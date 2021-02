Raya e l’ultimo drago: nuovo trailer presenta la canzone originale di Jhené Aiko

Il 5 marzo arriva il nuovo film d’animazione Raya e l’ultimo drago di Disney che presenta una nuova canzone originale composta per il film. Il brano in questione è “Lead the Way” scritta e interpretata dalla cantautrice statunitense Jhené Aiko.

“Raya e l’ultimo drago” presenta le voci in originale di Kelly Marie Tran e Awkwafina. Tran è Raya, una ragazza del regno di Kumandra che sta cercando un modo per salvare la sua gente e la terra che ama. Quando trova Sisu, l’ultimo drago del titolo interpretato da Awkwafina, i suoi piani subiscono un rallentamento: Sisu purtroppo è meno che pronta a salvare il mondo.

La trama ufficiale:

“Raya e l’ultimo drago” ci porta in un emozionante ed epico viaggio nel mondo fantastico di Kumandra, dove umani e draghi vivevano insieme molto tempo fa in armonia. Ma quando una forza del male ha minacciato la terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, lo stesso male è tornato e spetta ad una guerriera solitaria, Raya, rintracciare il leggendario ultimo drago per ripristinare la terra frammentata e il suo popolo diviso. Tuttavia, durante il suo viaggio, imparerà che ci vorrà più di un drago per salvare il mondo: ci vorranno anche fiducia e lavoro di squadra.

Jhené Aiko ha intrapreso la sua carriera musicale come corista e comparsa in diversi video musicali per il gruppo B2K. Nel 2003 Aiko doveva uscire con il suo album di debutto, “My Name Is Jhené”, ma l’album non venne mai pubblicato. Nel marzo 2011 Aiko ci riprova con l’uscita del suo primo progetto, un mixtape intitolato “Sailing Soul”, seguito nel 2013 dall’EP “Sail Out” che ha incluso il singolo disco di platino “The Worst”. Aiko pubblica il suo album di debutto, “Souled Out”, il 9 settembre 2014. Il 22 settembre 2017, ha pubblicato il suo secondo album in studio, “Trip”. Il 6 marzo 2020 esce il suo terzo album in studio, “Chilombo”, che è valso ad Aiko tre nomination ai Grammy Award, tra cui Album dell’anno. Per quanto riguarda i crediti cinematografici Aiko ha collaborato con singoli alle colonne sonore dei film Creed, la commedia Chi-Raq di Spike Lee e i thriller Birth Mother – Ossessione fatale con Regina Hall e Fatale con Hilary Swank.

Il film è diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, con Paul Briggs e John Ripa co-diretti da una sceneggiatura di Adele Lim e Qui Nguyen. “Raya e l’ultimo drago” arriverà nei cinema (ove possibile) e dal 5 marzo sarà disponibile per gli Abbonati a Disney+ con pagamento aggiuntivo per Accesso Vip.

