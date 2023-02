San Valentino 2023, da Titanic a Ghost: 10 scene romantiche al cinema

San Valentino è arrivato e quest’anno abbiamo deciso di celebrarlo con una Top 10, stavolta vi proponiamo una nostra selezione delle scene romantiche che più abbiamo più apprezzato, anche se in realtà servirebbe almeno una Top 100 per avere un’idea di quanto il genere “romance”, sia che viri nel drammatico o acquisti leggerezza nella commedia o che sia semplicemente un elemento della trama, resta il cuore pulsante della narrazione cinematografica e ingrediente indispensabile in una storia non solo per le anime più sensibili.

Partiamo idealmente dal classico Titanic di James Cameron, che quest’anno è tornato nei cinema italiani proprio a ridosso di San Valentino per celebrare non solo la “Festa degli Innamorati”, ma anche i 25 anni dall’uscita nelle sale. Questo venticinquesimo anniversario vede il blockbuster di Cameron ancora saldamente nella Top 5 dei più alti incassi globali di sempre, nonostante l’uscita di Avatar 2, altro campione d’incassi diretto da Cameron che con 2,214,300,461$ ha soffiato il terzo posto a “Titanic” che con i suoi ancora ragguardevoli 2,210,855,629$ è slittato di una posizione, stabilendosi al quarto posto

1. Titanic (1997)

Apre le danze e la nostra classifica di San Valentino, la scena iconica “Ti fidi di me?”, con di Leonardo DiCaprio & Kate Winslet con il vento in prua, pronti ad entrare nella storia del cinema, con 11 Oscar vinti, e del box office stabilendo nel 1998 l’incasso più alto della storia del cinema; dirige James Cameron (Avatar).

2. Ufficiale e gentiluomo (1982)

Richard Gere in moto e divisa bianca strappa Debra Winger dal grigiore della provincia sulle note di della canzone premio Oscar “Up Where We Belong” cantata da Joe Cocker e Jennifer Warnes, dirige Taylor Hackford (L’avvocato del diavolo)

3. Ghost – Fantasma (1990)

Demi Moore balla un romantico e struggente lento con il suo amore defunto (Patrick Swayze) sulle note dell’iconica “Unchained Melody” dei Righteous Brothers, dirige Jerry Zucker (Il primo cavaliere).

4. Carlito’s Way (1993)

Al Pacino provocato da una bellissima Penelope Ann Miller, in un crescendo di desiderio scardina una porta e si accinge ad una notte di passione, mentre Joe Cocker sullo sfondo intona il classico “You Are So Beautiful”, dirige Brian De Palma (Scarface)

5. Jerry Maguire (1996)

Tom Cruise nel finale del film recita il famoso monologo / dichiarazione d’amore ad una stupita Renée Zellweger durante il quale pronuncia l’ormai iconico “Tu mi completi”, dirige Cameron Crowe (Quasi famosi).

6. Orgoglio e pregiudizio (2005)

Il Mr. Darcy di Matthew Macfadyen sotto una pioggia scrosciante dichiara il suo amore ad una Keira Knightley da Oscar, dirige Joe Wright (Espiazione).

7. Notting Hill (1999)

La dichiarazione d’amore di Julia Roberts che abbatte ogni difesa e si mostra in tutta la sua dolce fragilità al bel libraio Hugh Grant, che però dal canto suo è spaventato dalle conseguenze di amare una star del cinema, dirige Roger Michell (A Royal Weekend)

8. La maschera di Zorro (1998)

Il sensuale tango galeotto di Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, dalla California con ardore torna l’iconico Zorro in gran spolvero, ma l’euforia durerà il tempo di un solo film a causa di un sequel senza “magia”, dirige Martin Campbell (Casino Royale).

9. Forrest Gump (1994)

La romantica perseveranza di Tom Hanks e la complicità di una dolce ma consapevole Robin Wright, dirige Robert Zemeckis (Ritorno al futuro).

10. La leggenda di un amore – Cinderella (1998)

Un finale da favola con la cenerentola di Drew Barrymore e il principe di Dougray Scott, una rilettura più radicata nella realtà e moderna di una fiaba e una storia d’amore a dir poco immarcescibili, dirige Andy Tennant (Anna and the King).

Scena Bonus – Breakfast Club (1985)

Gran finale di un cult generazionale tra i più citati di sempre, sullo schermo confessioni, nostalgia canaglia e baci d’addio, il tutto sulle note della hit “Don’t You (Forget About Me)” dei Simple Minds scritta appositamente per il film, dirige il regista di culto John Hughes (Una pazza giornata di vacanza).