In arrivo Robin and the Hood, un nuovo film ispirato alla leggenda di Robin Hood con Gwendoline Christie, Naomie Harris e Darcey Ewart attualmente in post-produzione.

Robin and the Hood: in arrivo un nuovo film ispirato a Robin Hood con Gwendoline Christie e Naomie Harris

Robin and the Hood, è in sviluppo un altro film su Robin Hood di cui è stato recentemente rivelato il cast, che include tra gli altri Gwendoline Christie nota per il ruolo di Brienne di Tarth nella serie tv Il Trono di Spade, il Capitano Phasma nella trilogia sequel di Star Wars e più recentemente la direttrice Larissa Weems nella serie tv Mercoledì.

A Christie si aggiungono Naomie Harris (Skyfall), Mark Williams (Harry Potter) e Darcey Ewart (Prancer: A Christmas Tale), Christine Bottomley, Tom Goodman-Hill, Morgana Robinson, Dexter Sol Ansell, Alexa Goodall, Eddison Burch, Christopher Dane, Harry Connor. Jessica Blake, Ali Saleh, Alvin Addo-Quaye, Marni Jae Moore, Bruno Edgington-Gibson e Gloria Ishikawa.

Un Robin Hood per famiglie fuori dagli schemi

In questa versione della storia seguiremo: “la tenace undicenne Robin (Ewart) e il suo fedele gruppo di amici, chiamati ‘The Hoods’, per i quali il pezzo di macchia incolta alla fine del loro cul-de-sac è un regno magico. Bastoni e coperchi dei bidoni sono diventati spade e scudi, i droni sono diventati maestose aquile e la signora hippy nella foresta (Christie) è una strega terrificante. L’unica cosa che limita la loro colorata immaginazione è la prospettiva di perdere per sempre il loro regno. Quando lo sfuggente costruttore immobiliare Clipboard (Harris) si presenta e abbaglia i genitori della zona con la promessa di centri benessere e strutture per l’infanzia, il mondo di Robin e i suoi compagni d’avventura si trova ad affrontare una minaccia esistenziale. Nonostante i migliori sforzi dei bambini, le loro proteste cadono nel vuoto. Quando i loro genitori non riescono a vedere il bosco a causa degli alberi, Robin e i suoi amici prendono in mano la situazione per difendere il loro regno.”

Questa particolarissima versione di Robin Hood per famiglie e ragazzi, che potremmo definire come “Un ponte per Terabithia incontra Il ragazzo che diventerà re”, è diretta da Phil Hawkins (Prancer: A Christmas Tale) da una sceneggiatura di Stuart Benson e Paul Davidson. Le riprese sono state completate durante la scorsa estate con il film attualmente in fase di post-produzione.

La produttrice del film Claudia Bluemhuber ha dichiarato:

Siamo rimasti entusiasti della sceneggiatura di Stuart e Paul dal momento in cui l’abbiamo vista: Robin and the Hood è una storia con un grande cuore e molte risate, che ci ricorda il potere e l’importanza dell’immaginazione”. in un mondo che lo sta rapidamente perdendo. Avere il fantastico (quartetto) di Naomie, Mark, Gwendoline e Darcey alla guida del nostro cast è un colpo brillante e siamo entusiasti che Sky, Future Artists e GFM si uniscano a noi in questa avventura!

“Robin Hood” ci è stato presentato in svariate versioni sul grande schermo, dal classico Disney del 1973 alla parodia di Mel Brooks (Un uomo in calzamaglia), passando per la versione “cappa e spada” con un acrobatico Errol Flynn (La leggenda di Robin Hood), quella più “attempata” con Sean Connsery (Robin e Marian), il fascinoso “Principe dei Ladri” con Kevin Costner (la nostra preferita), la versione di Ridley Scott con Russell Crowe e la deludente versione “cinecomic” con Taron Egerton (Robin Hood – L’origine della leggenda).

Fonte: THR