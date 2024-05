Stasera in tv: “Quello che non so di te” su Rai 2

Quello che non so di te (Finding You), su Rai 2 il dramma romantico di Brian Baugh con Rose Reid nei panni di un’aspirante violinista di talento che incontra una famosa giovane star del cinema (Jedidiah Goodacre) in un piccolo villaggio costiero in Irlanda, dove una storia d’amore inaspettata li attende al varco.

Quello che non so di te – Cast e doppiatori

Rose Reid: Finley Sinclair

Jedidiah Goodacre: Beckett Rush

Katherine McNamara: Taylor Risdale

Patrick Bergin: Seamus

Saoirse-Monica Jackson: Emma Callaghan

Judith Hoag: Jennifer Sinclair

Tom Everett Scott: Montgomery Rush

Vanessa Redgrave: Cathleen Sweeney

Natalie Britton: Gemma Quinlan

Fiona Bell: Nora Callaghan

Ciaran McMahon: Sean Callaghan

Marion O’Dwyer: Molly

Anabel Sweeney: Keeva

Doppiatori italiani

Giulia Franceschetti: Finley Sinclair

Flavio Aquilone: Beckett Rush

Valentina Favazza: Taylor Risdale

Luca Biagini: Seamus

Lucrezia Marricchi: Emma Callaghan

Giorgio Borghetti: Montgomery Rush

Ada Maria Serra Zanetti: Cathleen Sweeney

Laura Romano: Nora Callaghan

Franco Mannella: Sean Callaghan

Quello che non so di te – Trama e trailer

Quello che non so di te è un film romantico, divertente ed emozionante, sul riuscire a realizzare i propri sogni e sul sapere riconoscere la felicità quando la vita all’improvviso ci pone di fronte ad una scelta. Dopo una sfortunata audizione presso un prestigioso conservatorio di musica di New York, la talentuosa violinista Finley Sinclair (Rose Reid) decide di partire per l’Irlanda per un semestre di studi all’estero. Al B&B gestito dalla famiglia che la ospita, incontra Beckett Rush (Jedidiah Goodacre) arrogante star del cinema che è lì per girare un altro capitolo del suo franchise fantasy-d’avventura. Tra i due, nonostante siano molto diversi, nasce una forte attrazione e una profonda sintonia. Beckett incoraggia Finley a riprendere a suonare il violino e ad aprire il suo cuore alla musica. Finley, a sua volta, aiuta Beckett a liberarsi dall’immagine riduttiva di teen-idol e a rimettersi in gioco. Ma quando il padre-manager di Beckett (Tom Everett Scott) inizia a considerare Finley come una minaccia per la carriera di suo figlio, Finley dovrà decidere cosa è disposta a rischiare per amore.

Curiosità sul film

“Quello che non so di te” è scritto e diretto dal regista americano Brian Baugh , già regista dei drammi To Save a Life, The World We Make e del biopic I’m Not Ashamed.

, già regista dei drammi To Save a Life, The World We Make e del biopic I’m Not Ashamed. La sceneggiatura del film è basata sul romanzo “There You’ll Find Me” di Jenny B. Jones.

Il film è stato girato esclusivamente in Irlanda, a Dublino e dintorni, Claire, Offaly e Kildare, con il “set del villaggio” allestito nella bellissima cittadina di Carlingford.

Rose Reid sulla sua capacità di suonare il violino: “Non mi definirei assolutamente brava, almeno non nella misura in cui lo è Finley. Ho suonato ‘Twinkle, Twinkle Little Star’, e basta,” dice con una risata. “Ma abbiamo trascorso tre mesi, innumerevoli ore a giorni alterni con un insegnante di violino e in un certo senso siamo riusciti a suonare le canzoni che mi vedete suonare sullo schermo.”

Il personaggio di Emma (Saoirse-Monica Jackson) si chiamava Erin nel libro originale di Jenny B. Jones. Se gli scrittori avessero mantenuto quel nome, sarebbe stato lo stesso nome del personaggio di Saoirse-Monica Jackson in “Derry Girls”.

