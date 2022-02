Razzie Awards 2022, nomination: “Diana The Musical” guida le candidature dei peggiori film dell’anno

Annunciate le nomination ai Razzie Awards 2022 (Golden Raspberry Awards), appuntamento fisso prima dell’annuncio delle annuali candidature degli Oscar. Nel mirino delle Pernacchie d’oro Diana The Musical, la versione filmata dello spettacolo di Broadway dedicato a Lady D guida con nove nomination affermandosi i quasi tutte le categorie tra cui peggior film, attrice, attore, regista e sceneggiatura. Il podio è completato da La donna alla finestra con Amy Adams e lo stroncatissimo crime-thriller Karen con cinque candidature a testa, seguito da Space Jam: New Legends con quattro e il fantasy d’azione Infinite con Mark Whalberg e The Misfits, il thriller d’azione con Pierce Brisnan e Tim Roth collezionano tre candidature ciascuno.

Altri progetti che hanno attirato l’attenzione dei Razzie Awards 2022 sono stati il terribile film Fantasy Island che ha rivisitato in versione thriller la serie tv Fantasilandia, ma anche con la recente serie tv reboot non è andata molto meglio, le commedie Netflix Hubie Halloween con Adam Sandler e The Wrong Missy e il controverso dramma erotico polacco 365 Giorni.

PEGGIOR FILM

Diana The Musical (Netflix Version)

Infinite

Karen

Space Jam: New Legends

La donna alla finestra

PEGGIOR ATTORE PROTAGONISTA

Scott Eastwood – Dangerous

Roe Hartrampf (come il Principe Carlo) – Diana The Musical

LeBron James – Space Jam: New Legends

Ben Platt – Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg – Infinite

PEGGIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Amy Adams – La donna alla finestra

Jeanna de Waal – Diana The Musical

Megan Fox – Midnight In The Switchgrass

Taryn Manning – Karen

Ruby Rose – Vanquish

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Amy Adams – Dear Evan Hansen

Sophie Cookson – Infinite

Erin Davie (As Camilla) – Diana The Musical

Judy Kaye (contemporaneamente per la Regina Elisabetta & Barbara Cartland) – Diana The Musical

Taryn Manning- Every Last One Of Them

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ben Affleck- The Last Duel

Nick Cannon- The Misfits

Mel Gibson- Dangerous

Gareth Keegan (come James Hewitt, il nerboruto addestratore di cavalli)- Diana The Musical

Jared Leto – House Of Gucci

PEGGIORE INTERPRETAZIONE DI BRUCE WILLIS IN UN FILM DEL 2021

Bruce Willis – American Siege

Bruce Willis – Apex

Bruce Willis – Cosmic Sin

Bruce Willis – Deadlock

Bruce Willis – Fortress

Bruce Willis – Midnight In The Switchgrass

Bruce Willis – Out Of Death

Bruce Willis – Survive The Game

PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

Ogni Goffo Membro del Cast & Ogni penoso Cantato (O Coreografato) Numero Musicale – Diana The Musical

LeBron James & ogni Personaggio dei Cartoni Warner Cartoon (Prodotto Time-Warner) Quando dribblano su Space Jam: New Legends

Jared Leto & la sua Faccia con 5 Chili di Lattice, Il suo Abbigliamento da Sfigato o il suo Accento – House Of Gucci

Ben Platt & e ogni altro Personaggio che pensa sia normale recitare come Platt cantando 24 su 24, 7 giorni su 7 – Dear Evan Hansen

Tom & Jerry (aka Grattachecca & Fichetto)- Tom & Jerry The Movie

PEGGIOR REMAKE, RIP-OFF O SEQUEL

Karen (Involontario Remake di Crudelia De Mon)

Space Jam: New Legends

Tom & Jerry The Movie

Twist (Remake Rap di Oliver Twist)

La donna alla finestra (Scopiazzatura di La finestra sul cortile)

PEGGIOR REGISTA

Christopher Ashley- Diana The Musical

Stephen Chbosky- Dear Evan Hansen

”Coke” Daniels / Karen Renny Harlin- The Misfits

Joe Wright- La donna alla finestra

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Diana The Musical

Karen

The Misfits

La donna alla finestra

