Stasera in tv: “Ribelli” su Rai 3

Cécile de France: Sandra

Yolande Moreau: Nadine

Audrey Lamy: Marilyn

Simon Abkarian: Simon

Samuel Jouy: Digne

Béatrice Agenin: Madre di Sandra

Patrick Ridremont: Jean-Mi

Tom Lecocq: Dylan

Valentin Papoudof: Gaëtan

Michel Masiero: Franck

Martine Vandeville: Ispettore di Polizia

Senza lavoro né titolo di studio, Sandra, ex-miss Nord-Pas-de-Calais, torna a vivere da sua madre a Boulogne-sue-Mer dopo 15 anni passati sulla Costa Azzurra. Assunta in un conservificio del luogo, respinge con violenza le avances del suo capo e accidentalmente lo uccide. Due ragazze della fabbrica

assistono al crimine. Mentre si apprestano a chiedere aiuto, le tre operaie scoprono nell’armadietto del morto una borsa piena di soldi. Una fortuna che decidono di dividersi. Sarà invece l‟inizio di una serie di guai, che lancerà le protagoniste in una scatenata commedia dalle tinte pulp e dai risvolti imprevedibili.

Il regista Allan Mauduit racconta come è nata l’idea di realizzare “Ribelli”.

Stavo guardando una lattina di tonno e mi sono chiesto di quante lattine ci fosse bisogno per contenere un corpo umano (ride). Da molto tempo desideravo fare un thriller dai toni comici con personaggi proletari. Per 7 anni ho provato a comprare i diritti di “Since the Lay-offs”, un romanzo americano di Iain Levison dove un disoccupato diventa un sicario nell’attesa di trovare un nuovo lavoro. Purtroppo Michel Blanc ne ha acquisito i diritti. Quindi “Ribelli” è nato dalla rinuncia a questo progetto. In fondo nessun male viene solo per nuocere. Penso che al cinema francese manchino personaggi proletari con i quali ridere. Sono anche cresciuto con la letteratura Anglosassone, i thriller americani ambientati in realtà molto modeste e devo ammettere che la letteratura e il cinema francesi – che sono molto più borghesi per natura – mi irritano un po‟ a volte. Ho voluto ambientare “Ribelli” in una zona portuale, lontana dai puliti centri cittadini e dai grandi appartamenti luminosi. Con personaggi che devono lottare per sopravvivere.

Mauduit racconta cosa l’ha condotto a scegliere l’attrice Cécile de France.

Cécile mi ha lasciato a bocca aperta. Può recitare qualsiasi ruolo. È eccitante vederla passare da Mademoiselle De Jonquieres a Sandra nel giro di qualche mese. Cécile ha un lato glamour, anche quando interpreta una reginetta di bellezza in disgrazia come Sandra. Il suo personaggio non ha morale e gioca senza regole. Usando l‟effetto del contrasto permette alle altre due protagoniste di recitare un registro comico. Sognavo un personaggio come Marilyn da molto tempo: è come una di quelle ragazze inglesi che si vestono sopra le righe per andare a ubriacarsi al pub. Con Audrey Lamy ci è venuta subito in mente un‟idea punk, nel vero senso della parola: libera e senza limiti. Nadine è il clown deprimente, quella che fa del suo meglio per mitigare gli altri due personaggi pazzi. Yolande Moreau ha una sensibilità dal cuore tenero che coincide perfettamente col personaggio di Nadine: una madre, più razionale e coi piedi per terra. È quella che, nella scena dello spogliatoio in cui Sandra si difende dal suo aggressore, ritiene che quei soldi porteranno nient‟altro che guai. Ha ragione, anche se la bellezza del personaggio è tale che anche lei attraverserà un cambiamento, diventando più forte mentre dà al suo matrimonio una scossa più che necessaria.

“Ribelli” è il primo film che Maduit dirige da solo, dopo aver co-diretto Ugly Melanie e Kabul Kitchen con Jean-Patrick Benes, il regista racconta come si è trovato a lavorare in solitaria.

Ha significato molto più lavoro! Con Jean-Patrick eravamo legati da un rapporto lavorativo di lunga data e da un legame che continua, dato che stiamo scrivendo un nuovo film. Ma l’idea per Ribelli è venuta da un desiderio personale: Ho co-scritto con Jérémie Guez, un giovane scrittore super talentuoso. È un film che dovevo dirigere da solo, come Jean-Patrick ha fatto con “Ares”, il suo thriller di fantascienza. Devo ammettere che sul set ero un uomo felice. Onestamente non avrei potuto desiderare un cast migliore, mi hanno reso tutto più facile.

Le tre protagoniste Cécile de France, Audrey Lamy e Yolande Moreau parlano del film e della difficoltà ad inquadrarlo in un genere ben preciso.

Cécile de France: In Ribelli c‟è un che di inglese, tra Stephen Frears e Ken Loach, con anche un pizzico di The Full Monty, questi richiami sono quelli che amo. Quanti film riescono a combinare il thriller, il western moderno e la tragicommedia? C‟è un posto per l‟inventiva, la fantasia, l‟ironia senza prendere in giro. Non vedo Allan come un provocatore. Per me Ribelli è una commedia al femminile rock and roll. Il rock è iniziato come una forma d‟espressione di tutti i giorni nelle aree della classe operaia. Ribelli si pone con lo stesso ritmo e non complica le cose più del dovuto: è dinamico, gioioso nonostante la durezza, emozionante. La storia ci sorprende, ci toglie il respiro senza sminuire l‟umanità dei suoi personaggi. Amo i registi che pensano al piacere del pubblico: Allan voleva condurli in un‟avventura, smuoverli, soddisfarli.

Audrey Lamy: È complicato definire il film, dato che mischia così tanti generi e si prende gioco delle etichette. Mi piace l‟idea di una commedia rock and roll: è positiva ed elettrizzante. Nel modo in cui lo sono le cose che succedono a Marilyn: la scena in cui sbando mentre guido e la macchina gira su sé stessa, o quella in cui mi nascondo dietro una mucca che esplode, la sparatoria a casa di Nadine… È raro per un‟attrice avere l‟opportunità di tenere una pistola, prendere a pugni e a testate la gente, sporcarsi la faccia di sangue! Allan ha dimostrato audacia, ma sono queste relazioni tra le persone che lo interessano: Ribelli assume il suo pieno significato introducendo nella storia la sensibilità, l‟amicizia e l‟amore.

Yolande Moreau: C’è una nota molto inglese nel film, divertente, diretta e vicina all’ambiente della classe operaia, come in Riff Raff di Ken Loach, che adoro. Sarà divertente vedere se il pubblico generale la considererà rozza o meno. Personalmente non è la scena in cui il pene viene tagliato quella che considero macabra: è l’idea di fare a pezzi un uomo e dividerlo in lattine di tonno (ride). Ribelli è una sit-com, il registro si capisce nei titoli di testa, che sono molto sofisticati, e nella scelta della musica, con alcuni momenti assolutamente folli, come la scena della sparatoria a casa di Nadine. Tutto è stato coreografato minuziosamente da Allan. In soli due giorni di set ha mandato all’aria la scenografia: è stato estenuante, ma sapevamo che il risultato sarebbe stato esplosivo! Ribelli non scade in cattiveria gratuita o in umorismo fine a sé stesso. Il film è immorale ed è proprio ciò che adoro.