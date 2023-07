Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli – nuovi video e la colonna sonora del film d’animazione Dreamworks (Al cinema dal 5 luglio)

Dal 5 luglio nei cinema italiani con Universal Pictures Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, un nuovissimo film d’animazione targato Dreamworks, diretto dal candidato all’Oscar Kirk DeMicco (Vivo, I Croods).

Ruby Gillman – Trama e cast

La trama ufficiale: “A volte l’eroe che sei destinato a diventare si trova appena sotto la superficie”. Quest’estate, DreamWorks Animation si tuffa nelle turbolente acque del liceo con una commedia d’azione esilarante e commovente su una timida adolescente che scopre di far parte di una leggendaria stirpe reale di mitici Kraken e che il suo destino, nelle profondità degli oceani, è più grande di quanto abbia mai immaginato. La dolce e imbranata sedicenne Ruby Gillman (Lana Condor, della serie Tutte le volte che ho scritto ti amo) cerca disperatamente di integrarsi alla Oceanside High, ma si sente invisibile. Fa da tutor di matematica al ragazzo che le piace (Jaboukie Young-White, Ralph spacca Internet), che sembra apprezzarla solo per i frattali, Ruby non può frequentare i ragazzi più fighi della spiaggia perché la sua supermamma iperprotettiva (la candidata all’Oscar® Toni Collette, Knives Out) le ha proibito a di avvicinarsi all’acqua. Ma quando Ruby infrange la regola n. 1 di sua madre, scoprirà di essere una discendente diretta delle regine guerriere Kraken e di essere destinata a ereditare il trono della nonna (la vincitrice di un premio Oscar® Jane Fonda), la Regina Guerriera dei Sette Mari. I Kraken hanno giurato di proteggere gli oceani dalle vanitose e ambiziose sirene che combattono contro i Kraken da eoni. C’è però un grosso e inatteso, problema: la bella e popolare nuova ragazza della scuola, Chelsea (la vincitrice Emmy Annie Murphy, Schitt’s Creek) è proprio una sirena. Ruby dovrà alla fine accettare chi è e affrontare grandi imprese per proteggere chi ama di più.

“Ruby Gillman, la ragazza con i tentacol”i vanta un cast straordinario che include il vincitore Emmy Colman Domingo (Fear the Walking Dead) nel ruolo del padre di Ruby, il candidato Emmy Sam Richardson (Veep – Vicepresidente incompetente) nel ruolo dello zio entusiasta di Ruby e Blue Chapman (Council of Dads) che interpreta il fratellino di Ruby. Il film si avvale anche di un cast comico straordinario, tra cui il candidato Emmy Will Forte (The Last Man on Earth), il candidato Emmy Nicole Byer (Nailed It!), la YouTuber Liza Koshy (Liza on Demand), Ramona Young (Non ho mai…), Eduardo Franco (Stranger Things) ed Echo Kellum (Arrow).

Ruby Gillman – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dal candidato all’Oscar Kirk DeMicco (Vivo, I Croods) e prodotto da Kelly Cooney Cilella (Trolls World Tour, Trolls), con Faryn Pearl (I Croods 2 – Una nuova era, Trolls World Tour) come co-regista.

La sceneggiatura del film è di Pam Brady (Nella Bolla), Brian C. Brown & Elliott DiGuiseppi (Lucy in the Sky).

Chelsea la sirena è stata chiaramente modellata su Ariel de La sirenetta (1989), sebbene il suo ruolo e la sua personalità in questo film siano simili a quelli del cattivo di quest’ultimo film, Ursula la strega del mare. Per coincidenza, questo film uscirà un mese dopo La sirenetta (2023), remake live action di quest’ultimo film.

Senza contare i sequel, questo è l’undicesimo film della DreamWorks Animation a prendere il nome dal personaggio o dai personaggi principali. I primi dieci sono stati Shrek (2001), Spirit – Cavallo selvaggio (2002), Sinbad – La leggenda dei sette mari (2003), Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (2005), Megamind (2010), Il gatto con gli stivali (2011), Turbo (2013), Mr. Peabody e Sherman (2014), Baby boss (2017) e Capitan Mutanda (2017).

