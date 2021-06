Ron – Un amico fuori programma: trailer italiano del film animato con la voce di Lillo

20th Century Studios e Disney hanno reso disponibile un primo trailer di Ron – Un amico fuori programma (Ron’s Gone Wrong), un nuovo film d’animazione su un ragazzo che impara a conoscere la vita quando gli viene regalato un robot difettoso. Il trailer è introdotto da Lillo Petrolo che nell’edizione italiana presta la voce al robot Ron.

La trama ufficiale: Uno studente delle medie socialmente imbarazzante, e Ron, il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente, che dovrebbe essere il suo “Migliore amico fuori dagli schemi”. Gli esilaranti malfunzionamenti di Ron, ambientati sullo sfondo dell’era dei social media, li lanciano in un viaggio ricco di azione in cui ragazzo e robot vengono a patti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Il trailer si apre con una finta pubblicità per il “pezzo tecnologico più veloce, avanzato e complesso al mondo”. Introdotti come i nuovi migliori amici dell’umanità, i B*BOTS sono robot personali completamente connessi a Internet, con i quali l’utente può giocare, creare e comunicare con il mondo. Almeno quando non sono difettosi e pieni di bug. Sfortunatamente per il giovane Barney, il suo regalo di compleanno è un B*BOT difettoso, che, ovviamente, porta ad alcune interazioni inaspettate tra il ragazzo e il suo nuovo compagno robot.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Ron – Un amico fuori programma” segna il debutto cinematografico dello studio di animazione britannico Locksmith Animation. Il film è co diretto da Jean-Philippe Vine (visual Artist di Cars 3 e The Good Dinosaur), Octavio Rodriguez (story artist di Coco e Gli Incredibili 2) e Sarah Smith, co-fondatrice di Locksmith. La sceneggiatura è firmata da Peter Baynham (Hotel Transylvania, Il figlio di Babbo Natale) e Smith. L’altra co-fondatrice di Locksmith, Julie Lockhart (Shaun, vita da pecora – Il film) e Lara Breay producono, con il presidente di Locksmith, Elisabeth Murdoch, Smith e Baynham come produttori esecutivi.

Il cast vocale originale di “Ron – Un amico fuori programma” include Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner e Thomas Barbusca. Il film uscirà nei cinema italiani il 21 ottobre 2021.