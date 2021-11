Red: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film d’animazione Pixar

Con un design dei personaggi adorabile e un trailer che ricorda un mix tra l’anime Ranma 1/2 e il classico anni ottanta Voglia di vincere (Teen Wolf) con Michael J. Fox, il 10 marzo 2022 arriverà nelle sale italiane Red (Turning Red), nuovo film d’animazione di Pixar che vede al timone la regista cinese-canadese Domee Shi al suo primo lungometraggio.

La trama ufficiale: Diventare grandi è una brutta bestia. La giovane attrice Rosalie Chiang presta la voce a Mei Lee (Chiara Fabiano per l’edizione italiana), una tredicenne che improvvisamente si trasforma in un panda rosso gigante quando si entusiasma troppo, che per la vivace Mei significa SEMPRE. Sandra Oh presta la voce a voce Ming (Stella Musy per l’edizione italiana), l’iperprotettiva e un po’ prepotente madre di Mei un po’ troppo presente nella vita di sua figlia, una sfortunata realtà per l’adolescente che sta scoprendo quanto sia complicato crescere…