Ready Player Two: rivelata la sinossi ufficiale del romanzo sequel di Ernest Cline

Svelata la sinossi ufficiale di Ready Player Two, sequel del romanzo di culto Ready Player One adattato meravigliosamente per il grande schermo dal regista Steven Spielberg. Il sito Polygon riporta che nel sequel Wade Watts partirà per una nuova caccia ll’easter egg, ma stavolta si ritroverà a fronteggiare una minaccia ancor più grande e potente che metterà a in pericolo l’intera umanità.

Il romanzo “Ready Player One” di Ernest Cline è stato un fenomeno della cultura pop dal suo debutto nel 2011, grazie in gran parte alla sua ossessione per film, TV, videogiochi e fumetti. In un futuro in cui le persone trascorrono più tempo nella realtà virtuale che nel mondo reale, il protagonista del libro si immerge nell’intrattenimento dei bei tempi andati in un intrigante mix virtuale di tecnologia / nostalgia.

Una trama ufficiale di “Ready Player Two” è stata annuncita da Wil Wheaton durante un panel tenutosi al Comic Con di New York a cui ha presenziato lo stesso Cline.

Alcuni giorni dopo il concorso del fondatore di OASIS James Halliday, Wade Watts fa una scoperta che cambia tutto. Nascosto nei caveau di Halliday, in attesa che il suo erede lo trovi, si trova un progresso tecnologico che cambierà ancora una volta il mondo e renderà l’OASIS più meraviglioso – e avvincente – di quanto persino Wade abbia sognato possibile. Con esso arriva un nuovo indovinello e una nuova ricerca, un ultimo easter egg di Halliday, che allude a un premio misterioso, e un rivale inaspettato, incredibilmente potente, nuovo e pericoloso attende, uno che ucciderà milioni per ottenere ciò che vuole. La vita di Wade e il futuro di OASIS sono di nuovo in gioco, ma questa volta anche il destino dell’umanità è in bilico.

L’adattamento cinematografico di “Ready Player One” è stato un successo da 582 milioni di dollari incassati tutto il mondo, quindi anche se non ci sono notizie ufficiali di un sequel in sviluppo, appare chiaro che ci sono tutti i presupposti per adattare anche il sequel che arriverà nelle librerie il 24 novembre 2020.