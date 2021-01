Rumble: il film d’animazione Paramount siltta al 2022

Paramount ha annunciato uno slittamento d’uscita di Rumble. Il sito Variety riporta che la data di uscita del film d’animazione che miscela mostri e wrestling è stata posticipato dal 14 maggio 2021 al 18 febbraio 2022.

La finestra di maggio 2021 ancora include il prequel Black Widow di Disney e Marvel Studios nelle sale dal 7 maggio, il reboot Spiral – L’eredità di Saw di Lionsgate (21 maggio) e Fast & Furious 9 – The Fast Saga della Universal nelle sale dal 28 maggio.

“Rumble” è ambientato in un mondo in cui il wrestling di mostri è uno sport globale e i mostri sono atleti molto amati, in particolare la superstar del wrestling “Tentacular” doppiato da Terry Crews. Ma il suo regno potrebbe finire presto con l’arrivo dello Steve di Will Arnett, un enorme mostro un po’ goffo che diventa l’unica speranza di un’adolescente di diventare il prossimo campione di wrestling.

La trama ufficiale:

In un mondo in cui il wrestling di mostri è uno sport globale e i mostri sono atleti superstar, la giovane Winnie cerca di seguire le orme di suo padre allenando un amabile mostro perdente per trasformarlo in un campione.

Il cast di voci originali oltre ad Arnett e Crews includono Tony Danza, Susan Kelechi Watson (This Is Us), Jimmy Tatro (American Vandal), Ben Schwartz (Sonic – Il Film), la superstar WWE John “Roman Reigns” Anoa’i (Hobbs & Shaw), Geraldine Viswanathan, la wrestler Becky Lynch, Stephen A. Smith e Michael Buffer.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Nella lunga storia del monster wrestling, non c’è mai stato un campione come Tentacular. I fan di tutto il mondo stanno guardando, c’è uno sfidante là fuori con la fame, la spinta, la disciplina per diventare il prossimo campione?

Rumble è diretto da Hamish Grieve (Le 5 leggende, Shrek 2) da una sceneggiatura di Etan Cohen (Men in Black 3) e Matt Lieberman (Scoob!) da una graphic novel di Rob Harrell. Mark Bakshi e Brad Booker sono i produttori