Saturnia Film Festival 2024: il poster dedicato a Marcello Mastroianni e il nuovo appuntamento Saturnia Pitch

Torna il Saturnia Film Festival, festival itinerante organizzato dall’associazione culturale Aradia Productions sotto la presidenza di Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande, la cui settima edizione si terrà dal 31 luglio al 4 agosto 2024.

Cinema emergente e rapporto con il territorio sono due elementi chiave del Saturnia Film Festival, che da sempre ha voluto essere un punto di riferimento per i talenti di domani con lo scopo di riportare il cinema nelle piazze del territorio maremmano. Saturnia Film Festival è infatti un festival itinerante che nei cinque giorni di programmazione trasforma le piazze dei borghi più belli della Maremma in una vera e propria platea sotto le stelle.

Accanto a due concorsi dedicati ai lungometraggi e ai cortometraggi, il programma come sempre sarà arricchito da anteprime e proiezioni speciali oltre che da incontri e conversazioni con ospiti. A valutare i cortometraggi in concorso, una giuria di eccezione presieduta da Paolo Orlando, (direttore di distribuzione Medusa Film), Manuela Rima (Rai Cinema), Mario Mazzetti (giornalista e critico), Mirella Cheeseman (Wildside), Alessandro Amato e Luigi Chimienti (Disparte).

Saturnia Film Festival – Un nuovo appuntamento

Novità di questa edizione è Saturnia Pitch, progetto pensato per gli addetti ai lavori e nato per essere un momento di aggiornamento e crescita professionale.

Saturnia Pitch si rivolge a registi e sceneggiatori in possesso di un soggetto cinematografico alla ricerca di una società di produzione per la realizzazione della loro opera filmica: un vero e proprio punto d’incontro tra creatori, produttori ed editor per due giornate di lavori arricchite anche da momenti di formazione collettiva, come masterclass sulla sceneggiatura, sulla produzione e distribuzione cinematografica tenute da professionisti del settore. Tra le società di produzione che hanno al momento confermato la loro presenza: Wildside, Dispàrte, Gaumont, Indaco, Kavac Film e Mompracen con la partecipazione di Rai Cinema Channel.

È dedicato a Marcello Mastroianni il manifesto del 7° Saturnia Film Festival, che in occasione del centenario della nascita di uno degli attori simbolo del nostro cinema, ha deciso di rendergli omaggio con questa bellissima immagine realizzata da David Pompili.

L’indimenticabile interprete de La Dolce Vita e di numerosi altri capolavori sarà inoltre omaggiato ogni sera con le immagini di alcuni dei suoi film che precederanno le proiezioni serali, grazie alla nuova collaborazione con il Trailers Film Festival.

Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Semproniano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film, Saturnia Tuscany Hotel ; con il sostegno di Lions Club Grosseto HOST.

Il nuovo poster ufficiale