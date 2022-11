Stasera in tv: “School of Mafia” con Nino Frassica su Rai 2

Su Rai 2 School of Mafia, la commedia con protagonista Nino Frassica, prodotta da Rodeo Drive con Rai Cinema e diretta da Alessandro Pondi (Tutta un’altra vita) al suo terzo lungometraggio. “School of Mafia” è una black-comedy che gioca con gli stereotipi del cosiddetto genere “mob”, strizzando l’occhio a classici come Quei bravi Ragazzi e Il padrino, ma giocando sul filo della parodia, sulla scia di pellicole come Il boss e la matricola, Mickey occhi blu e il più recente Cose Nostre Malavita.

School of Mafia – Cast e personaggi

Giuseppe Maggio: Nick Di Maggio

Guglielmo Poggi: Joe Cavallo

Michele Ragno: Tony Masseria

Emilio Solfrizzi: Donato Cavallo

Fabrizio Ferracane: Primo Di Maggio

Paolo Calabresi: Vito Masseria

Maurizio Lombardi: Salvo Svizzero

Nino Frassica: Don Turi ’u Appicciaturi

Gianfranco Gallo: Don Masino Mazzarò

Paola Minaccioni: Carmela

Giulio Corso: Tano Beddafazza

Giulia Petrungaro: Rosalia Mazzarò

Mario Pupella: Sig. Panebianco

Monica Vallerini: Anchor Woman

Tony Sperandeo: Frankie Ghost

Paola Lavini: donna formosa

Tiziana Schiavarelli: Connie

Fabrizio Buompastore: salumiere

Massimiliano Caiazzo: Turi da ragazzo

School of Mafia – Trama e trailer

La trama di “School of Mafia” si dipana tra la tentacolare New York e una suggestiva Sicilia che rievoca quella rurale de Il padrino parte II, splendidamente immortalata dal direttore della fotografia Vladan Radovic (Il traditore, la trilogia Smetto quando voglio). Nella Grande Mela facciamo la conoscenza di tre ragazzotti: Nick il musicista, Joe il futuro agente di polizia e Tony l’insegnante di danza che sembrano a prima vista tre giovani come tanti impegnati ad inseguire le loro aspirazioni, ma che in realtà hanno tre cognomi piuttosto altisonanti nel giro della malavita organizzata: Nick Di Maggio Joe Cavallo e Tony Masseria; i tre sono figli di altrettanti boss italoamericani interpretati da Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi e Fabrizio Ferracane che disperati decidono di correre ai ripari per avere degli eredi nella “famiglia” degni di questo nome. E qui entra in scena il Don Turi ‘u Appicciaturi di Nino Frassica, un padrino della vecchia scuola che avrà il compito di addestrarli e renderli prima dei fedeli “picciotti” e poi degni eredi degli affari dei rispettivi padri che si spartiscono i traffici illegali di New York. Nick, Joe e Tony verranno così rapiti e portati in Sicilia, dove Don Turi li plasmerà instradandoli sulla via del crimine organizzato, attraverso un duro percorso che diventerà un percorso di crescita personale che permetterà ai tre di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventare.

Curiosità sul film

La squadra che ha supportato Pondi dietro le quinte ha incluso il montatore Marco Spoletini (Dogman), lo scenografo Marcello Di Carlo (Il Regno, In guerra e per amore) e la costumista Sabrina Spissu (La siciliana ribelle).

Il comparto “siculo” del cast vanta la presenza di un amatissimo volto noto televisivo e cinematografico, il palermitano Tony Sperandeo (Frankie Ghost) memorabile Gaetano Badalamenti nel film I Cento Passi; dell’attore napoletano Gianfranco Gallo (Don Masino Mazzarò) volto noto della serie tv Gomorra in cui ha interpretato Giuseppe Avitabile e dell’attore trapanese Mario Pupella (Mimmo Panebianco), Don Mimì in La matassa e Don Salvo in La siciliana ribelle.

Chi è Alessandro Pondi?

Il regista di “School of Mafia” è Alessandro Pondi al suo terzo lungometraggio dopo Chi m’ha visto (2017) con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello e Tutta un’altra vita (2019) con Enrico Brignano e Paola Minaccioni. Pondi nasce a Ravenna il 20 Gennaio 1972 e vive a Roma da oltre vent’anni. Esordisce nel 1997 con il romanzo “Gli angeli non mangiano hamburger” e successivamente inizia a scrivere per la televisione e il cinema accanto ai suoi due grandi maestri: Luciano Vincenzoni e Tonino Guerra. Dal 1999 ad oggi raccoglie come sceneggiatore, una serie di successi televisivi (Compagni di scuola, L’oro di Scampia, A testa alta, I fantasmi di Portopalo, Il commissario Manara). Per il cinema firma sia pellicole d’autore come K il bandito di Martin Donovan, Mio papà di Giulio Base e Copperman di Eros Puglielli, che commedie sentimentali come Poli Opposti di Max Croci e film commerciali campioni di incassi come Natale a Beverly Hills e Natale in Sud Africa di Neri Parenti, con i quali vince due biglietti d’oro, con un incasso complessivo di 40 milioni di Euro al botteghino.

School of Mafia – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Cris Ciampoli che torna a collaborare con Pondi dopo aver musicato Tutta un’Altra Vita. La partitura a tinte western di Ciampoli è supportata dal talentuoso trombettista Michele Lotito e dalla voce di Chiara Ciampoli che contribuisce alla colonna sonora anche in veste di strumentista. Le musiche e le canzoni sono state interamente scritte, arrangiate, registrate, mixate, masterizzate e suonate dal compositore nel suo studio privato CosmicLove records.

TRACK LISTINGS:

1. Ciamberrina Tangerrina 1:42

2. School of Mafia Theme 2:08

3. Italian Standoff 1:16

4. Face to face 0:56

5. Call it Love 2:03

6. X Fatto 0:20

7. Hastering 2:49

8. West Coast 3:21

9. Western Ape 1:31

10. Botta Blues 0:19

11. La fuga a Piedi 0:53

12. Possiamo Parlarne 1:52

13. Con la minchia in mano (Ballata nera) 1:10

14. Don Masino da Turi 0:45

15. Why Not Now 3:35

16. She Lays (Instrumental) (Instrumental) 3:07

17. Ce l’andiamo a riprendere 2:08

18. La Fuga 2:16

19. L’Unica 0:58

20. In Bici 1:28

21. Ora chi è la faccia di Minchia? 1:15

22. Take a Long Time 2:24

23. NY Running 0:26

24. La Bussola 0:25

La colonna sonora di “School of Mafia” è disponibile su Amazon.