Richard Kelly aggiorna sul biopic dedicato al Rod Serling di “Ai confini della realtà”

Richard Kelly, regista di Donnie Darko e Southland Tales, sta lavorando ad un film biografico basato sulla vita di Rod Serling, l’iconico conduttore / creatore di Ai confini della realtà, serie tv che ha rappresentato una tappa storica della televisione. A bordo del progetto anche Jason Michael Berman che produrrà per Mandalay Pictures.

Richard Kelly in una recente chat con Comingsoon.net, parlando della nuova edizione in Blu-ray di “Southland Tales” con il taglio di Cannes incluso, ha anche fatto cenno al suo lavoro sul biopic di Rod Serling in fase di sviluppo e ad un potenziale nuovo film ambientato nel mondo del suo primo successo, “Donnie Darko”. Kelly ha rivelato che sono “diversi anni” che sta lavorando per adattare il libro di memorie “As I Knew Him: My Dad, Rod Serling”, scritto dalla figlia del defunto Rod Serling, Anne Serling.

Bene, questo è un progetto molto speciale. È un progetto molto ambizioso e vogliamo farlo bene. Vogliamo assicurarci di avere il giusto talento e il giusto budget e tutti gli elementi devono essere semplicemente perfetti per realizzare quel progetto e abbiamo un tale rispetto per l’eredità di Rod Serling e l’enorme impronta che ha lasciato nella nostra attività e nella nostra cultura. Quindi, ci stiamo lavorando da diversi anni. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Anne Serling, la figlia di Rod. Ho adattato il suo libro di memorie che ha pubblicato su suo padre e sulla sua vita ed è un approccio molto ambizioso ad un film biografico e coinvolge molti elementi fantasy. C’è un grande concept di fantascienza / fantasy nel tipo di approccio che stiamo adottando per cercare di raccontare la storia della sua vita. Quindi, questo è un ago davvero complicato e difficile da infilare. Ci stiamo sicuramente lavorando e si spera che ad un certo punto riusciremo a far decollare quel progetto e si tratta solo di far funzionare tutti gli elementi. Quindi incrociamo le dita che ci arriveremo e potremo davvero rendere omaggio alla vita di Rod nel miglior modo possibile.

Richard Kelly ha anche confermato che prosegue lo sviluppo di un’altra storia ambientata nell’universo di Donnie Darko.

Beh, probabilmente non mi è permesso dire altro se non che è stata completata un’enorme mole di lavoro. Spero che potremmo esplorare quel mondo in un modo molto grande ed emozionante. Ma vedremo cosa succede. Ma è stato fatto molto lavoro. È stato fatto molto lavoro.

Creata da Rod Serling, “Ai confini della realtà” debutta per la prima volta su CBS nel 1959. Oltre a creare e condurre la serie, Serling è stato anche produttore esecutivo e sceneggiatore, scrivendo in solitaria e con vari partner almeno 92 episodi della serie originale di 156 episodi.