ATTENZIONE!!! A seguire curiosità con SPOILER sul finale del film

La posizione che Beckett invia a Finley con la posizione della croce è alla latitudine 53.986194N , longitudine 006.155167W , che corrisponde a un cimitero a Templetown, Co. Louth, Irlanda.

, longitudine , che corrisponde a un cimitero a Templetown, Co. Louth, Irlanda. La scritta sulla lapide con la croce celtica che Finley trova alla fine riporta alcune parole tratte dal Deuteronomio 31:8: “Il Signore cammina egli stesso davanti a te; egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere e non perderti d’animo”.

Il dolore ha portato Finley Sinclair, studentessa delle superiori, in Irlanda. L’amore la condurrà a casa. La diciottenne Finley Sinclair è spiritosa, tenace, talentuosa e motivata. Con un’imminente audizione al conservatorio di musica di Manhattan, deve solo finire di comporre il pezzo per l’audizione. Ma la sua creatività è scomparsa con la morte del fratello maggiore Will. Decide così di prendersi una pausa e studiare all’estero, seguendo il diario di viaggio di Will in Irlanda. Suo fratello si è sentito più vicino a Dio lì e lei spera di trovare pace per la sua morte. Nel frattempo, Beckett Rush, giovane rubacuori e cattivo ragazzo di Hollywood, sta volando in Irlanda per finire le riprese del suo ultimo film sui vampiri. Durante il volo incontra Finley, l’unica ragazza che sembra immune al suo fascino. Imperterrito, Beckett convince Finley a concludere un accordo non convenzionale.Mentre Finley affronta la perdita di suo fratello, le pressioni della scuola e l’imminente audizione, si chiede se tra lei e Beckett stia sbocciando un’improbabile storia d’amore. Poi sperimenta qualcosa che cambia radicalmente la sua prospettiva sulla vita. Tutto quello che stava cercando è stato con lei da sempre?

Quello che non so di te – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Tim Williams (L’angelo del male – Brightburn, Pearl, L’evocazione – We Summon the Darkness, I.T. – Una mente pericolosa) & Kieran Kiely (Kiss Kiss, Immortal, La casa dall’altra parte della strada, Dr. Jekyll Better Hide).

(L’angelo del male – Brightburn, Pearl, L’evocazione – We Summon the Darkness, I.T. – Una mente pericolosa) & (Kiss Kiss, Immortal, La casa dall’altra parte della strada, Dr. Jekyll Better Hide). La colonna sonora include i brani: Every Star (Makes a Wish) di Olive James / Places We Will Go di Marie Hines feat. Jordan Critz / Galway Girl di Sean Brady / Wallflowers di The Chain Gang of 1974 / Hope di Conor Ward / Whiskey in the Jar di Sean Brady.

1. Galway Girl (feat. Sean Brady) (1:50)

2. Finley Rocks the Pier (feat. Zoë Conway) (1:15)

3. Finding You (2:29)

4. Finley’s Bike Ride (2:01)

5. Seamus’ Band (feat. John McSherry, Steve Cooney & Zoë Conway) (2:06)

6. The Journal (2:39)

7. Beckett and Sweeney (1:32)

8. Seamus Teaches Finley (1:02)

9. The First Kiss (1:14)

10. Paparazzi (2:31)

11. The Second Kiss (1:11)

12. The Harness (1:20)

13. Sweeney’s Story (3:49)

14. Whiskey in the Jar (feat. Sean Brady, Steve Cooney & Zoë Conway) (0:41)

15. Are You Together? (1:46)

16. Sisters (3:40)

17. At the Grave (2:12)

18. Finley’s Tune (feat. Zoë Conway) (0:49)

19. Home to New York (1:39)

20. Final Audition (feat. Zoë Conway) (2:04)

La colonna sonora di “Quello che non so di te” è disponibile su Amazon.