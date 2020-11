Il sito Deadline riporta che Sam Rockwell, Saoirse Ronan e David Oyelowo hanno firmato per recitare di un giallo con delitto al momento senza un titolo prodotto da Searchlight Pictures e ambientato nella Londra degli anni ’50.

La storia vede un produttore di Hollywood che tenta di portare al cinema una popolare commedia del West End mentre gli attori del suo cast cominciano a morire ad opera di una mano misteriosa. A indagare sulle morti sospette giungono l’ispettore veterano Stoppard (Rockwell) e la sua troppo zelante partner, l’agente pivellina Stalker (Ronan). Vista la trama e il genere di riferimento (murder mistery) sembra che Searchlight Pictures voglia cavalcare il successo dei recenti mistery Cena con delitto – Knives Out e Assassinio sull’Orient Express.

Il film segnerà il debutto cinematografico di Tom George, regista, produttore e autore per la sitcom britannica This Country. La sceneggiatura è stata affidata a Mark Chappell che ha scritto la commedia sportiva The Rack Pack e creato la serie tv Flaked di Netflix. A bordo anche il produttore Damian Jones (The Iron Lady) e Katie Goodson-Thomas, responsabile dello sviluppo e della produzione per Searchlight Pictures UK che supervisionerà per lo studio insieme al direttore della produzione Richard Ruiz e al responsabile dello sviluppo senior Pete Spencer. Come riportato da Deadline, Searchlight deve ancora fissare una data di inizio della produzione.

Sam Rockwell ha in ballo anche un biopic, ancora senza titolo e basato sull’autobiografia “Sing Me Back Home: My Story”, in cui l’attore vestirà i panni del cantante di musica country Merle Haggard; Saoirse Ronan che ha recentemente recitato con Kate Winslet nel dramma Ammonite è parte del cast dell’imminente film corale The French Dispatch di Wes Anderson; David Oyelowo è invece nel cast dell’atteso dramma fantascientifico Chaos Walking finalmente pronto per uscire, è protagonista del dramma Solitary attualmente in post-produzione e sarà il campione di boxe Sugar Ray Robinson nel biopic Sweet Thunder progetto in fase di pre-produzione.