Ruby Gillman è il 44° lungometraggio uscito nelle sale della Dreamworks Animation e il 45° lungometraggio in assoluto.

Il film segna il debutto alla regia di Faryn Pearl, in precedenza scenografa per I Croods 2, Trolls World Tour, autrice per la serie tv I Greens in città e artista di storyboard per la serie tv She-Ra e le Principesse Guerriere.

Paul Tibbitt, un membro della troupe della serie animata di Nickelodeon SpongeBob (1999), è stato originariamente annunciato come regista del film, prima di essere sostituito da Kirk DeMicco a metà marzo del 2023. Per coincidenza, sia SpongeBob che “Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli” sono produzioni animate acquatiche.

La seconda collaborazione di Kirk DeMicco con Nicole Byer, dopo Vivo (2021). Per coincidenza, quel film era originariamente previsto per essere prodotto da DreamWorks Animation prima di essere acquisito da Sony Pictures Animation nel 2016.

Settimo film della DreamWorks Animation con una protagonista femminile, dopo Galline in fuga (2000), Mostri contro alieni (2009), Trolls (2016), Il piccolo yeti (2019), Trolls World Tour (2020) e Spirit – Il ribelle (2021) ).

Decimo film della DreamWorks Animation ad avere un’antagonista principale femminile, dopo Galline in fuga (2000), Sinbad – La leggenda dei sette mari (2003), Shrek 2 (2004), Il gatto con gli stivali (2011), Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012), Mr. Peabody e Sherman (2014), Trolls (2016), Il piccolo yeti (2019) e Trolls World Tour (2020).

Chelsea è la prima cattiva della DreamWorks Animation a non essere chi dice di essere per tutto il film, poiché il climax rivela che lei è in realtà la regina delle sirene Nerissa.

Questo è il secondo film in cui la regina Nerissa è la cattiva principale. Il primo è stata la commedia fantasy Come d’incanto (2007), anche se con un’ortografia diversa.

Ruby Gillman – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Stephanie Economou i cui crediti includono i lungometraggi Secrets That We Keep, Starbot: Oltre La Sfida, About My Father, il mio grosso grasso matrimonio greco 3, le serie tv Marvel 616, Jupiter’s Legacy, La Direttrice e il corto d’animazione Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök.

1. Ruby Gillman, Teenage Kraken (2:47)

2. Sacred Right of Junior Prom (1:02)

3. The Squad (1:03)

4. Oceanside (0:55)

5. Life Is Not a Dress Rehearsal (1:58)

6. Alge-bae (1:10)

7. Diving In (1:25)

8. The Pulse (1:09)

9. Ruby Takes Control (1:55)

10. This Moment – Mimi Webb (3:57)

11. Behind the Lighthouse (1:54)

12. Chelsea van der Zee (1:09)

13. The Library (2:17)

14. Grandmamah (1:50)

15. Kingdom of the Kraken (2:11)

16. The History of Women Warriors (3:34)

17. Ruby’s Great Escape (0:30)

18. Breakfast with the Gillmans (1:36)

19. “Welcome to Your New Home!” (0:39)

20. Nothing Like a Mother’s Panic (1:23)

21. Uncle Brill Spills the Sea Water (1:02)

22. Family Secrets (2:55)

23. Underwater Rescue (1:39)

24. Mother Flippin’ Mermaid (1:54)

25. Captain Gordon and the Kraken Krew (2:08)

26. The Trident of Oceanus (0:44)

27. Ready to Train (0:43)

28. What Lies Beneath the Surface (0:50)

29. The Well of Seas (1:17)

30. A Home in Shambles (2:24)

31. Agatha’s Return (1:38)

32. The Whirlpool (2:14)

33. Nerissa (1:53)

34. Your Own Path (1:56)

35. Queen-Making Moment (2:05)

36. No More Hiding (2:00)

37. Rise – Freya Ridings (3:02)

