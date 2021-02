L’attore Regé-Jean Page, noto per il ruolo del Duca di Hastings nella serie tv in costume Bridgerton e noto anche per ruoli nel fantasy Macchine mortali e nel dramma romantico Sylvie’s Love, si è ufficialmente unito al cast di Dungeons & Dragons.

Il sito Variety riferisce che l’attore va ad unirsi ai colleghi Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith per questo reboot prodotto da Paramount ed eOne e co-diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, la coppia che ha scritto Spider-Man: Homecoming e diretto le commedie Come ti rovino le vacanze e Game Night – Indovina chi muore stasera?. Goldstein e Daley hanno anche scritto la versione più recente della sceneggiatura, basata su una bozza precedente di Michael Gilio.

Jonathan Goldstein: Vogliamo che sia divertente. Non è una commedia vera e propria, ma è un film action-fantasy con molti elementi e personaggi comici che speriamo che le persone apprezzeranno davvero e si divertiranno a guardare le loro avventure.

Lanciato nel 1974 il popolare gioco di ruolo ha fruito di due adattamenti live-action, il pessimo Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio (2000) e il sequel Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God del 2005, un film per la tv una spanna sopra al suo predecessore, ma assolutamente non all’altezza di un IP di tale levatura. “Dungeons & Dragons” ha inoltre fruito di oltre 100 romanzi e racconti originali, un gioco di carte collezionabili (Spellfire), diverse serie a fumetti, una serie televisiva animata del 1983, l’anime Record of Lodoss War del 1998, tre lungometraggi usciti direttamente in DVD, i film d’animazione Scourge of Worlds (2003) e Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight (2008) e il live-action The Gamers: Dorkness Rising (2008). Inoltre D&D ha generato / ispirato oltre 80 videogiochi per computer e console tra i più noti le serie Eye of the Beholder e Neverwinter Nights.

Al momento non ci sono informazioni sulla trama e neanche sui singoli personaggi interpretati nel film da Regé-Jean Page e il resto del cast. L’uscita del reboot di “Dungeons & Dragons” è fissata al 27 maggio 2022.