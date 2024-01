Futureverse, una società di contenuti e tecnologia del metaverso AI all’avanguardia, ha lanciato Readyverse Studios. Lo studio è co-fondato da Shara Senderoff e Aaron McDonald, insieme all’acclamato autore Ernest Cline e al veterano dell’industria dell’intrattenimento Dan Farah. Questa impresa innovativa è stata creata per rimodellare il metaverso attraverso una partnership con WarnerBros Discovery e renderà i sogni dei fan di Ready Player One una realtà nel panorama web3.

Readyverse Studios è guidato dalla missione di creare una destinazione coinvolgente in cui i fan possano approfondire le loro storie preferite e proprietà intellettuali (IP) nel metaverso, mira a sfruttare le tecnologie web3, i giochi del metaverso, la realtà aumentata, la realtà virtuale e altro ancora. Al centro dell’iniziativa lancerà “The Readyverse”, una piattaforma interattiva, dinamica con esperienze digitali interconnesse, con Ready Player One come fulcro inaugurale.

Una delle caratteristiche distintive di The Readyverse è il suo impegno nei confronti dei principi del metaverso aperto, sottolineando la proprietà digitale dimostrabile, l’infrastruttura di proprietà della comunità, la decentralizzazione, la sicurezza e l’interoperabilità. La piattaforma sfrutterà l’ampia piattaforma tecnologica sviluppata da Futureverse nel corso di oltre cinque anni, aprendo la strada a un’esperienza del metaverso davvero innovativa.

Ernest Cline, il creatore di “Ready Player One”, ha commentato l’ambizioso progetto:

Il futuro è arrivato ancora più rapidamente di quanto immaginassi. Con Readyverse Studios, abbiamo l’opportunità di sfruttare la tecnologia rivoluzionaria che Futureverse ha costruito per diversi anni per portare dare vita alla migliore versione possibile del metaverso. Sono fiducioso che questa squadra abbia le menti più brillanti e i cuori più grandi per guidarci verso il prossimo capitolo del nostro futuro collettivo… un futuro che renderebbe Wade Watts e James Halliday orgoglioso.

Infatti, con la sofisticata tecnologia di Futureverse a sua disposizione, Readyverse Studios sta entrando in un mercato ricco di possibilità potenziali e redditizie. L’azienda promette di rimodellare il modo in cui viviamo l’intrattenimento e la narrazione.

Senderoff e McDonald hanno dichiarato: “Con Ernie, Dan e la nostra partnership con Warner Bros. Discovery, abbiamo l’opportunità unica di contribuire a dare vita al metaverso a partire dall’IP che per primo ha mostrato il suo potenziale. Questo è solo l’inizio di la nostra collaborazione sia con Hollywood che con i marchi globali mentre ci prefiggiamo di sviluppare un percorso per l’amata proprietà intellettuale commerciale per plasmare il futuro dell’intrattenimento online, dei giochi e delle esperienze sociali.”

Dan Farah ha sottolineato il potenziale che Readyverse Studios riserva agli studi, ai talenti e ai marchi di Hollywood: “Readyverse Studios offrirà nuove entusiasmanti opportunità al metaverso per gli studi, i talenti e i marchi di Hollywood per creare nuovi flussi di entrate e sbocchi creativi per l’espansione del marchio, offrendo allo stesso tempo ai consumatori la possibilità di godere della promessa del metaverso aperto”.

Il Metaverso secondo Futureverse

Nel futureverse “Metaverso” è una parola d’ordine in crescita che incarna la prossima generazione di esperienze Internet. Ha catturato l’immaginazione del mondo, ma è ampiamente frainteso. Il termine Metaverso non è nuovo. Ma recentemente ha cominciato a significare qualsiasi cosa, dai giochi di realtà virtuale, ai centri commerciali online coinvolgenti, agli avatar e ai contenuti collegati a token non fungibili… e tutto il resto. La maggior parte di questi concetti esistono da tempo, sotto nomi e categorie diversi. Il nostro tentativo di spiegare cos’è il Metaverso (e cosa non lo è) necessita di un approccio più esplicito, che descriva cosa è nuovo e importante e cosa no. La nostra società sta rapidamente diventando sempre più digitale. Ogni giorno, l’intelligenza artificiale utilizza i nostri dati per promuovere piccoli cambiamenti nei nostri modelli di pensiero, che si combinano per apportare grandi cambiamenti nella nostra cultura. Il tempo che trascorriamo negli spazi digitali è aumentato in modo significativo a causa della pandemia. Se guardiamo più avanti, non è difficile immaginare un futuro in cui l’economia digitale e le nostre esperienze digitali costituiranno la maggior parte delle nostre interazioni e attività economiche. Se questo è il nostro futuro, allora in questo momento siamo ad un precipizio. Molte delle applicazioni e delle infrastrutture che creano Internet oggi sono di proprietà di una manciata di persone. Ciò non aveva importanza quando l’attività online, il commercio, la creatività e la partecipazione alla democrazia erano tutti una parte minore della nostra vita. Ma ora che l’economia digitale è saldamente radicata nella società moderna, conta molto. Ancor di più laddove le principali applicazioni che utilizziamo sperano di diventare la prossima generazione di Internet e dell’economia, ovvero il Metaverso. Se acceleriamo il nostro viaggio verso questo futuro digitale, ma manteniamo le cose come sono, la società rimarrà controllata da un piccolo gruppo di influenti fornitori di infrastrutture. Il Metaverso rappresenta un futuro digitale più profondo in cui i confini tra esperienze digitali isolate svaniscono e ciò che rimane è un’esperienza singolare, coinvolgente e aperta. È un’idea potente, i cui semi sono già visibili. Possiamo vedere un esempio in due serbatoi tecnologici all’interno di una società che era indipendente: comunicazioni e media. Li abbiamo visti unirsi per formare i social media. Attualmente stiamo assistendo al crollo di un altro serbatoio, il commercio tradizionale. La scoperta sociale è già diventata il modo dominante in cui le persone trovano i prodotti. Presto diventerà il modo dominante di acquistarli man mano che il commercio sociale diventerà la norma. La fase successiva unirà la finanza e i giochi nel mix. Possiamo osservare uno schema in cui le stesse poche aziende consolidano continuamente l’economia e la nostra attenzione, valore economico e influenza sul modo in cui pensiamo. Più tempo trascorriamo nei loro mondi, più profonda diventa quell’influenza. Non c’è da meravigliarsi che Facebook abbia speso 10 miliardi di dollari per prepararsi a catturare questa prossima fase di Internet. Se gli stessi attori che hanno consolidato i media, il commercio e le comunicazioni continuano a farlo, sappiamo come andrà a finire. Lo abbiamo già visto: quando la diversità si perde, la società non prospera. Non possiamo seguire questa strada perché The Metaverse non è solo un gioco VR… è la destinazione dove risiederà tutto ciò che creiamo, apprezziamo e amiamo. Le chiavi della nostra società e della nostra economia si trovano in questo futuro. Per intraprendere una strada diversa abbiamo bisogno di una struttura diversa.

Fonte: Deadline / Futureverse