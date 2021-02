Nuova aggiunta al cast del mistery con delitto ancora senza titolo di Tom George. Il sito Deadline riporta che l’attrice Ruth Wilson ha firmato per recitare nel film che ora ha completato il cast.

Wilson i cui crediti sul grande schermo includono ruoli in Anna Karenina, The Lone Ranger e Saving Mr. Banks è meglio nota per il ruolo di Marisa Coulter nella serie tv His Dark Materials – Queste oscure materie e Alison Lockhart nell’acclamata serie The Affair – Una relazione pericolosa di Showtime, ruolo quest’ultimo che le è valso un Golden Globe per la miglior attrice in una serie drammatica.

Wilson si unisce a un cast che include già il premio Oscar Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri, L’unico e insuperabile Ivan), Saoirse Ronan (Lady Bird, Piccole Donne), David Oyelowo (The Water Man, The Midnight Sky) e Adrien Brody (The Grand Budapest Hotel, The French Dispatch).

Ambientato nella Londra degli anni ’50, il film prende il via inizia quando un disperato produttore cinematografico di Hollywood decide di trasformare una popolare commedia teatrale del West End in un film. Tuttavia quando i membri della produzione cominciano a cadere come mosche, il disilluso ispettore Stoppard (Rockwell) troppo zelante recluta Constable Stalker (Ronan) si trovano nel bel mezzo di un mistero con delitto che si dipana all’interno dell’affascinante Theatreland di Londra e dei suoi sordidi sobborghi.

Il film sarà diretto da Tom George da una sceneggiatura scritta da Mark Chappell. Damian Jones è produttore con il responsabile dello sviluppo e della produzione Katie Goodson-Thomas, il direttore della produzione Richard Ruiz e il responsabile dello sviluppo senior Pete Spencer che supervisionerà il progetto per conto di Searchlight Pictures UK.

Ruth Wilson apparirà anche in True Things About Me, dramma che una giovane donna che vive ai margini della società che viene manipolata da uno sconosciuto che travolge la sua vita tranquilla; Oslo sullo sviluppo dei fondamentali accordi di pace di Oslo degli anni ’90 tra Israele e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina e nel dramma biografico The Book of Ruth, una straordinaria storia vera sull’aiutare i più bisognosi durante l’epidemia di AIDS.