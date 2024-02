Sansone e Margot: due cuccioli all’Opera – trailer italiano del film d’animazione al cinema dall’8 febbraio

Dall’8 febbraio nei cinema italiani Sansone e Margot: due cuccioli all’Opera, il nuovo film d’animazione di produzione russa diretto dal regista e produttore Vasiliy Rovenskiy.

Sansone e Margot – Trama e cast

La trama ufficiale: Quanti guai possono combinare due cuccioli nel Teatro dell’Opera più grande di New York? Sansone è un cane randagio, continuamente in fuga dagli accalappiacani, che per sbarcare il lunario trova riparo nel Teatro Metropolitan di New York. Qui incontra Margot, l’affascinante barboncina di Anastasia, la prima ballerina del prestigioso teatro. Quando la Corona che apparteneva alla Regina d’Inghilterra, che Anastasia avrebbe dovuto indossare durante un balletto, viene rubata, toccherà proprio a Sansone e Margot lanciarsi in una rocambolesca caccia al ladro. Riusciranno i due cuccioli ad acciuffare il malfattore e a riportare in salvo la corona?

Il cast: Anna Starshenbaum, Diomid Vinogradov, Garik Kharlamov, Pavel Priluchnyy, Aleksandr Gavrilin, Filipp Lebedev, Irina Kireeva, Anastasiya Portnaya, Anton Eldarov, Anastasiya Sorokina.

Curiosità sul film

“Sansone e Margot: due cuccioli all’Opera” è scritto e diretto da Vasiliy Rovenskiy (Baffo & Biscotto – Missione Spaziale, Maurice un topolino al museo, A spasso col panda, A spasso col panda – Missione Bebè, Pinocchio: A True Story).

I montatori del film sono Vasiliy Rovenskiy & Maksim Mironenko (Maurice un topolino al museo), le scenografie di Svetlana Tolstosheina (A spasso col panda – Missione Bebè).

Il titolo internazionale del film è Dogs at the Opera.

Le musiche originali del film sono del compositore Anton Gryzlov (La principessa e il dragone). Gryzlov e il regista Vasiliy Rovenskiy sono alla terza collaborazione dopo Pinocchio: A True Story, Maurice un topolino al museo e A spasso col panda.

Il film è prodotto da Vasiliy Rovenskiy & Maksim Rogalskiy.

Sansone e Margot – Il poster ufficiale