ancora di Rian Johnson, che nei primi due film aveva già mescolato giallo classico, satira sociale e dialoghi taglienti. Qui, almeno dalle premesse e dall’ambientazione, il tono appare più cupo, con un richiamo diretto al mistero “da camera chiusa”. Resta però l’impronta della serie: ironia secca, interrogatori serrati, indizi messi davanti agli occhi. Ma mai abbastanza da rendere tutto semplice.

Wake Up Dead Man su Netflix: data di uscita, durata e legami con Knives Out e Glass Onion

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery arriva in streaming su Netflix dal 12 dicembre 2025 ed è disponibile per gli abbonati alla piattaforma. La durata indicata è di circa 141 minuti, poco più di due ore e venti: un tempo pensato per sostenere un intreccio ampio, con molti personaggi e diversi livelli di lettura.

Non serve aver visto Cena con delitto – Knives Out o Glass Onion per seguire questa nuova indagine. I tre film hanno in comune Benoit Blanc, ma raccontano casi separati, con luoghi e personaggi diversi. Chi conosce la saga ritroverà però alcuni elementi familiari: il detective che osserva più di quanto dica, i sospettati raccolti in uno spazio ristretto, la verità nascosta dietro versioni preparate con cura.

Per Netflix, il film è un nuovo capitolo di una serie ormai ben riconoscibile nel giallo contemporaneo. Per il pubblico, invece, è il ritorno a un piacere antico: sedersi davanti a un mistero, ascoltare tutti, sospettare di tutti. E aspettare che Benoit Blanc, con la sua calma solo apparente, rimetta ogni pezzo al posto giusto.